ઇઝરાયલના નાણામંત્રી બેઝાલેલ સ્મોટ્રિચે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી સાથે મુલાકાત કરી, રોકાણો અને ભારત-ઇઝરાયલ સહયોગ અંગે કરી ચર્ચા
બેઝાલેલ સ્મોટ્રિચે ગુજરાત અને ઇઝરાયલ વચ્ચે સહિયારા વારસા, પરંપરાઓ, સંસ્કૃતિ અને ટેકનોલોજી પર ભાર મૂક્યો અને ભવિષ્યમાં આ સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે ચર્ચાઓ કરી.
Published : September 11, 2025 at 11:40 AM IST
ગાંધીનગર: ભારતની તેમની પ્રથમ મુલાકાતમાં ઇઝરાયલના નાણામંત્રી બેઝાલેલ સ્મોટ્રિચે તેમના પ્રતિનિધિમંડળ સાથે ગુજરાતની મુલાકાત લીધી અને ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથે સૌજન્ય મુલાકાત કરી.
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય (CMO) અનુસાર, બેઝાલેલ સ્મોટ્રિચે ભારત, ગુજરાત અને ઇઝરાયલ વચ્ચે સહિયારા વારસા, પરંપરાઓ, સંસ્કૃતિ અને ટેકનોલોજી પર ભાર મૂક્યો અને ભવિષ્યમાં આ સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે ફળદાયી ચર્ચાઓ કરી.
ઇઝરાયલના નાણામંત્રીએ કહ્યું કે તેઓ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જેવા પ્રતિષ્ઠિત નેતાના જન્મસ્થળને જોવા, વ્યાપારિક સંબંધો શોધવા અને ગિફ્ટ સિટી જેવા આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય કેન્દ્રોમાં ઇઝરાયલ માટે કામ કરવાની તકો શોધવાની ઇચ્છા સાથે ગુજરાતની મુલાકાત લીધી છે.
તેમણે કહ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ઇઝરાયલના પ્રધાનમંત્રી વચ્ચેના ગાઢ સંબંધો તેમજ આતંકવાદ સામે લડવા માટેની તેમની સહિયારી પ્રતિબદ્ધતાએ બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવ્યા છે. બેઝાલેલ સ્મોટ્રિચે પણ ઇઝરાયલને ભારતના સતત સમર્થનની પ્રશંસા કરી અને UPI અને નાણાકીય પ્રોટોકોલના ઉપયોગ વિશે જાણવામાં રસ દર્શાવ્યો.
મુખ્યમંત્રીએ ભાર મૂક્યો કે વડાપ્રધાન મોદીના દૂરંદેશી નેતૃત્વ હેઠળ, ઇઝરાયલ સાથે ભારતના સંબંધો વધુ મજબૂત બન્યા છે. તેમણે ઇઝરાયલના મક્કમ વલણ અને આતંકવાદ સામે ઝીરો ટોલરન્સ નીતિ જાળવવામાં નોંધપાત્ર પ્રગતિનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો.
મુખ્યમંત્રી પટેલે કહ્યું કે વડાપ્રધાન મોદી આતંકવાદને નાબૂદ કરવા માટે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છે અને ભારત આતંકવાદ સામેની લડાઈમાં ઇઝરાયલને સંપૂર્ણ સમર્થન આપવા તૈયાર છે.
મુખ્યમંત્રી પટેલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન મોદીના નેતૃત્વ હેઠળ, ભારતે વૈશ્વિક સમુદાયમાં પોતાને એક વિશ્વસનીય રાષ્ટ્ર તરીકે સ્થાપિત કર્યું છે, જ્યારે મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ દ્વારા પ્રાપ્ત સ્વરાજ (સ્વશાસન) સુરાજ્ય (સુશાસન) માં વિકસિત થયું છે.
ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાને કહ્યું કે ટપક સિંચાઈમાં ઇઝરાયલની કુશળતાએ ઓછામાં ઓછા પાણીના ઉપયોગ સાથે ઉચ્ચ કૃષિ ઉપજ પ્રાપ્ત કરવામાં સક્ષમ બનાવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે રાજ્ય સરકાર ગુજરાતમાં અન્ય વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ સાથે આમાં સહયોગ કરવા માટે સકારાત્મક વલણ ધરાવે છે.
ગિફ્ટ સિટીમાં રોકાણ અને વ્યવસાયિક તકોમાં ઇઝરાયલના નાણામંત્રી દ્વારા દાખવવામાં આવેલી ઊંડી રુચિનું સ્વાગત કરતા મુખ્યમંત્રી પટેલે જણાવ્યું હતું કે આ દિશામાં ચર્ચા કરવા અને વધુ તકો શોધવા માટે ગુજરાત અને ઇઝરાયલ સરકારના અધિકારીઓની એક સંયુક્ત ટીમ બનાવી શકાય છે.
બેઠક દરમિયાન, મુખ્યમંત્રી પટેલે ઇઝરાયલમાં તાજેતરની ઘટનાઓમાં માર્યા ગયેલા નાગરિકો પ્રત્યે સંવેદના પણ વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે પડકારોનો સામનો કરવામાં ઇઝરાયલની સ્થિતિસ્થાપકતા અને દૃઢ નિશ્ચયની પણ પ્રશંસા કરી હતી.
બેઠકમાં મુખ્યમંત્રીના અધિક મુખ્ય સચિવ એમ.કે. દાસ, નાણા વિભાગના અગ્ર સચિવ ટી. નટરાજન, મુખ્યમંત્રીના અધિક મુખ્ય સચિવ અવંતિકા સિંહ, નાણા સચિવ આરતી કંવર અને મુખ્યમંત્રીના સચિવ વિક્રાંત પાંડે હાજર રહ્યા હતા.
