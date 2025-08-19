સુરતના વરાછામાં ડી.કે.સન્સ ડાયમંડ કંપનીમાં રૂ. 32 કરોડથી વધુના હીરાની ચોરી મામલે તપાસનો ધમધમાટ

ETV Bharat / state

Published : August 19, 2025 at 4:25 PM IST

સુરત: વરાછા વિસ્તારમાં આવેલી જાણીતી હીરા કંપની ડી.કે.સન્સમાં રૂ. 32.6 કરોડના હીરાની ચોરીનો ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જેણે હીરા ઉદ્યોગમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો છે. 17 ઓગસ્ટ, રવિવારની રાત્રે પાંચ ચોરો બે રિક્ષામાં આવ્યા હતા અને ગેસ કટર વડે તિજોરી કાપીને આ મોટી ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો. ચોરી બાદ તસ્કરો સુરત રેલવે સ્ટેશન પર રિક્ષા છોડીને ફરાર થઈ ગયા હતા. પોલીસને શંકા છે કે ચોરો મુંબઈ અથવા રાજસ્થાન તરફ ભાગી ગયા હોઈ શકે છે.

ચોરીની ઘટનાની વિગતો:

ડી.કે.સન્સ ડાયમંડ કંપનીમાં 15 ઓગસ્ટ અને જન્માષ્ટમીના કારણે ત્રણ દિવસની રજા હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન, કંપનીના માલિક દેવેન્દ્રકુમાર ચૌધરીએ પોલિશ્ડ અને રફ હીરા તિજોરીમાં સુરક્ષિત રાખ્યા હતા. 18 ઓગસ્ટના રોજ સવારે ચોરીની જાણ થઈ. ચોરોએ ગેસ કટરનો ઉપયોગ કરીને તિજોરી કાપી અને તેમાં રાખેલા હીરા તેમજ રોકડની ચોરી કરી. આ ઘટના બાદ પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને એફએસએલ (ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી)ની ટીમે સ્થળ પર પહોંચીને તપાસ શરૂ કરી.

ડી.કે.સન્સ અને તેના માલિકની ઓળખ:

ડી.કે.સન્સ ડાયમંડ કંપનીના માલિક દેવેન્દ્રકુમાર ગેનારામ ચૌધરી, જેઓ મૂળ રાજસ્થાનના છે, સુરતમાં ‘ડીકે મારવાડી’ તરીકે જાણીતા છે. 20 વર્ષ પહેલાં તેમણે વરાછાના કપૂરવાડી વિસ્તારમાં, જે કાઠિયાવાડી હીરા વેપારીઓનું ગઢ ગણાય છે, નાના પાયે હીરાનો વ્યવસાય શરૂ કર્યો હતો. આજે, ડી.કે.સન્સ ડાયમંડ એક ચાર માળની ફેક્ટરી બની ગઈ છે, જેનું વાર્ષિક ટર્નઓવર અંદાજે રૂ. 300 કરોડ છે. કંપનીનો મોટાભાગનો વ્યવસાય મુંબઈ અને વિદેશ સાથે થાય છે. તાજેતરમાં, કંપનીએ હીરાના ઉત્પાદન પર ઓછું ધ્યાન આપીને હરાજી પર વધુ ફોકસ કર્યું છે. ચોરી સમયે પણ, આગામી ચાર દિવસમાં થનારી હરાજી માટે મોટી માત્રામાં હીરા તિજોરીમાં સંગ્રહિત હતા.

પોલીસની તપાસ અને કાર્યવાહી:

ડીસીપી આલોક કુમારે જણાવ્યું કે પોલીસે આ ચોરીની તપાસ તમામ દિશાઓમાં હાથ ધરી છે. ચોરીમાં કોઈ રાજસ્થાની વ્યક્તિનો હાથ હોવાની શંકાના આધારે તપાસને તે દિશામાં પણ આગળ વધારવામાં આવી રહી છે. હાલમાં, કંપનીના માલિક, તેમના પુત્રો અને તમામ કર્મચારીઓની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.

આ ચોરીની તપાસ માટે 50થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓની વિવિધ ટીમો બનાવવામાં આવી છે, જેમાં ક્રાઈમ બ્રાન્ચ, ઝોન-1 એલસીબી, કાપોદ્રા અને વરાછા પોલીસ સ્ટેશનની ટીમો સામેલ છે. પોલીસ બિલ્ડિંગ અને તેની આસપાસના તમામ સીસીટીવી ફૂટેજની ઝીણવટપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે. આટલી મોટી ચોરી સુરતના હીરા ઉદ્યોગ માટે એક મોટો પડકાર છે, અને પોલીસ આ મામલાને ઉકેલવા માટે સઘન પ્રયાસો કરી રહી છે.

