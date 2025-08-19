અમદાવાદમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિપ્ટોકરન્સી રેકેટનો પર્દાફાશ, 'ઠકરાર ગેંગ'ના 6 આરોપીઓની ધરપકડ

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરની સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે એક મોટા આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઇમ રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જે સાયબર છેતરપિંડી દ્વારા મેળવેલા નાણાંને ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતરિત કરીને વિદેશ મોકલતું હતું. આ ગેંગ 'ઠકરાર ગેંગ' તરીકે ઓળખાય છે, જેની વિરુદ્ધ ગુજરાત કંટ્રોલ ઓફ ટેરરિઝમ એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝ્ડ ક્રાઇમ (GCTOC) એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. પોલીસે આ ઓપરેશનમાં 6 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે દુબઈમાં રહેતા એક મુખ્ય આરોપીને ફરાર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.
આ કેસની તપાસ નારણપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા 'ડિજિટલ એરેસ્ટ' ગુનાથી શરૂ થઈ હતી. ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, પોલીસ કમિશનરના આદેશથી કેસની તપાસ સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચને સોંપવામાં આવી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ ગેંગ કંબોડિયા અને મ્યાનમારથી કાર્યરત એક ચાઇનીઝ ગેંગ સાથે સંકળાયેલી હતી.
ગેંગની મોડસ ઓપરેન્ડી અત્યંત જટિલ હતી. તે ત્રણ પ્રકારના એજન્ટોનો ઉપયોગ કરતી હતી:
- 'મ્યુલ' બેંક એકાઉન્ટ પૂરા પાડનારા.
- ભારતીય નાણાંને ક્રિપ્ટોકરન્સી (જેમ કે USDT)માં રૂપાંતરિત કરનારા.
- ગુના માટે સિમ કાર્ડ પૂરા પાડનારા.
'ઠકરાર ગેંગ' બીજા પ્રકારના એજન્ટ તરીકે કામ કરતી હતી. દુબઈમાં રહેતો આરોપી મિલન, છેતરપિંડીના નાણાં ગેંગના મુખ્ય સભ્યો સાવન ઠકરાર અને ધવલ ઠકરારના બેંક ખાતાઓમાં જમા કરાવતો હતો. આ નાણાં રોકડમાં ઉપાડીને હવાલા મારફતે બ્રિજરાજસિંહ, કેવલ ગઢવી અને હસમુખ નસિત જેવા અન્ય આરોપીઓ સુધી પહોંચાડવામાં આવતા હતા, જેઓ તેને ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતરિત કરીને વિદેશ મોકલતા હતા. આ સમગ્ર ઓપરેશન ધવલ ઠકરારની અંબાવાડી સ્થિત ઓફિસમાંથી ચલાવવામાં આવતું હતું.
સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે દરોડા દરમિયાન ₹37,57,000નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે, જેમાં ₹37,11,800 રોકડા, 65 બેંક પાસબુક, 158 ચેકબુક અને 45 ડેબિટ/ક્રેડિટ કાર્ડનો સમાવેશ થાય છે. રાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઇમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ (NCRP) પરથી મળેલી માહિતી મુજબ, આરોપીઓના બેંક ખાતાઓ સાથે સંકળાયેલી ₹16,04,52,714ની કુલ 404 ઓનલાઇન ફરિયાદો વિવિધ રાજ્યોમાં નોંધાઈ છે. આ આરોપીઓનો અગાઉ પણ ગુનાહિત ઇતિહાસ છે, જેમાં અમદાવાદ અને ગાંધીધામમાં તેમની સામે છેતરપિંડીના કેસ નોંધાયેલા છે. આ કેસમાં GCTOC એક્ટની કલમ ઉમેરવાથી ગેંગની પ્રવૃત્તિઓનું ગંભીર સ્વરૂપ સામે આવ્યું છે.
આ પણ વાંચો: