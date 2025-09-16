સુરતમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ગોલ્ડ સ્મગલિંગ રેકેટનો પર્દાફાશ, દુબઈથી થતી હતી સોનાની તસ્કરી
Published : September 16, 2025 at 9:48 PM IST
સુરત: સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રૂપ (SOG)એ એક મોટા આંતરરાષ્ટ્રીય ગોલ્ડ સ્મગલિંગ રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. ગુપ્ત માહિતીના આધારે પોલીસે અમદાવાદથી સુરત આવેલા રત્નકલાકાર ભાવિક કતારિયા (ઉંમર 22 વર્ષ)ની ધરપકડ કરી છે. તેની પાસેથી ₹26.34 લાખની કિંમતનો 239.5 ગ્રામ સોનાનો પાઉડર જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ રેકેટની માસ્ટરમાઇન્ડ સુરતની નિરાલી રાજપૂત નામની મહિલા છે, જે હાલ દુબઈમાં રહે છે અને ત્યાંથી આ ગેરકાયદે ધંધો ચલાવે છે.
અદ્યતન સ્મગલિંગ પદ્ધતિ:
આ રેકેટમાં આરોપીઓ એરપોર્ટના અદ્યતન મેટલ ડિટેક્ટરને ચકમો આપવા માટે એક નવી અને જટિલ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરતા હતા. દુબઈમાં સોનાને ઓગાળીને પ્રવાહી સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવતું હતું. ત્યારબાદ તેમાં ખાસ કેમિકલ ‘એક્વા રેજિયા’ ભેળવીને તેને ટ્રાવેલ બેગના રેક્ઝિન અને રબરની શીટ વચ્ચે સ્પ્રે કરી દેવામાં આવતું હતું. આ કેમિકલને કારણે મેટલ ડિટેક્ટર સોનાને શોધી શકતું ન હતું, જેથી તસ્કરો સરળતાથી કસ્ટમ્સ અને ઇમિગ્રેશનના ચેકિંગમાંથી પસાર થઈ જતા હતા.
કેરિયર અને માસ્ટરમાઇન્ડ:
આરોપી ભાવિક કતારિયા આ રીતે તૈયાર કરેલી બેગ લઈને દુબઈથી અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ઉતર્યો હતો અને ત્યાંથી ટ્રેન મારફતે સુરત ડિલિવરી આપવા આવી રહ્યો હતો. પોલીસની પૂછપરછમાં ખુલાસો થયો કે આ રેકેટની માસ્ટરમાઇન્ડ નિરાલી રાજપૂત, જે સુરતની વતની છે, દુબઈમાંથી આ ધંધો ચલાવે છે. તે ભાવિક જેવા યુવાનોને કેરિયર તરીકે ઉપયોગ કરતી હતી અને તેમને દરેક ટ્રિપ માટે ₹15,000થી ₹20,000નું કમિશન આપતી હતી. તપાસમાં એ પણ જાણવા મળ્યું કે ભાવિક અગાઉ ત્રણ વખત આ જ રીતે ગોલ્ડ સ્મગલિંગ કરી ચૂક્યો છે. આ કેસમાં સુરતના અમિત સોની નામનો અન્ય એક વ્યક્તિ પણ સંડોવાયેલો છે. પોલીસ અન્ય આરોપીઓની શોધખોળ કરી રહી છે.
જપ્તી અને કાર્યવાહી:
પોલીસે ભાવિક કતારિયા પાસેથી કુલ ₹27.05 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે, જેમાં 239.5 ગ્રામ સોનાનું પ્રવાહી, મોબાઇલ ફોન અને અન્ય વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે. આ મામલે ભાવિક કતારિયા, નિરાલી રાજપૂત, અમિત સોની અને અન્ય આરોપીઓ વિરુદ્ધ મહિધરપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. વધુ આરોપીઓની ધરપકડ બાદ આ કૌભાંડમાં નવા ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.
