દિવાળીની રાત્રે આ બે ગામ વચ્ચે જામશે 'યુદ્ધ', જાણો શું છે આ પરંપરા ?

દિવાળીની રાત્રે ખેલાનારા ઈંગોરિયા યુદ્ધ માટે કારીગરો મહિનાઓ પહેલાં ઈંગોરિયા(કોકડા) તૈયાર કરવામાં લાગી જાય છે.

સાવર અને કુંડલા વરચે દિવાળીની રાત્રે જામશે ઇંગોરિયા યુદ્ધ
સાવર અને કુંડલા વરચે દિવાળીની રાત્રે જામશે ઇંગોરિયા યુદ્ધ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 13, 2025 at 2:48 PM IST

2 Min Read
ગીર સોમનાથ : દિવાળીની રાત્રે સાવરકુંડલામાં જામે છે. 'ઈંગોરિયા યુદ્ધ ત્યારે સાવરકુંડલામાં શિવાકાશીના ફટાકડા નહી પણ દેશી હર્બલ ફટાકડા ફોડીને ઉજવે છે, દિવાળી પર્વ. દિવાળીની રાત્રે ખેલાનારા ઈંગોરિયા યુદ્ધ માટે કારીગરો મહિનાઓ પહેલાં ઈંગોરિયા(કોકડા) તૈયાર કરવામાં લાગી જાય છે ત્યારે શું છે આ ઈંગોરીયા ફટાકડો. જોઈએ આ અહેવાલમાં...

દિવાળીની રાત્રે સાવરકુંડલામાં જામે છે. 'ઈંગોરિયા યુદ્ધ'

ચીકુ જેવા ફળ આકારનું વૃક્ષ પર ઈંગોરીયા નામનું ફળ થતું હતું, પણ હવે ઈંગોરિયાના વૃક્ષ લુપ્ત થતાં દોરી બનાવવાના કોકડાનો ઉપયોગ શરૂ થયો છે. 10 થી 15 રુપિયાના કોકડા પાછળ મહિનાઓની મહેનત કારીગરો દ્વારા કરવામાં આવે છે, ત્યારે દેશભરમાં દિવાળીમાં લોકો ફટાકડા ફોડીને ઉજવણી કરતા હોય છે, પરંતુ અમરેલીના સાવરકુંડલામાં દિવાળીની રાત્રે કંઇક અલગ જ નજારો જોવા મળે છે. અહીં લોકો 'ઈંગોરિયા યુદ્ધ' કરી ઉજવણી કરતા હોય છે.

સાવર અને કુંડલા વરચે દિવાળીની રાત્રે જામશે ઇંગોરિયા યુદ્ધ (ETV Bharat Gujarat)

દિવાળીની રાત પડતા જ સાવરકુંડલાની બજારમાં લોકો સામસામે 2 જૂથમાં વહેંચાઈ જતા હોય છે અને બાદમાં એક બીજા પર સળગતા ઈંગોરિયા ફેંકી ઉજવણી કરતા હોય છે. દેખીતી રીતે જોખમી લાગતી આ રમતમાં સાવરકુંડલામાં કોઈ વ્યકિત દાઝતા ન હોવાનો દાવો કરવામાં આવે છે. દિવાળીની રાત્રે ખેલાનારા ઈંગોરિયા યુદ્ધ માટે કારીગરો મહિનાઓ પહેલાં ઈંગોરિયા(કોકડા) તૈયાર કરવામાં લાગી જાય છે.

ઇંગોરિયા યુદ્ધ
ઇંગોરિયા યુદ્ધ (ETV Bharat Gujarat)

80 વર્ષથી દિવાળીની રાત્રે ઈંગોરિયાથી યુદ્ધની પરંપરા

'ઈંગોરિયા યુદ્ધ' સાવરકુંડલાની ઓળખ બની ગઈ છે. ઈંગોરિયા યુદ્ધની વાત આવે એટલે તુરંત જ સાવરકુંડાલનું નામ આવે. અહીંયા અનોખી પરંપરા ચાલી આવે છે, સામાન્ય રીતે યુદ્ધ ગુસ્સાના ભાવ સાથે ખેલાતા હોય છે. પરંતુ, દિવાળીની રાત્રે સાવરકુંડલા શહેરમાં ખેલાતું ઈંગોરિયા યુદ્ધ હસતા મોઢે ખેલવામાં આવે છે. લોકો નિર્દોષભાવ સાથે સામસામે એકબીજા પર સળગતા ઈંગોરિયા ફેંકી ઉજવણી કરતા હોય છે. દિવાળીની રાત્રે આ યુદ્ધ રાત્રિના 10 વાગ્યાથી વહેલી સવાર સુધી ચાલતું હોય છે ત્યારે સાવરકુંડલામાં લોકો છેલ્લા 80 વર્ષથી દિવાળીની રાત્રે ઈંગોરિયાથી યુદ્ધ કરતા આવ્યા છે.

ઇંગોરિયા યુદ્ધ
ઇંગોરિયા યુદ્ધ (ETV Bharat Gujarat)

પરંતુ, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ઈંગોરિયાના વૃક્ષો ઘટી જતા ઈંગોરિયા મળવા મુશ્કેલ બન્યા છે. ત્યારે અહીંના લોકોએ ઈંગોરિયાના વિકલ્પમાં કોકડીમાં જે પુઠ્ઠાની ભૂંગળી આવે છે તેનો ઉપયોગ શરૂ કર્યો છે. ઈંગોરિયા યુદ્ધમાં જે ઈંગોરિયા કે કોકડાનો ઉપયોગ થાય છે. તેમાં ઠાંસીઠાંસીને કોલસાની ભૂંકી ભરવામાં આવે છે. કોલસાની ભૂંકી બાદ પથ્થર નાખવામાં આવ છે. ત્યારબાદ ડ્રીલની મદદથી એક હોલ કરવામાં આવે છે.

ઇંગોરિયા યુદ્ધ
ઇંગોરિયા યુદ્ધ (ETV Bharat Gujarat)

દિવાળીને હવે ગણતરીના દિવસો જ બાકી રહ્યા છે, ત્યારે સાવરકુંડલામાં લોકો અને કારીગરો ઈંગોરિયા (કોકડા) તૈયાર કરવામાં વ્યસ્ત બન્યા અને એક કોકડાની કિંમત 10થી 15 રૂપિયા આસપાસની મહેનત બાદ મળે છે, તેવું કારીગરોએ જણાવ્યું હતું. સાવરકુંડલામાં કોકડાથી રમત આખા ભારતમાં માત્ર સાવરકુંડલામાં જ ઈંગોરિયા યુદ્ધની રમત રમાય છે. પહેલાં ઈંગોરીયાની રમતા. જોકે, ઈંગોરીયાના વૃક્ષ લુપ્ત થવાના આરે હોવાથી હવે કોકડાથી રમત રમવામાં આવે છે. આ રમત એટલી બધી સારી છે કે જેને જોવા માટે ગુજરાત બહારના લોકો અહીં આવે છે.

