નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીની નવીનતા: વાંસમાંથી બનાવ્યું ઇકો-ફ્રેન્ડલી મલ્ટી-પર્પઝ ટોયલેટ ચેર - ECO FRIENDLY TOILET CHAIR

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીની વન વિજ્ઞાન કોલેજે વિદ્યાર્થીઓને વાંસના ઉપયોગથી કૌશલ્ય તાલીમ આપી, તેમને સ્વાવલંબી બનાવવાનો સફળ પ્રયાસ કર્યો છે.

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીની નવીનતા: વાંસમાંથી બનાવ્યું ઇકો-ફ્રેન્ડલી મલ્ટી-પર્પઝ ટોયલેટ ચેર
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીની નવીનતા: વાંસમાંથી બનાવ્યું ઇકો-ફ્રેન્ડલી મલ્ટી-પર્પઝ ટોયલેટ ચેર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2025 at 8:12 PM IST

નવસારી: ભારત સરકાર હવે શિક્ષણમાં કૌશલ્ય વિકાસ પર વિશેષ ભાર આપી રહી છે. આ દિશામાં નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીની વન વિજ્ઞાન કોલેજે વિદ્યાર્થીઓને વાંસના ઉપયોગથી કૌશલ્ય તાલીમ આપી, તેમને સ્વાવલંબી બનાવવાનો સફળ પ્રયાસ કર્યો છે. આ પ્રયાસના ભાગરૂપે, એક વિદ્યાર્થીએ ઇકો-ફ્રેન્ડલી અને સસ્ટેનેબલ મલ્ટી-પર્પઝ ટોયલેટ ચેર બનાવ્યું છે, જેની ડિઝાઇન માટે પેટન્ટની નોંધણી કરાવી છે. આ વિદ્યાર્થીએ આ નવીન ઉત્પાદન સાથે પોતાનું સ્ટાર્ટઅપ શરૂ કરવાનું પગરણ માંડ્યું છે.

નવી પેઢી હવે માત્ર નોકરી શોધવા સુધી સીમિત નથી, પરંતુ નવી દિશાઓ શોધી રહી છે. નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના એક વિદ્યાર્થીએ આ વાતને સાબિત કરી છે. તેમણે વાંસનો ઉપયોગ કરીને એક અનોખું મલ્ટી-પર્પઝ ટોયલેટ ચેર બનાવ્યું છે, જે ઇકો-ફ્રેન્ડલી, પોર્ટેબલ અને બહુવિધ ઉપયોગો માટે યોગ્ય છે. આ ચેરની ડિઝાઇન માટે પેટન્ટ અરજી કરવામાં આવી છે, અને ટૂંક સમયમાં તેને મંજૂરી મળવાની સંભાવના છે.

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીની નવીનતા: વાંસમાંથી બનાવ્યું ઇકો-ફ્રેન્ડલી મલ્ટી-પર્પઝ ટોયલેટ ચેર
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીની નવીનતા: વાંસમાંથી બનાવ્યું ઇકો-ફ્રેન્ડલી મલ્ટી-પર્પઝ ટોયલેટ ચેર (ETV Bharat Gujarat)
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીની નવીનતા: વાંસમાંથી બનાવ્યું ઇકો-ફ્રેન્ડલી મલ્ટી-પર્પઝ ટોયલેટ ચેર
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીની નવીનતા: વાંસમાંથી બનાવ્યું ઇકો-ફ્રેન્ડલી મલ્ટી-પર્પઝ ટોયલેટ ચેર (ETV Bharat Gujarat)

આ ચેર સંપૂર્ણપણે વાંસમાંથી બનાવવામાં આવ્યું છે, જે સરળતાથી ફોલ્ડ કરી શકાય છે અને વાહનમાં લઈ જઈ શકાય છે. ખાસ કરીને વૃદ્ધો, ફીલ્ડ વર્કર્સ, પ્રવાસીઓ કે જેમને સફર દરમિયાન સ્વચ્છતા અને ટોયલેટ સુવિધાની જરૂર હોય, તેમના માટે આ ચેર અત્યંત ઉપયોગી છે. આ ચેરમાં વેસ્ટર્ન ટોયલેટ જેવી સુવિધા પણ આપવામાં આવી છે, જે તેને માત્ર ખુરશી નહીં, પરંતુ પોર્ટેબલ ટોયલેટ તરીકે પણ કાર્યક્ષમ બનાવે છે.

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીની નવીનતા: વાંસમાંથી બનાવ્યું ઇકો-ફ્રેન્ડલી મલ્ટી-પર્પઝ ટોયલેટ ચેર
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીની નવીનતા: વાંસમાંથી બનાવ્યું ઇકો-ફ્રેન્ડલી મલ્ટી-પર્પઝ ટોયલેટ ચેર (ETV Bharat Gujarat)

વિશેષ ટ્રીટમેન્ટ

ચેર બનાવવા માટે વાંસને હોટ ટ્રીટમેન્ટ અને કેમિકલ ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવે છે, જેથી પાણીના સંપર્કમાં આવવા છતાં ફંગસની સમસ્યા ન થાય. આ ટ્રીટમેન્ટ ચેરની ટકાઉપણું અને આયુષ્ય વધારે છે.

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીની નવીનતા: વાંસમાંથી બનાવ્યું ઇકો-ફ્રેન્ડલી મલ્ટી-પર્પઝ ટોયલેટ ચેર (ETV Bharat Gujarat)

ચેરની વિશેષતાઓ

  • ઉચ્ચ વજન ક્ષમતા: વાંસમાં વજન ઉચકવાની ઉત્તમ ક્ષમતા હોય છે.
  • ફંગસ પ્રતિરોધક: વાંસમાં ફંગસ લાગવાની સંભાવના નજીવી હોય છે.
  • ઝડપી ઉપલબ્ધતા: વાંસ ઝડપથી ઉગે છે, જે તેને સરળતાથી ઉપલબ્ધ બનાવે છે.
  • ટકાઉ અને હલકું: વાંસની ચેર પ્લાસ્ટિક કે ધાતુની ચેર કરતાં હલકી અને વધુ ટકાઉ હોય છે.
  • બ્રેકેજની નજીવી સંભાવના: વાંસની મજબૂતાઈને કારણે ચેરનું ટૂટવાનું જોખમ ઓછું હોય છે.

આ ચેર માટે બજારમાં મોટી માંગ ઊભી થવાની શક્યતા છે. આ વિદ્યાર્થીએ માત્ર આ ઉત્પાદન સુધી જ સીમિત નથી રહ્યો, પરંતુ બાંસ આધારિત અન્ય ઉત્પાદનો સાથે સ્ટાર્ટઅપનું બિઝનેસ મોડલ પણ તૈયાર કર્યું છે.

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીની નવીનતા: વાંસમાંથી બનાવ્યું ઇકો-ફ્રેન્ડલી મલ્ટી-પર્પઝ ટોયલેટ ચેર (ETV Bharat Gujarat)

યુનિવર્સિટીનું યોગદાન

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, ગુજરાતની અગ્રણી કૃષિ યુનિવર્સિટીઓમાંની એક, ‘ઇનોવેટિવ સ્ટાર્ટઅપ્સ’ને પ્રોત્સાહન આપવા માટે વિશેષ પ્રયાસો કરે છે. ફોરેસ્ટ્રી ડિપાર્ટમેન્ટના ડીન ડૉ. મીનલભાઈએ જણાવ્યું કે, દરેક સત્રમાં વિદ્યાર્થીઓને તેમના નવીન વિચારો રજૂ કરવાની તક આપવામાં આવે છે. જો વિચાર નવો, ઉપયોગી અને વ્યવહારુ હોય, તો યુનિવર્સિટી તરફથી ટેકનિકલ અને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે.

યુનિવર્સિટીનું વાંસ સંશોધન કેન્દ્ર (Bamboo Research Center) બાંસના નવીન ઉપયોગોને પ્રોત્સાહન આપે છે. આ ચેરની ડિઝાઇનમાં દેખાવ, ફોલ્ડિંગ સુવિધા, વજન, ટકાઉપણું અને સ્વચ્છતા જેવા પાસાઓ પર વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે.

પર્યાવરણીય મહત્વ

વૈશ્વિક સ્તરે પ્લાસ્ટિકના વપરાશથી પર્યાવરણને થતા નુકસાનને ધ્યાનમાં રાખીને, વાંસ જેવા કુદરતી અને બાયોડિગ્રેડેબલ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરીને આ પ્રોજેક્ટ વિકસાવવામાં આવ્યો છે, જે પ્રશંસનીય છે. આ પ્રોજેક્ટ સ્થાનિક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે લોકપ્રિય થવાની સંભાવના ધરાવે છે.

વિદ્યાર્થી હાર્દિક પરવડાએ જણાવ્યું કે, તેઓ ટૂંક સમયમાં પાયલટ પ્રોડક્શન શરૂ કરશે અને બજારમાં ઉત્પાદનનું વેચાણ શરૂ કરશે. સરકારની કૌશલ્ય વિકાસ યોજના અંતર્ગત મળેલી તાલીમ તેમના માટે ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થઈ છે. તેઓ બાંસ આધારિત અન્ય ઉત્પાદનો જેવા કે ચેર, ટેબલ, ઘરગથ્થુ ઉપકરણો અને પ્રવાસ-મૈત્રીપૂર્ણ વાંસ કિટ પણ બજારમાં લાવવાની યોજના ધરાવે છે.

આ પ્રકારના પ્રોજેક્ટ્સ માત્ર સ્ટાર્ટઅપ્સ જ નહીં, પરંતુ આર્થિક રીતે આત્મનિર્ભર ભારતના નિર્માણમાં પણ મહત્વનું યોગદાન આપી શકે છે. બાંસ જેવી સરળતાથી ઉપલબ્ધ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરીને યુવાનો નવા બિઝનેસ મોડલ વિકસાવી રહ્યા છે, જે ગામડાઓ સુધી પહોંચીને લોકોની રોજિંદી મુશ્કેલીઓ ઘટાડી શકે છે. આ ઉપરાંત, ઇકો-ફ્રેન્ડલી હોવાને કારણે આ પ્રોજેક્ટ પર્યાવરણની જાળવણીમાં પણ સહાયક બનશે.

