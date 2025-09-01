સુરત: સુરત જિલ્લાના પલસાણા તાલુકાના જોળવા ગામમાં આવેલી સંતોષ ટેક્સટાઇલ મિલમાં આજે એક મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. મિલમાં અચાનક કેમિકલ ભરેલું એક ડ્રમ ફાટતાં ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી. આ ઘટનામાં બે કામદારોના મોત થયા છે અને અનેક લોકો ઘાયલ થયા હોવાના અહેવાલો છે. આગને કારણે મિલમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી અને કામદારો જીવ બચાવવા માટે ભાગદોડ કરવા લાગ્યા હતા.
કેમિકલ ભરેલું ડ્રમ બ્લાસ્ટ થયું
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, આજરોજ કામદારો પોતાના નિયમિત કામમાં વ્યસ્ત હતા ત્યારે અચાનક એક કેમિકલ ડ્રમમાં જોરદાર બ્લાસ્ટ થયો, જેના કારણે આગ ઝડપથી ફેલાઈ ગઈ. બ્લાસ્ટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે ઘણા કામદારો તેની ઝપેટમાં આવી ગયા હતા. જોકે, મોટાભાગના કામદારો સમયસર મિલની બહાર નીકળી શક્યા હતા, પરંતુ કેટલાક અંદર જ ફસાઈ ગયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં જ સુરત જિલ્લા પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. યુદ્ધના ધોરણે બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. ફાયર બ્રિગેડની ટીમે આગને કાબૂમાં લેવા માટે પ્રયાસો કર્યા, જ્યારે પોલીસની મદદથી અંદર ફસાયેલા કામદારોને બહાર કાઢવાની કામગીરી ચાલી રહી હતી.
મિલની અંદરથી બે મૃતદેહ મળ્યા
આ દુર્ઘટનામાં ઘાયલ થયેલા પુરુષ અને મહિલા કામદારોને લોહીલુહાણ હાલતમાં તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. જ્યારે, બચાવ ટીમને તપાસ દરમિયાન મિલની અંદરથી બે કામદારોના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે મૃત્યુઆંક વધી શકે તેવી શક્યતા છે કારણ કે હજુ પણ કેટલાક કામદારો ગુમ છે.
કામદારોના પરિવારજનો આઘાતમાં
ઘટનાસ્થળે પહોંચેલા કામદારોના પરિવારજનો શોક અને આઘાતમાં સરી પડ્યા હતા. પોતાના સ્વજનો અંદર ફસાયેલા હોવાથી તેઓ હૈયાફાટ રુદન કરી રહ્યા હતા. આ ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકની લાગણી ફેલાવી દીધી છે. હાલ પોલીસ દ્વારા તપાસ ચાલી રહી છે અને ડ્રમ ફાટવાનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.
પ્રાંત અધિકારી વી.કે. પીપળીયાએ જણાવ્યું હતું કે, પલસાણા તાલુકાના જોળવા ગામમાં સંતોષ મિલમાં ડ્રમ ફાટવાથી આગ લાગી હતી, સ્થળ પર બે લોકોના અવસાનના પ્રાથમિક અહેવાલ છે. 20 લોકો ઈજાગ્રસ્ત છે જેઓ સારવાર હેઠળ હોસ્પિટલમાં છે. સુરત મહાનગર પાલિકા, બારડોલી ફાયર વિભાગ અને 8 થી 10 ફાયર ફાયટરો આગને ઓલવવાની કામગીરીમાં જોડાયેલા છે.
