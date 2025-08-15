દાહોદ : આજે ભારત દેશના 79 મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી સમગ્ર દેશમાં થઈ રહી છે. સાથે જ સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી માટે સમગ્ર દેશવાસીમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે દાહોદના યોગ ક્લાસની મહિલાઓ દ્વારા અનોખી રીતે સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી.
યોગ દ્વારા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી
આજે ભારત દેશના 79 મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી થઈ રહી છે. ત્યારે દેશવાસીઓમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. લોકો અલગ અલગ રીતે દેશભક્તિ પ્રગટ કરી રહ્યા છે. દેશ પ્રેમની દાઝ સાથે દેશભક્તિ ઝળકી રહી છે. દાહોદના યોગ ક્લાસની મહિલાઓએ પણ અનોખી રીતે દેશભક્તિ પ્રગટ કરી.
સરસ્વતી યોગ ગ્રુપની પહેલ : દાહોદમાં ચાલતા સરસ્વતી યોગ ક્લાસની બહેનો દ્વારા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી માટે અનોખી તૈયારીઓ કરવામાં આવી હતી. સ્વાતંત્ર્ય પર્વની પૂર્વ સંધ્યાએ સરસ્વતી યોગ ગ્રુપ દ્વારા યોગ દ્વારા ઉજવણી કરવામાં આવી. જેમાં દેશભક્તિના ગીત ઉપર યોગના માધ્યમથી અલગ અલગ કૃતિ રજૂ કરી સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું.
"કરો યોગ, રહો નિરોગ" ના સૂત્ર સાથે દરરોજ યોગા કરતી બહેનો સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણીમાં પણ ઉત્સાહ ભેર જોડાઈ હતી. સાથે જ યોગા દ્વારા સાંસ્કૃતિક કૃતિઓ રજૂ કરી રાષ્ટ્રધ્વજ પણ લહેરાવ્યો હતો. અંતે રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપી સ્વાતંત્ર્ય પર્વની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.
