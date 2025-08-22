ETV Bharat / state

સુરતમાં ગણેશ ઉત્સવ પહેલા અસામાજિક તત્વો દ્વારા બેનરો ફાડવાની ઘટના, પોલીસે તપાસ શરૂ કરી - GANESH FESTIVAL

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 22, 2025 at 6:11 PM IST

સુરત: શહેરમાં ફરી એકવાર અસામાજિક તત્વોએ શાંતિ ભંગ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. ગણેશ ઉત્સવની તૈયારીઓ દરમિયાન ગણેશજીની પ્રતિમાઓની આંગળીઓ તોડવાની ઘટના બાદ હવે ગણપતિ બાપાના બેનરો ફાડીને ધાર્મિક લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડવાનો પ્રયાસ થયો છે. આ ઘટનાને કારણે સ્થાનિક લોકોમાં રોષ અને તણાવનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

આ ઘટના એક દિવસ પહેલાં બનેલી ગણેશ પ્રતિમાઓની આંગળીઓ તોડવાની ઘટનાની બાદ બની છે, જેનાથી સુરત પોલીસ સતર્ક થઈ ગઈ હતી. બેનરો ફાડતા અસામાજિક તત્વો સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયા છે, જેમાં તેઓ ગણપતિ બાપાના બેનરોની સાથે ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર અને કેટલીક સ્થાનિક દુકાનોના બેનરો પણ ફાડતા જોવા મળે છે. આ ઘટનાથી લોકોની ધાર્મિક લાગણીઓ દુભાઈ છે. સ્થાનિક લોકોએ તાત્કાલિક વેસુ પોલીસ મથકે પહોંચીને ફરિયાદ નોંધાવી છે અને આ કૃત્ય કરનારાઓ સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી છે.

વેસુ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ જે.આઈ. પટેલે જણાવ્યું કે, ફરિયાદ મળતાં જ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે બે શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓની પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી છે. તેમણે ખાતરી આપી કે ટૂંક સમયમાં આરોપીઓની ઓળખ કરી તેમની ધરપકડ કરવામાં આવશે. હાલમાં શહેરમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધુ સઘન કરવામાં આવી છે.

આ ઘટના પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે કેટલાક અસામાજિક તત્વો શાંતિ અને સૌહાર્દપૂર્ણ વાતાવરણને ખલેલ પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. જોકે, પોલીસ અને પ્રશાસન આવા તત્વો સામે કડક પગલાં લેવા માટે કટિબદ્ધ છે.

