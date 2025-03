ETV Bharat / state

ઇલાબેન ભટ્ટ: સ્વાશ્રયી મહિલાઓ માટે જીવનવિકાસ કેડી કંડારનાર વૈશ્વિક કર્મશીલ - ELABEN BHATT

1933માં જન્મેલા ઈલાબેન ભટ્ટ તેમના માતા-પિતા થકી ઘણું શીખ્યા હતા. તેમના માતા વનલીલાબેન મહિલા આંદોલનમાં સક્રિય હતા, તો પિતા સુમંતરાય વકીલ હતા. મહિલા સશક્તિકરણના ગુણો તેમને માતા તરફથી પ્રાપ્ત થયા હતા. 1954માં ઈલાબેન ભટ્ટે હિંદુ કાયદા પર અભ્યાસ કરી કાયદામાં ડિગ્રી મેળવી હતી. ઈલાબેન ગાંધીજીના રસ્તે ચાલનાર વૈશ્વિક કર્મશીલ હતા. તેમની લોકવિકાસની યાત્રા 1955થી આરંભાઈ હતી. આરંભમાં ઈલાબેન ભટ્ટ ટેક્ષ્ટાઈલ લેબર એસોસિએશન સાથે જોડાયા હતા. અહીં તેઓએ કાપડના શ્રમિકો માટે કાનૂની લડાઇ લડી હતી. સ્વાશ્રયી મહિલાઓના મુદ્દે તેઓએ સ્વાશ્રયી મહિલા સંગઠન એટલે કે, સેવા સંસ્થાની સ્થાપના કરી. સ્વાશ્રયી મહિલાઓના મુદ્દે સેવા સંસ્થા કાર્યરત તો મહિલાઓને સ્વરોજગાર માટે ધિરાણ મળી રહે એ હેતુ માટે સેવા મહિલા બેકનો આરંભ કર્યો હતો. જે વિમેન્સ વર્લ્ડ બેન્કિંગના ઢબે દેશમાં સ્વાશ્રયી મહિલાઓને ધિરાણ આપે છે.

ઈલાબેન ભટ્ટના સ્થાનિક કાર્યને વૈશ્વિક ઓળખ મળી છે. (SEVA)

ઈલાબેન ભટ્ટે વિમેન્સ વર્લ્ડ બેન્કિંગમાં 1984 થી 1988 સુઘી અધ્યક્ષ તરીકે કાર્યભાર સંભાળ્યો હતો. 1989માં ઈલાબેન ભટ્ટે દેશની સ્વાશ્રયી મહિલા વિકાસ માટે સિમાચિન્હ કાર્ય કર્યુ. તેઓએ રાષ્ટ્રીય સ્વરોજગાર મહિલા આયોગના અધ્યક્ષ બન્યા અને દેશની ગરીબ સ્વાશ્રયી મહિલાઓના વિકાસ માટે અભ્યાસ કરી મહિલાઓના વિકાસ અને સશક્તિકરણ માટે કેવા પગલા લેવા એ દિશામાં નક્કર કાર્ય કર્યું. વર્ષ 2015માં ઈલાબેન ભટ્ટ ગાંધીજીએ સ્થાપેલી ગુજરાત વિદ્યાપીઠના કુલપતિ તરીકે નિમાયા હતા. પણ તેમની નાદુરસ્ત તબિયતના કારણે તેઓએ એ પદથી સ્વૈચ્છિક રાજીનામું પાઠવ્યું હતું.

ઈલાબેન ભટ્ટના વિચારો (SEVA)

ઈલાબેન ભટ્ટના સ્થાનિક કાર્યની, વૈશ્વિક સ્વીકૃતિ

સ્વાશ્રયી મહિલા વિકાસ અને સમાનતાના ક્ષેત્રે આજીવન પ્રદાન આપનાર ઈલાબેન ભટ્ટના સ્થાનિક કાર્યને વૈશ્વિક ઓળખ મળી છે. અમેરિકાની હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીએ 1993માં તેમને ડોકટર ઓફ હ્યુમેનિટિઝથી સન્માનિત કર્યા હતા. 1994માં તેમને ટેમ્પલ યુનિવર્સિટી દ્વારા ડોકટરેટની ડિગ્રી અપાઈ હતી. 1977માં રોમન મેગ્સેસે, 1977માં જ તેઓને રાઈટ લાઇવીહુડ એવોર્ડથી સન્માનિત કરાયા હતા. 1985માં તેઓને પદ્મશ્રી અને 1986માં તેઓને પદ્મવિભૂષણ પારિતોષિકથી સન્માનિત કરાયા હતા.

ઈલાબેન ભટ્ટ વ્યક્તિ એક, અનેક વ્યક્તિત્વ (SEVA)

અનેક રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય પારિતોષિકથી સન્માનિત થયા સાથે ઈલાબેન ભટ્ટના પ્રકાશનોએ વિશ્વમાં મહિલાઓની આગવી ઓળખ સર્જી છે. 1975માં ગુજરાતની નારી - પ્રોફાઇલ ઓફ સેલ્ફ એમ્પ્લોઈડ વિમેન, 1992માં ગ્રાઉન્ડ ઓફ ધ વર્ક, 1995માં સવિતા અને 1997 અને 2000માં દૂસરી આઝાદી નામે તેમના ખુદના પ્રકાશનો છે. આ સાથે તેમના સેવા સંસ્થાના કાર્યાનુભવ વણી લેતા મહત્વના પુસ્તક WE ARE POOR BUT SO MANY (ગરીબ છીએ પણ કેટલા બધા) ની આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રશંસા થઈ છે.

ઈલાબેન ભટ્ટ મારા માટે એક હીરો સમાન હતા - હિલેરી ક્લિન્ટન

ઈલાબેન ભટ્ટના કામને જોવા અને સમજવા તત્કાલીન અમેરિકી પ્રમુખ બિલ ક્લિન્ટન પત્ની હિલેરી ક્લિન્ટન અમદાવાદ સ્થિત સેવાની ઓફિસે આવ્યા હતા. ઈલાબેન ભટ્ટ અને સેવા સંસ્થાના સ્વાશ્રયી મહિલા વિકાસ માટેની કાર્યપદ્ધતિ જાણી તત્કાલીન અમેરિકન ફસ્ટ લેડી હિલેરી ક્લિન્ટન પ્રભાવિત થયા હતા. લગભગ ત્રણ દાયકા સુધી ઈલાબેન ભટ્ટ અને હિલેરી ક્લિન્ટનની દોસ્તી ગાઢ રહી હતી.

ઈલાબેન ભટ્ટના વિચારો (SEVA)

ઈલાબેન ભટ્ટના નિધન સમયે હિલેરી ક્લિન્ટને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પતા જણાવ્યું હતુ કે, ઈલાબેન ભટ્ટ મારા માટે તેઓ એક હીરો સમાન હતા. ઈલાબેન ભટ્ટે આરંભેલી સેવા મુવમેન્ટ થકી આજે વિશ્વમાં તેના વીસ લાખ સભ્યો છે. ઈલાબેન ભટ્ટે 20મી સદીના છેલ્લાં ત્રીસ વર્ષમાં કરેલા મહિલા વિકાસ અને સમાનતાના કાર્યો થકી 21મી સદીના 25 વર્ષોમાં ગુજરાત, ભારત અને વિશ્વની સ્વાશ્રયી મહિલાઓના આર્થિક યોગદાનને જોઇ શકાય છે. સ્વાશ્રયી બહેનોમાં બેનના હુલામણા નામે જાણીતા ઈલાબેન ભટ્ટે સાચ્ચે જ વિશ્વની મહિલાઓની આગવી ઓળખ ઉભી કરી છે. ઈલાબેન ભટ્ટ વિશ્વની દરેક મહિલા માટે હિરો છે, જેમને વિકાસ અને સમાનતાની કેડી કંડારી પોતાની ઓળખ ઉભી કરવી છે.

