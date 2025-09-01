ETV Bharat / state

સુરત: પલસાણામાં કેમિકલ ભરેલું ડ્રમ ફાટતાં મિલમાં ભીષણ આગ, બે કામદારોનાં મોત - SURAT MILL BLAST INCIDENT

કામદારો પોતાના નિયમિત કામમાં વ્યસ્ત હતા ત્યારે અચાનક એક કેમિકલ ડ્રમમાં જોરદાર બ્લાસ્ટ થયો, જેના કારણે આગ ઝડપથી ફેલાઈ ગઈ.

સુરતની મિલમાં બ્લાસ્ટની ઘટના
સુરતની મિલમાં બ્લાસ્ટની ઘટના (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 1, 2025 at 7:17 PM IST

2 Min Read

સુરત: સુરત જિલ્લાના પલસાણા તાલુકાના જોળવા ગામમાં આવેલી સંતોષ ટેક્સટાઇલ મિલમાં આજે એક મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. મિલમાં અચાનક કેમિકલ ભરેલું એક ડ્રમ ફાટતાં ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી. આ ઘટનામાં બે કામદારોના મોત થયા છે અને અનેક લોકો ઘાયલ થયા હોવાના અહેવાલો છે. આગને કારણે મિલમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી અને કામદારો જીવ બચાવવા માટે ભાગદોડ કરવા લાગ્યા હતા.

સુરતની મિલમાં બ્લાસ્ટની ઘટના (ETV Bharat Gujarat)

કેમિકલ ભરેલું ડ્રમ બ્લાસ્ટ થયું
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, આજરોજ કામદારો પોતાના નિયમિત કામમાં વ્યસ્ત હતા ત્યારે અચાનક એક કેમિકલ ડ્રમમાં જોરદાર બ્લાસ્ટ થયો, જેના કારણે આગ ઝડપથી ફેલાઈ ગઈ. બ્લાસ્ટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે ઘણા કામદારો તેની ઝપેટમાં આવી ગયા હતા. જોકે, મોટાભાગના કામદારો સમયસર મિલની બહાર નીકળી શક્યા હતા, પરંતુ કેટલાક અંદર જ ફસાઈ ગયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં જ સુરત જિલ્લા પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. યુદ્ધના ધોરણે બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. ફાયર બ્રિગેડની ટીમે આગને કાબૂમાં લેવા માટે પ્રયાસો કર્યા, જ્યારે પોલીસની મદદથી અંદર ફસાયેલા કામદારોને બહાર કાઢવાની કામગીરી ચાલી રહી હતી.

સુરતની મિલમાં બ્લાસ્ટની ઘટના
સુરતની મિલમાં બ્લાસ્ટની ઘટના (ETV Bharat Gujarat)

મિલની અંદરથી બે મૃતદેહ મળ્યા
આ દુર્ઘટનામાં ઘાયલ થયેલા પુરુષ અને મહિલા કામદારોને લોહીલુહાણ હાલતમાં તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. જ્યારે, બચાવ ટીમને તપાસ દરમિયાન મિલની અંદરથી બે કામદારોના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે મૃત્યુઆંક વધી શકે તેવી શક્યતા છે કારણ કે હજુ પણ કેટલાક કામદારો ગુમ છે.

સુરતની મિલમાં બ્લાસ્ટની ઘટના
સુરતની મિલમાં બ્લાસ્ટની ઘટના (ETV Bharat Gujarat)

કામદારોના પરિવારજનો આઘાતમાં
ઘટનાસ્થળે પહોંચેલા કામદારોના પરિવારજનો શોક અને આઘાતમાં સરી પડ્યા હતા. પોતાના સ્વજનો અંદર ફસાયેલા હોવાથી તેઓ હૈયાફાટ રુદન કરી રહ્યા હતા. આ ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકની લાગણી ફેલાવી દીધી છે. હાલ પોલીસ દ્વારા તપાસ ચાલી રહી છે અને ડ્રમ ફાટવાનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.

કેમિકલ ભરેલું ડ્રમ બ્લાસ્ટ થયું
કેમિકલ ભરેલું ડ્રમ બ્લાસ્ટ થયું (ETV Bharat Gujarat)

પ્રાંત અધિકારી વી.કે. પીપળીયાએ જણાવ્યું હતું કે, પલસાણા તાલુકાના જોળવા ગામમાં સંતોષ મિલમાં ડ્રમ ફાટવાથી આગ લાગી હતી, સ્થળ પર બે લોકોના અવસાનના પ્રાથમિક અહેવાલ છે. 20 લોકો ઈજાગ્રસ્ત છે જેઓ સારવાર હેઠળ હોસ્પિટલમાં છે. સુરત મહાનગર પાલિકા, બારડોલી ફાયર વિભાગ અને 8 થી 10 ફાયર ફાયટરો આગને ઓલવવાની કામગીરીમાં જોડાયેલા છે.

મિલની અંદરથી બે મૃતદેહ મળ્યા
મિલની અંદરથી બે મૃતદેહ મળ્યા (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો:

  1. નવસારીમાં જમીનને લગતા વિવિધ 5 મુદ્દાઓને લઈ ખેડૂતોએ ઉગ્ર રોષ વ્યક્ત કર્યો, રેલી યોજી વિરોધ નોંધાવ્યો
  2. પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી જવાહર ચાવડાએ 'રોજગાર સહાયતા અભિયાન' શરૂ કર્યું, વિરોધીઓને કહ્યું- સમય આવ્યે તમામને ઉત્તર મળશે

સુરત: સુરત જિલ્લાના પલસાણા તાલુકાના જોળવા ગામમાં આવેલી સંતોષ ટેક્સટાઇલ મિલમાં આજે એક મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. મિલમાં અચાનક કેમિકલ ભરેલું એક ડ્રમ ફાટતાં ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી. આ ઘટનામાં બે કામદારોના મોત થયા છે અને અનેક લોકો ઘાયલ થયા હોવાના અહેવાલો છે. આગને કારણે મિલમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી અને કામદારો જીવ બચાવવા માટે ભાગદોડ કરવા લાગ્યા હતા.

સુરતની મિલમાં બ્લાસ્ટની ઘટના (ETV Bharat Gujarat)

કેમિકલ ભરેલું ડ્રમ બ્લાસ્ટ થયું
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, આજરોજ કામદારો પોતાના નિયમિત કામમાં વ્યસ્ત હતા ત્યારે અચાનક એક કેમિકલ ડ્રમમાં જોરદાર બ્લાસ્ટ થયો, જેના કારણે આગ ઝડપથી ફેલાઈ ગઈ. બ્લાસ્ટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે ઘણા કામદારો તેની ઝપેટમાં આવી ગયા હતા. જોકે, મોટાભાગના કામદારો સમયસર મિલની બહાર નીકળી શક્યા હતા, પરંતુ કેટલાક અંદર જ ફસાઈ ગયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં જ સુરત જિલ્લા પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. યુદ્ધના ધોરણે બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. ફાયર બ્રિગેડની ટીમે આગને કાબૂમાં લેવા માટે પ્રયાસો કર્યા, જ્યારે પોલીસની મદદથી અંદર ફસાયેલા કામદારોને બહાર કાઢવાની કામગીરી ચાલી રહી હતી.

સુરતની મિલમાં બ્લાસ્ટની ઘટના
સુરતની મિલમાં બ્લાસ્ટની ઘટના (ETV Bharat Gujarat)

મિલની અંદરથી બે મૃતદેહ મળ્યા
આ દુર્ઘટનામાં ઘાયલ થયેલા પુરુષ અને મહિલા કામદારોને લોહીલુહાણ હાલતમાં તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. જ્યારે, બચાવ ટીમને તપાસ દરમિયાન મિલની અંદરથી બે કામદારોના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે મૃત્યુઆંક વધી શકે તેવી શક્યતા છે કારણ કે હજુ પણ કેટલાક કામદારો ગુમ છે.

સુરતની મિલમાં બ્લાસ્ટની ઘટના
સુરતની મિલમાં બ્લાસ્ટની ઘટના (ETV Bharat Gujarat)

કામદારોના પરિવારજનો આઘાતમાં
ઘટનાસ્થળે પહોંચેલા કામદારોના પરિવારજનો શોક અને આઘાતમાં સરી પડ્યા હતા. પોતાના સ્વજનો અંદર ફસાયેલા હોવાથી તેઓ હૈયાફાટ રુદન કરી રહ્યા હતા. આ ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકની લાગણી ફેલાવી દીધી છે. હાલ પોલીસ દ્વારા તપાસ ચાલી રહી છે અને ડ્રમ ફાટવાનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.

કેમિકલ ભરેલું ડ્રમ બ્લાસ્ટ થયું
કેમિકલ ભરેલું ડ્રમ બ્લાસ્ટ થયું (ETV Bharat Gujarat)

પ્રાંત અધિકારી વી.કે. પીપળીયાએ જણાવ્યું હતું કે, પલસાણા તાલુકાના જોળવા ગામમાં સંતોષ મિલમાં ડ્રમ ફાટવાથી આગ લાગી હતી, સ્થળ પર બે લોકોના અવસાનના પ્રાથમિક અહેવાલ છે. 20 લોકો ઈજાગ્રસ્ત છે જેઓ સારવાર હેઠળ હોસ્પિટલમાં છે. સુરત મહાનગર પાલિકા, બારડોલી ફાયર વિભાગ અને 8 થી 10 ફાયર ફાયટરો આગને ઓલવવાની કામગીરીમાં જોડાયેલા છે.

મિલની અંદરથી બે મૃતદેહ મળ્યા
મિલની અંદરથી બે મૃતદેહ મળ્યા (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો:

  1. નવસારીમાં જમીનને લગતા વિવિધ 5 મુદ્દાઓને લઈ ખેડૂતોએ ઉગ્ર રોષ વ્યક્ત કર્યો, રેલી યોજી વિરોધ નોંધાવ્યો
  2. પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી જવાહર ચાવડાએ 'રોજગાર સહાયતા અભિયાન' શરૂ કર્યું, વિરોધીઓને કહ્યું- સમય આવ્યે તમામને ઉત્તર મળશે

For All Latest Updates

TAGGED:

BLAST IN SURAT MILLSURAT NEWSSANTOSH TEXTIL MILLPALSANA MILL BLAST INCIDENTSURAT MILL BLAST INCIDENT

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.