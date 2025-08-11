ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં શ્વાન કરડવાના કેસમાં વધારો, 4 મહિનામાં 20 હજાર કેસો નોંધાયા - AHMEDABAD MUNCIPAL CORPORATION

અમદાવાદ શહેરમાં 1 લાખ 90 હજાર જેટલી ડોગ પોપ્યુલેશન હોવાની સંભાવના છે. મહિનામાં 5000 જેટલા કેસીસ આવે છે.

અમદાવાદમાં શ્વાન કરડવાના કેસમાં વધારો
અમદાવાદમાં શ્વાન કરડવાના કેસમાં વધારો
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2025 at 8:30 PM IST

અમદાવાદ : શહેરમાં રખડતા શ્વાનોની ફરિયાદોમાં વધારો થયો છે. આ વર્ષે અમદાવાદના શહેરીજનો દ્વારા રખડતા શ્વાનની 3891 ફરિયાદો નોંધવામાં આવી છે. બીજી બાજુ આ ચાર મહિના દરમિયાન શ્વાનના કરડવાના 20000 જેટલા કેસો નોંધવામાં આવ્યા છે.

CNCD વિભાગના વડા નરેશ રાજપૂતે જણાવ્યું હતું કે, ભારત સરકારના 'એનિમલ બર્થ કંટ્રોલ રૂલ્સ 2023' હેઠળ શહેરી વિસ્તારમાં રખડતા શ્વાનના પ્રશ્ન અંગે ખસીકરણ અને રસીકરણ માટે ગાઈડ લાઈન બહાર પાડવામાં આવી છે. આ ગાઈડલાઈન મુજબ અમદાવાદ શહેરમાંથી 90 ટકા જેટલા કુતરાઓનું ખસીકરણ અને રસીકરણ કરવામાં આવ્યું છે.

CNCD વિભાગ વડા નરેશ રાજપૂત

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આજથી 5 વર્ષ પહેલા દરેક શેરી અને સોસાયટીના મોહલ્લાઓ ઉપર 6 થી 7 કૂતરાઓ જોવા મળતા હતા. જે આજે 2 થી 3 સંખ્યા થઈ ગઈ છે. નાના પપીસ ભાગ્ય જ જોવા મળે છે. જેથી સાબિત થાય છે કે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ખસીકરણ અને રસીકરણ માટે બહુ મોટું કામ કરવામાં આવ્યું છે.

અમદાવાદમાં શ્વાન કરડવાના કેસમાં વધારો
અમદાવાદમાં શ્વાન કરડવાના કેસમાં વધારો

શ્વાન કરડવાના બનાવો અંગે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને દરરોજ 10 જેટલી ફરિયાદો મળતી હોય છે. આ ફરિયાદોને નિકાલ કરવા માટે એ સ્થળ પર જઈ ફરિયાદીને મળીને તે વેક્સિન લીધા કે નહીં તેનું પુરાવો ચકાસવામાં આવે છે. કોને કરડ્યું છે, તેની તપાસ કરવામાં આવે છે. એગ્રેસ્યુ ડોગને ડોગ ફ્રેન્ડલી સેન્ટરમાં લાવીને તેનું સોશિયલ બીહેવીયર સ્ટડી કરીને, સેન્ટર પર રાખીને એના અંદર સુધારા લાવીને 15, 20 દિવસ પછી એમને ફરી તેની જગ્યા પહોંચાડવામાં આવે છે.

અમદાવાદમાં શ્વાન કરડવાના કેસમાં વધારો
અમદાવાદમાં શ્વાન કરડવાના કેસમાં વધારો

અમદાવાદ શહેરમાં 1 લાખ 90 હજાર જેટલી ડોગ પોપ્યુલેશન હોવાની સંભાવના છે. મહિનામાં 5000 જેટલા કેસીસ આવે છે. ચાર મહિનામાં 20000 લેતા લોકોને શ્વાન ન કરડ સારવાર લેવાની ફરજ પડી છે.

