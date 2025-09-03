ETV Bharat / state

જાફરાબાદ બોટ દુર્ઘટના, પરિવારજનોએ જે મૃતદેહને ઓળખીને અંતિમવિધિ કરી તે વ્યક્તિનો મૃતદેહ દાંડીથી મળ્યો - JAFRABAD BOAT ACCIDENT

ગત 19 ઓગસ્ટના રોજ જાફરાબાદના દરિયામાં ત્રણ બોટ ડૂબી હતી જેમાં કુલ 28 માછીમારો સવાર હતાં, જેમાંથી 17ને બચાવાયા હતા જ્યારે 11ની શોધખોળ કરાઈ હતી

જાફરાબાદ બોટ દુર્ઘટના
જાફરાબાદ બોટ દુર્ઘટના (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 3, 2025 at 8:10 AM IST

નવસારી: અમરેલી જિલ્લાના જાફરાબાદ નજીક દરિયામાં તાજેતરમાં થયેલી બોટ દુર્ઘટનામાં એક ગંભીર અને ચોંકાવનારી બાબત પ્રકાશમાં આવી છે. ગત 28 ઓગસ્ટના રોજ નવસારીના દરિયા કાંઠેથી બે મૃતદેહ મળી આવ્યા હતાં. તેમાંથી એક મૃતદેહની ઓળખ હરેશ બારૈયા તરીકે કરાઈ હતી અને તેમના પરિવારજનો તેમનો મૃતદેહ લઈ ગયા હતા. જ્યારે બીજો મૃતદેહ મનસુખ ખલાસી હોવાનું માનીને જાફરાબાદમાં તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરી દેવામાં આવ્યા હતા.

જોકે, હવે દાંડી દરિયા કાંઠેથી મનસુખ ખલાસીનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે. પરિવારજનોના જણાવ્યા પ્રમાણે, તેમને કપડાં અને હાથના કડા પરથી મૃતદેહને ઓળખી કાઢ્યો છે. ચોંકાવનારી વાત એ છે કે અગાઉ જેની અંતિમવિધિ કરાઈ હતી, તે કોઈ બીજી વ્યક્તિ હોવાનું સ્પષ્ટ થયું છે.

આ મામલો હવે વધુ જટિલ બની રહ્યો છે, કારણ કે ત્રણેય મૃતદેહોની ઓળખ પાકી કરવા માટે હજુ DNA ટેસ્ટ બાકી છે. મૃતદેહો એટલા વધુ ડી-કમ્પોઝ થઈ ગયા હતા કે માત્ર દેખાવ પરથી ઓળખવો મુશ્કેલ બન્યો હતો. કપડાં અને વ્યક્તિગત વસ્તુઓના આધારે ઓળખ કરવામાં આવી રહી હતી. જે હવે ખોટી સાબિત થઈ રહી છે.

મૃતકના મનસુખભાઈના પુત્ર રાકેશભાઈના જણાવ્યા અનુસાર જાફરાબાદમાં જે બોટ દુર્ઘટના બની હતી તેમાં તેમના પિતા મનસુખભાઈ પણ હતા, જેમનો મૃતદેહ દરિયામાં તણાઈને નવસારી પહોંચ્યો હતો. જેની જાણ થતા અમે મૃતદેહનો કબજો લેવા માટે આવ્યા હતા. જેની ઓળખ અમે અંડર ગારમેન્ટના આધારે કરી હતી. પરંતુ એ અમારી ભૂલ હતી. કારણ કે એ મૃતદેહ અમારા પિતાનો ન હતો અને અમે બીજાનો મૃતદેહ લઈ ગયા હતા અને હિન્દુ વિધિ પ્રમાણે તેના અંતિમ સંસ્કાર પણ કર્યા હતા.

શું હતી સમગ્ર ઘટના

ગત 19 ઓગસ્ટના રોજ જાફરાબાદથી 18 નોટિકલ માઈલ દૂર "જયશ્રી", "મુરલીધર" અને "દેવકી" નામની ત્રણ માછીમારી કરવા ગયેલી બોટો દરિયામાં ડૂબી ગઈ હતી. આ બોટ દુર્ઘટના દરમિયાન કુલ 28 માછીમારો સવાર હતાં, જેમાંથી 17ને બચાવી લેવાયા હતા. બાકીના 11 માટે શોધખોળ હાથ કરાઈ હતી. 28 ઓગસ્ટે મળેલા બે મૃતદેહોની ઓળખ પછી તરત જ તેમની અંતિમવિધિ કરાઈ હતી. પણ હવે દાંડી દરિયા કાંઠે મળેલા ત્રીજા મૃતદેહે સમગ્ર ઘટનામાં એક નવો વળાંક લાવી દીધો છે અને મુંઝવણ ઉભી કરી છે.

તંત્ર અને તટરક્ષક દળોની કામગીરી ચાલુ

પીપાવાવ ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ સતત સર્ચ ઓપરેશન ચલાવી રહી છે. હાલ બે શિપ અને ચાર હેલિકોપ્ટરોને કામે લગાવાયા છે. કઠીન દરિયા પરિસ્થિતિ વચ્ચે પણ તટરક્ષક દળો 22 નોટિકલ માઈલ સુધી તપાસ ચલાવી રહી છે. નવસારી વહીવટીતંત્રે જાફરાબાદ તંત્રને જાણ કરતા જ તુરંત અધિકારીઓ અને પરિવારે નવસારી પહોંચીને મૃતદેહ કબજામાં લીધો.

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

