લાંબા સમયથી મણિપુરનો મુદ્દો ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે હવે પીએમ મોદી જઈ રહ્યાં છે: રાહુલ ગાંધી

રાહુલ ગાંધીએ પીએમ મોદીની મણિપુર મુલાકાતને લઈને કહ્યું કે, લાંબા સમયથી મણિપુરનો મુદ્દો ચાલી રહ્યો છે ત્યારે હવે છેટ પીએમ મોદી ત્યાં જઈ રહ્યા છે.

રાહુલ ગાંધીએ પીએમ મોદીના મણિપુર પ્રવાસ પર માર્યો ટોણો
રાહુલ ગાંધીએ પીએમ મોદીના મણિપુર પ્રવાસ પર માર્યો ટોણો (x/@GujaratCongress)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2025 at 1:07 PM IST

જૂનાગઢ: લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ શુક્રવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની મણિપુરની આગામી મુલાકાતનું સ્વાગત કર્યું. જૂનાગઢમાં ચાલી રહેલી ગુજરાત કોંગ્રેસની કાર્યશિબિર માટે આવેલા રાહુલ ગાંધીએ મણિપુરમાં અશાંતિ ઘણા સમયથી ચાલી રહી છે. હવે તેઓ ત્યાં જઈ રહ્યા છે તે સારી વાત છે"

"મત ચોરી"ના મુદ્દાને દોહરાવતા, ગાંધીએ ફરી એકવાર આરોપ લગાવ્યો કે હરિયાણા અને મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં જનાદેશ "ચોરાઈ" ગયા હતા. પરંતુ દેશમાં મુખ્ય મુદ્દો 'મત ચોરી'નો છે. દરેક જગ્યાએ લોકો 'મત ચોર'નું સુત્ર ગુંજી રહ્યું છે,

વડાપ્રધાન મોદી આજે 13 સપ્ટેમ્બરે મિઝોરમની સાથે મણિપુરની મુલાકાતે છે. ત્યારે અગાઉ, કોંગ્રેસના મહાસચિવ અને સંદેશાવ્યવહાર પ્રભારી જયરામ રમેશે પીએમ મોદીની મણિપુરની પ્રસ્તાવિત મુલાકાતની ટીકા કરી હતી અને તેને રાજ્યના લોકોનું અપમાન ગણાવ્યું હતું.

X પર એક પોસ્ટમાં, કોંગ્રેસના સાંસદે મુલાકાતની તૈયારીઓ પર એક અખબારની કાપલી મૂકી હતી અને કહ્યું હતું કે એવું લાગે છે કે પીએમ મણિપુરમાં ફક્ત ત્રણ કલાક વિતાવશે. હા,ફક્ત ત્રણ કલાક. આ ઉતાવળિયા પ્રવાસથી તેઓ શું પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે?"

જયરામ રમેશે લખ્યું કે, "આ ખરેખર રાજ્યના લોકોનું અપમાન છે જેમણે 29 લાંબા અને પીડાદાયક મહિનાઓથી તેમની રાહ જોઈ હતી. પીએમ ખરેખર 13 સપ્ટેમ્બરે મણિપુરની મુલાકાત લેશે નહીં, જે મણિપુરના લોકો પ્રત્યે તેમની ઉદાસીનતા અને અસંવેદનશીલતા દર્શાવે છે,"

  1. મણિપુર હિંસાના 862 દિવસ બાદ આજે પીએમ મોદીની મુલાકાત, મિઝોરમ અને આસામની પણ લેશે મુલાકાત
  2. શિવ વિષ્ણુ અને મહાત્મા ગાંધીના ઉદાહરણ આપીને રાહુલ ગાંધીએ જિલ્લા અધ્યક્ષોને આપ્યું પ્રશિક્ષણ

RAHUL GANDHI ON MANIPURPM MODI MANIPUR VISITRAHUL GANDHI GUJARAT VISITRAHUL GANDHI JUNAGADH VISITRAHUL GANDHI ON PM MODI

