અમદાવાદમાં સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ઉજવણી: દેશભક્તિના રંગોમાં રંગાયું શહેર

અમદાવાદ: 15મી ઓગસ્ટના પાવન અવસરે અમદાવાદ શહેર દેશભક્તિના રંગોમાં રંગાઈ ગયું છે. આઝાદીના જશ્નને વધુ ભવ્ય બનાવવા માટે શહેરને રોશનીથી શણગારવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદના મુખ્ય માર્ગો, સરકારી ઇમારતો અને ઐતિહાસિક સ્થળો તિરંગાના ત્રણ રંગોની રોશનીથી ઝગમગી રહ્યા છે. ઐતિહાસિક દરવાજાઓ, એલિસ બ્રિજ, સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ અને સિંધુભવન રોડને ખાસ લાઇટિંગથી સજાવવામાં આવ્યા છે.
શહેરમાં સ્વાતંત્ર્ય દિવસને લઈને ઉત્સાહભર્યો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. દિલ્હી દરવાજો, રાયપુર દરવાજો, દરિયાપુર દરવાજો, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, ગાંધી બ્રિજ, એલિસ બ્રિજ, સરદાર બ્રિજ, નહેરુ બ્રિજ અને સાબરમતી રિવરક્રૂઝ સહિતના વિવિધ સ્થળોને કેસરી, સફેદ અને લીલા રંગની રોશનીથી શણગારવામાં આવ્યા છે.
સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ઉજવણી દરેક નાગરિકના હૃદયમાં રહેલી દેશભક્તિની લાગણીનું પ્રતીક છે. રાત્રિના અંધકારમાં ઝગમગતી આ રોશનીઓ એક અનોખું વાતાવરણ બનાવે છે, જે સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓના બલિદાન અને આઝાદીના મહત્વને યાદ કરાવે છે. શહેરના દરેક ખૂણે લહેરાતા રાષ્ટ્રધ્વજ અને રોશનીનો આ પ્રવાહ અમદાવાદની દેશભક્તિની ભાવનાને ઉજાગર કરે છે.
આ શણગાર પાછળનો હેતુ નાગરિકોમાં રાષ્ટ્રપ્રેમની ભાવનાને વધુ મજબૂત કરવાનો અને સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ભવ્યતાને પ્રકાશિત કરવાનો છે. આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ પછી પણ આ દિવસનું મહત્વ અને ઉત્સાહ અકબંધ રહ્યા છે. અમદાવાદ શહેર આ રીતે પોતાની દેશભક્તિની આગવી ઓળખ રજૂ કરી રહ્યું છે, જે દરેક નાગરિક માટે ગૌરવની વાત છે. આ શણગાર એ સાબિત કરે છે કે, આપણે સૌ આઝાદીના આ મહાન પર્વને અનેરા ગર્વ અને ઉમંગ સાથે ઉજવીએ છીએ.
આ પણ વાંચો: