મહેસાણામાં પ્રેમલગ્નોના કાયદામાં સુધારા માટે સર્વ સમાજની જન ક્રાંતિ મહારેલી

મહેસાણા: ગુજરાતમાં ભાગેડુ પ્રેમલગ્નોની વધતી ઘટનાઓને રોકવા માટે મહેસાણામાં આજે સર્વ સમાજ દ્વારા એક થઈને જન ક્રાંતિ મહારેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ રેલીમાં હજારો લોકો જોડાયા હતા અને પ્રેમલગ્નોના કાયદામાં સુધારો કરવા માટે સરકાર સમક્ષ વિવિધ માંગણીઓ રજૂ કરી હતી.
રેલીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ પ્રેમલગ્નોમાં માતા-પિતાની સહમતિ ફરજિયાત બનાવવાનો હતો. રેલીમાં માંગ કરવામાં આવી કે 30 વર્ષ સુધીના યુવક-યુવતીઓ જો પ્રેમલગ્ન કરે તો તેમના માતા-પિતાની સહી ફરજિયાત હોવી જોઈએ. આ ઉપરાંત, પ્રેમલગ્ન માટેની કાયદાકીય પ્રક્રિયાઓમાં ફેરફારની પણ માંગ કરવામાં આવી હતી.
રેલીમાં રજૂ થયેલી અન્ય મહત્વની માંગણીઓમાં એક સૂચન હતું કે છોકરી જે વિસ્તારની હોય, તે જ વિસ્તારની કોર્ટમાં પ્રેમલગ્ન થવા જોઈએ. આનાથી પરિવારને જાણ થવાની શક્યતા વધે અને ભાગેડુ લગ્નોને અટકાવી શકાય. આ ઉપરાંત, લગ્નના સાક્ષીઓની ઉંમર 40 વર્ષથી વધુ રાખવાની માંગ કરવામાં આવી, જેથી તેઓ વધુ સમજદારીપૂર્વક નિર્ણય લઈ શકે.
વધુમાં, એક કડક માંગ પણ રજૂ કરવામાં આવી કે 30 વર્ષથી વધુ ઉંમરના યુવક-યુવતીઓએ પ્રેમલગ્ન કરવા હોય તો તેમણે પોતાના માતા-પિતાના નામે 10 લાખ રૂપિયાની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD) કરાવવી ફરજિયાત હોવી જોઈએ. સાથે જ, આવા યુવક-યુવતીઓને તેમના માતા-પિતાની મિલકતમાંથી બેદખલ કરવાનો કાયદો લાવવાની માંગ પણ કરવામાં આવી હતી.
આ રેલીમાં પ્રેમલગ્નના કાયદામાં સુધારાની માંગ ઉપરાંત, ગુજરાતના દરેક નાગરિકને મફત શિક્ષણ આપવાની માંગ પણ ઉઠાવવામાં આવી હતી. આ રેલીમાં વિવિધ રાજકીય અને સામાજિક સંગઠનોના નેતાઓ પણ જોડાયા હતા.
