વડોદરા: માંજલપુર વિસ્તારમાં નિર્મલ ગણેશ યુવક મંડળની ગણેશ મૂર્તિ પર ઈંડા ફેંકવાની ઘટનાએ શહેરમાં ભારે ચકચાર મચાવી દીધી હતી. આ ઘટનાથી સ્થાનિકોમાં રોષ ફેલાયો અને વિસ્તારમાં તણાવનું વાતાવરણ સર્જાયું હતું. પોલીસે ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈ તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સ તથા ગુપ્તચર માહિતીના આધારે બે આરોપીઓ, સુફિયાન ઉર્ફે ગામા સલીમભાઈ મન્સૂરી અને શાહનવાઝ ઉર્ફે બડબડ મોહમ્મદ ઈર્શાદ કુરેશીની ધરપકડ કરી.
પોલીસની કાર્યવાહી અને સરઘસ
આજે પોલીસે પાણીગેટ વિસ્તારમાંથી બંને આરોપીઓનો સરઘસ કાઢ્યો હતો. આરોપીઓના હાથ દોરડાથી બાંધીને પોલીસે ઘટનાસ્થળે લઈ જઈ ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું. આ દરમિયાન આરોપીઓ પાસેથી વિગતવાર પૂછપરછ કરવામાં આવી. આ કાર્યવાહી જોવા મોટી સંખ્યામાં લોકો એકત્ર થયા હતા.
પોલીસનું નિવેદન
ડી.સી.પી., વડોદરા શહેર, એન્ડ્રુ મેકવાને જણાવ્યું કે, "ગણેશ મૂર્તિ પર ઈંડા ફેંકવાની ઘટના અત્યંત ગંભીર છે. પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરી આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે. આજની કાર્યવાહીનો ઉદ્દેશ ઘટનાના તમામ પાસાં સ્પષ્ટ કરવા અને આરોપીઓ સામે મજબૂત કાનૂની કેસ ઉભો કરવાનો છે. વડોદરામાં શાંતિ અને સદ્ભાવ જાળવવા પોલીસ તત્પર છે અને ભવિષ્યમાં આવા તત્વો સામે કડક પગલાં લેવામાં આવશે."
પોલીસની આ કાર્યવાહીએ શહેરમાં કડક સંદેશ પાઠવ્યો છે કે સામાજિક અને ધાર્મિક એકતાને ખલેલ પહોંચાડનારાઓને છોડવામાં નહીં આવે. ઘટના બાદ નાગરિકોમાં રોષ હતો, પરંતુ પોલીસની આ કાર્યવાહીથી લોકોમાં સંતોષની લાગણી જોવા મળી. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે આવા ગુનેગારોને કડક સજા થવી જોઈએ જેથી ભવિષ્યમાં આવા કૃત્યોની હિંમત કોઈ ન કરે.
વડોદરામાં બનેલી આ ઘટનાએ એક તરફ તણાવનું વાતાવરણ ઊભું કર્યું, તો બીજી તરફ પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરી કાયદો-વ્યવસ્થાની કસોટી પાસ કરી. આરોપીઓના સરઘસ અને રિકન્સ્ટ્રક્શન દ્વારા પોલીસે નાગરિકોમાં વિશ્વાસ જગાવ્યો અને શાંતિ ભંગ કરનારાઓને સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી કે કાનૂનથી ઉપર કોઈ નથી.
