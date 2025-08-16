જુનાગઢ: આજે ઠેર ઠેર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના 5252માં પ્રાગટ્ય દિવસ નિમિત્તે જૂનાગઢમાં સૌથી જૂની શોભા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. બપોરે સાડા ત્રણ કલાકે હવેલીના પિયુષ બાબા શ્રી દ્વારા પરંપરાગત રીતે કૃષ્ણ જન્મોત્સવ શોભાયાત્રાને પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવશે. જુનાગઢના રાજમાર્ગો પરથી ફરીને જન્માષ્ટમી શોભાયાત્રા ચૈતન્ય હનુમાન મંદિરે પૂર્ણ થશે. શોભાયાત્રામાં સામેલ વિવિધ ટેબલો અને કરતબો દેખાડનાર તમામ સેવકોનુ પારિતોષિત આપીને જાહેર સન્માન પણ કરવામાં આવશે.
આજે કૃષ્ણ જન્મોત્સવની શોભાયાત્રા
જગતગુરુ શ્રી હરિના જન્મોત્સવને લઈને આજે જુનાગઢ ગોકુળિયું બનવા જઈ રહ્યું છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના 5252માં પ્રાગટ્ય દિવસ નિમિત્તે પરંપરાગત રીતે જૂનાગઢમાં ભગવાન કૃષ્ણ જન્મોત્સવ શોભાયાત્રાનું આયોજન કરવામા આવ્યું છે.
ઉપરકોટ પાસે આવેલા રામજી મંદિરથી શોભાયાત્રાનું પ્રસ્થાન
ઉપરકોટ નજીક આવેલા રામજી મંદિર ખાતેથી બપોરે 03 અને 30 કલાકે હવેલીના પિયુષ બાબા શ્રી દ્વારા કૃષ્ણ જન્મોત્સવ શોભા યાત્રાને વિધિવત રીતે પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવશે.
જવાહર રોડ પર આવેલા ચૈતન્ય હનુમાન મંદિરે શોભાયાત્રાનું સમાપન
આ શોભાયાત્રા જુનાગઢ શહેરના રાજમાર્ગો પર ફરીને જવાહર રોડ પર આવેલા ચૈતન્ય હનુમાન મંદિરે વિધિવત રીતે રાત્રિના 10 કલાકની આસપાસ પૂર્ણ થશે જેને લઈને હરિઓમ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા કૃષ્ણ જન્મોત્સવ શોભા યાત્રાની તૈયારીને અંતિમ ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે.
શોભાયાત્રા જોવા મળશે ધર્મભક્તિ સાથે દેશભક્તિની ભાવના
ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ આધારિત આ શોભાયાત્રામાં બ્રહ્મોસ મિસાઈલનું પ્રતીક પ્રદર્શિત કરીને ધર્મ ભક્તિની સાથે રાષ્ટ્ર ભક્તિનો એક સંદેશો આપવાનો પ્રયાસ પણ કરવામાં આવ્યો છે. આ શોભાયાત્રામાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી,રક્ષાપ્રધાન રાજનાથ સિંહની સાથે ઓપરેશન સિંદૂરમાં ફ્રન્ટ વોરિયર તરીકે જોડાયેલ ભારતીય સેનાની ત્રણ મહિલા બાહોંશ અધિકારીને પણ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.
શોભાયાત્રામાં ફ્લોટનો પણ સમાવેશ
શોભાયાત્રામાં વર્ષોથી વિવિધ અખાડાઓ દ્વારા અંગ કસરતના દાવ અને કેટલીક સામાજિક અને ધાર્મિક સંસ્થાઓ દ્વારા કૃષ્ણ જન્મોત્સવને લઈને કેટલાક ફ્લોટ પણ શોભાયાત્રામાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. કૃષ્ણ જન્મોત્સવ પ્રસંગે આયોજિત યાત્રામાં ભાગ લીધેલા આ તમામ લોકોને આવતીકાલે મયારામ આશ્રમ ખાતે જાહેરમાં સન્માનિત કરીને કૃષ્ણ જન્મોત્સવમાં સામેલ થવા બદલ તમામ લોકોનો આભાર પણ વ્યક્ત કરવામાં આવશે.