ડાકોર,ખેડા: સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે જન્માષ્ટમી પર્વની ભક્તિભાવ સાથે ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ગોપાલ લાલજીને સોનાના પારણે ઝુલાવવામાં આવ્યા હતા. મધરાતે કૃષ્ણ જન્મને વધાવવા ભાવિકોનો મહેરામણ ઉમટી પડ્યો હતો. યાત્રાધામ ડાકોરની ગલીઓ જય રણછોડ માખણચોરના નાદથી ગૂંજી ઉઠી હતી.
આભૂષણો સાથે સોનાનો મોટો મુગટ ધરાવાયો
રાજાધિરાજ રણછોડરાયજી પ્રભુને લલાટે કુમકુમ તિલક કરી સલામી સાથે પ્રારંભ થયેલા જન્મોત્સવમાં પ્રથમ પંચામૃત સ્નાન,શુદ્ધોદક સ્નાન બાદ ચુનરીયા વસ્ત્રો ધારણ કરાવવામાં આવ્યાં હતાં.બાદમાં અમૂલ્ય હીરા અને રત્નોજડિત ઝવેરાતનો અદભૂત આકર્ષણ ધરાવતો મોટો મુગટ ધરાવવામાં આવ્યો હતો.
સોનાના પારણે ઝૂલ્યા ભગવાન
જન્માષ્ટમીના આ સેવા દર્શન બાદ બાલ ગોપાલલાલજી મહારાજને મંદિરમાં સોનાના પારણે ઝૂલાવવામાં આવ્યાં હતાં. જે સમયે પ્રભુને જન્મોત્સવના કીર્તનથી લાડ લડાવવામાં આવ્યાં હતાં.સોનાના પારણે ઝૂલતા ગોપાલ લાલજીના દર્શન માટે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો ઉમટી પડ્યા હતા અને નંદલાલાના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી.
માનવ મહેરામણ ઉમટ્યો
કૃષ્ણ જન્મોત્સવને વધાવવા માટે રણછોડરાયજી મંદિરમાં ભાવિકોનો મહેરામણ ઉમટ્યો હતો.જન્માષ્ટમીના દિવસે વહેલી સવારથી જ વિશાળ સંખ્યામાં ભાવિકો દર્શન માટે મંદિરે પહોંચ્યા હતા. ભાવિકોનો પ્રવાહ મધરાત સુધી અવિરત ચાલુ રહ્યો હતો. મધરાતે સોનાના પારણે ઝૂલતા ગોપાલલાલજીના દર્શન કરી ભાવિકોએ ધન્યતા અનુભવી હતી.સમગ્ર પર્વ દરમ્યાન શ્રદ્ધાળુઓની સુવિધા માટે મંદિર પ્રશાસન તેમજ વહીવટી તંત્ર દ્વારા સુચારૂ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
મંદિરના પૂજારી જનક મહારાજે જણાવ્યું હતું કે, રાત્રીના સમયે ભગવાનનો જન્મ થાય છે.જન્મ સમયે ભગવાનને પંચામૃત સ્નાન કરાવાય છે, અભ્યંગ સ્નાન કરાવાય છે. ત્યારબાદ આભૂષણ ધરાવી રત્નજડિત પ્રાચીન મોટો મુગટ ભગવાનને ધારણ કરાવાય છે.ત્યારબાદ ગોપાલલાલજીને સોનાના પારણે ઝુલાવીએ છીએ.ઘૂઘરો આપી ભગવાનને લાડ લડાવીએ છીએ.