જુનાગઢ : આજે સ્વતંત્ર પર્વની જૂનાગઢમાં તબીબોએ વિશિષ્ટ પ્રકારે ઉજવણી કરી હતી. જૂનાગઢના તબીબો દ્વારા વોકિંગ ક્લબ નામની એક સંસ્થા બનાવવામાં આવી છે. જેના તમામ સભ્યો દ્વારા આજે સરદારબાગ નજીક ઝાંસીની રાણીની પ્રતિમા પાસે તિરંગાને સલામી આપીને રીતે રાષ્ટ્રપ્રેમ વ્યક્ત કર્યો હતો. છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી જુનાગઢના તબીબો વૉકિંગ ક્લબ અંતર્ગત સ્વતંત્ર અને ગણતંત્ર દિવસ નિમિત્તે રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપવાનો કાર્યક્રમ યોજાતો આવ્યો છે. ત્યારે આજે પહેલી વખત વીરાંગના ઝાંસીની રાણીની પ્રતિમા પાસે રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપીને સ્વતંત્ર પર્વની ઉજવણી કરી હતી.
જુનાગઢના ડોક્ટરોએ સ્વતંત્ર પર્વની કરી ઉજવણી : જૂનાગઢના ડોક્ટરો દ્વારા સ્થાપિત વોકિંગ ક્લબના તમામ સભ્યો દ્વારા આજે દેશના સ્વાતંત્ર પર્વની ઉજવણી દેશપ્રેમ અને રાષ્ટ્રની ભાવના સાથે કરી હતી. છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી જૂનાગઢના તબીબો દ્વારા વોકિંગ ક્લબની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. જે અંતર્ગત તમામ તબીબો અને તેના પરિવારજનોની સાથે હોસ્પિટલમાં કામ કરતા અન્ય સહાયક લોકો સાથે મળીને સ્વતંત્ર અને ગણતંત્ર પર્વની ઉજવણી કરતા હોય છે.
આજે પ્રથમ વખત જુનાગઢ શહેરની બિલકુલ મધ્યમાં આવેલા વીરાંગના ઝાંસીની રાણીની પ્રતિમા પાસે સ્વતંત્ર પર્વની ઉજવણી કરીને રાષ્ટ્રપ્રેમની ભાવના પ્રત્યેક લોકોમાં પ્રદર્શિત થાય તે માટે રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપીને સ્વતંત્ર પર્વની ઉજવણી કરી હતી.
દર વર્ષે આ જ પ્રકારે સ્વતંત્ર અને ગણતંત્ર પર્વની ઉજવણી : ડોક્ટરો દ્વારા દર વર્ષે આ જ પ્રકારે શહેરની મધ્યમાં આવેલા જાહેર સ્થળો પર સ્વતંત્ર અને ગણતંત્ર પર્વની ઉજવણી થઈ શકે તે માટેનું વિશેષ આયોજન નિયમિત રીતે કરવામાં આવનાર છે. શહેરની મધ્યમાં આ પ્રકારે રાષ્ટ્રભક્તિ અને પ્રેમને ઉજાગર કરતા કાર્યક્રમો સામૂહિક રીતે યોજવામાં આવે તો લોકોમાં રાષ્ટ્રપ્રેમની ભાવના વધુ પ્રબળ બનાવી શકાય છે.
જેથી જાહેરમાં યોજવામાં આવેલા આ કાર્યક્રમમાં કોઈપણ વ્યક્તિ સામેલ થઈને ભારતના રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપીને રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની પોતાની કૃતજ્ઞતા અને પોતાના કર્તવ્યોને યાદ કરીને દેશ માટે મરી મીટવાની ભાવના પોતાના હૃદયમાં ઊભી થાય તે માટેનો પણ આ પ્રયાસ આવકારદાયક છે. આઝાદીની લડાઈના અનેક લડવૈયાઓ એ પોતાનો જીવ આપીને પણ દેશને સ્વતંત્ર કર્યો છે.
સ્વતંત્ર થયેલા દેશને વધુ આગળ અને મજબૂત બનાવવા માટે આપણા સૌની સહિયારી જવાબદારી છે. આ જવાબદારી પ્રત્યેક લોકોમાં પ્રસ્થાપિત થાય તે માટે પણ જાહેર સ્થળ પર આજે રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપવાના કાર્યક્રમનું આયોજન ડોક્ટરો દ્વારા સંચાલિત વોકિંગ ક્લબ દ્નારા કરવામાં આવ્યું હતું.
