ETV Bharat / state

ભારત-પાકિસ્તાન મેચનો બહિષ્કાર કરવા AIMIMની અપીલ, અમદાવાદમાં રસ્તા પર કાર્યકર્તાઓનો વિરોધ

એશિયા કપમાં આજે દૂબઈમાં યોજાનારી ભારત-પાકિસ્તાન મેચનો બહિષ્કાર કરવાની માંગ ગુજરાત AIMIM એ કરી છે.

અમદાવાદમાં રસ્તા પર AIMIMના કાર્યકર્તાઓનો વિરોધ
અમદાવાદમાં રસ્તા પર AIMIMના કાર્યકર્તાઓનો વિરોધ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2025 at 7:13 AM IST

Updated : September 14, 2025 at 7:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: AIMIM પાર્ટી ગુજરાત દ્વારા આજે યોજાનારી ભારત-પાકિસ્તાન ક્રિકેટ મેચનો બહિષ્કાર કરવા માટે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. અમદાવાદના આસ્ટોડિયા દરવાજા પાસે AIMIMના કાર્યકર્તાઓ રોડ પર ઉતરી આવ્યા હતાં અને "શહીદો કે સન્માન મે MIA મેદાન મેં" ભારત-પાકિસ્તાન મેચને બોઈકોટ કરો "જેવા નારાઓ લગાવીને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.

આ મુદ્દે AIMIMના પ્રવક્તા અસલમ શેખે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત AIMIMના લોકો એશિયા કપમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની ક્રિકેટ મેચનો વિરોધ કરવા માટે રસ્તાઓ પર ઉતરી આવ્યા હતા. 22 એપ્રિલ 2025ના રોજ જમ્મુ અને કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલામાં 26 નિર્દોષ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. તે શહીદોના સન્માનમાં, અમે સરકારને ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની ક્રિકેટ મેચ રદ કરવાની માંગ કરીએ છીએ.

ભારત-પાકિસ્તાન મેચ રદ કરવા અને મેચનો બહિષ્કાર કરવા AIMIMનું વિરોધ પ્રદર્શન (Etv Bharat Gujarat)

ત્યારે AIMIM પાર્ટીના અમદાવાદ શહેરના પ્રમુખ સલીમ અજમેરીએ જણાવ્યું હતું કે, 22 એપ્રિલ 2025ના દિવસે પહેલગામમાં જે આતંકવાદી હુમલો થયો હતો એને હજી સુધી અમે ભૂલ્યા નહીં. એ ઘા હજી સુધી ભર્યા નથી અને હવે મેચ થઈ રહી છે. એટલે અમારી માંગ છે કે આ મેચને રદ કરવામાં આવે

ભારત-પાકિસ્તાન મેચ રદ કરવા અને મેચનો બહિષ્કાર કરવા AIMIMનું વિરોધ પ્રદર્શન (Etv Bharat Gujarat)

AIMIMની નેતા અઝીઝ સૈયદ એ જણાવ્યું હતું કે, ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનની જે મેચ થવાની છે તેના વિરોધમાં આજે અમે સડક પર ઉતરીને ભારતના લોકોને અપીલ કરીએ છીએ કે, તેઓ આ ક્રિકેટ મેચનો બહિષ્કાર કરે જેથી આપણા શહીદોને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ મળી શકે. ભારત સરકાર પાકિસ્તાન સાથે ક્રિકેટ રમીને શહીદ પરિવારોના ઘા પર મીઠું ભભરાવી રહી છે, જેને અમે બિલકુલ સહન કરીશું નહીં.

આસ્ટોડિયા દરવાજા પાસે AIMIMના કાર્યકર્તાઓનું વિરોધ પ્રદર્શન
આસ્ટોડિયા દરવાજા પાસે AIMIMના કાર્યકર્તાઓનું વિરોધ પ્રદર્શન (Etv Bharat Gujarat)

ભારત પાકિસ્તાનની મેચ ને લઈને દરેક જગ્યાએ હોબાળો મચી ગયો છે એશિયા કપમાં બંને ટીમો આજે 14 સપ્ટેમ્બરે ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે મેચ થશે. આ મેચને રદ કરવા માટે વિરોધનો સૂર ઉઠી રહ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ભારત-પાકિસ્તાન મેચ 14 સપ્ટેમ્બરે દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાશે .આ મેચનું ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 8 વાગ્યાથી લાઈવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે.

  1. IND vs PAK: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની હાઇ વોલ્ટેજ મેચ પર IPL ચેરમેનનું મોટું નિવેદન, કહ્યું- 'મને લાગે છે કે....'
  2. IND vs PAK મેચ પહેલા હાઈકોર્ટે BCCI ને નોટિસ મોકલી, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો?
Last Updated : September 14, 2025 at 7:54 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

AIMIM WORKER PROTESTGUJARAT AIMIMBOYCOTT INDIA PAKISTAN MATCHINDIA PAKISTAN MATCH BOYCOTTIND VS PAK

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.