ગીર સોમનાથ: ઉનાના પાતાપુર ગામે સિંહોના આંટા ફેરાથી ગ્રામજનોમાં ભારે ફફડાટ ફેલાઈ ગયો છે. સોમવારે મોડી રાત્રે ગામની ગૌ શાળામાં અને ધોળા દિવસે ગામની શેરીઓમાં સિંહણ ઘૂસી આવતા આ સમગ્ર ઘટનાના CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યા છે.
પાતાપુર ગામમાં સિંહોના આંટાફેરા
ઉનાનુ પાતાપુર ગામ જાણે સિંહોનું રહેઠાણ બની ગયું હોય તેમ ધોળા દિવસે અને રાત્રિના સમયે સિંહો આવી જાય છે. ગત મોડી રાત્રીના સમયે ગામની ગૌ શાળામા શિકારની શોધમાં સિંહણ આવી ચડી હતી. રાત્રિના 10 વાગ્યાની આસપાસ આવેલી સિંહણે ગૌ શાળાના ઘાસચારાના ગોડાઉનમાં ધામા નાખ્યા હતા અને ગૌ શાળા પાસે બેસી રાત વાસો કર્યો હતો. આ ગૌ શાળામા ઉંચો ડેલો અને ઉપરના ભાગેથી પણ સુરક્ષિત હોવાથી સિંહણ શિકાર કરી શકી ન હતી.
ઘાસચારાના ગોડાઉનમાં બેસી રહી સિંહણ
ગામમાં રાત પડતાની સાથે જ સિંહોનું આગમન થાય છે જે CCTV કેમેરામાં કેદ થયું છે. ફૂટેજમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે ગૌ શાળા પાસે એક સિંહણ શિકારની શોધમાં આવે છે અને ઘાસચારાના ગોડાઉનમાં કલાકો સુધી બેસી રહે છે અને ગૌ શાળા સુરક્ષિત હોવાથી ગાયનો શિકાર કરવામાં નિષ્ફળ રહી હતી. આ ફૂટેજ જોઈને ગૌ શાળા સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોમાં ગભરાટ ફેલાયો છે ત્યારે વન વિભાગ દ્વારા આ વિસ્તારમાં વસવાટ કરતા સિંહ સહિતના હિંસક વન્ય પ્રાણીઓને સલામત રીતે જંગલ વિસ્તારમાં ખસેડે તેવી માંગ ઉઠવા પામી છે.
ગામમાં અગાઉ પણ ધોળા દિવસે એક સિંહણ આવી ચડી હતી જેનો વિડિઓ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો હતો. તેમજ રાત્રિના સમયે ગામના સરપંચ અને તેમના મિત્રો ઘરે હિંડોળા ઉપર બેઠા હતા ત્યારે પણ એક સિંહણ શિકારની શોધમાં આવી ચડતા તમામ લોકો ઉભા થઇ ગયા હતા અને બૂમા બૂમ કરતા હતા.
