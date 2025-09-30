સુરતના ઓલપાડમાં ધોધમાર વરસાદ વચ્ચે ખેલૈયાએ ગરબાની રમઝટ બોલાવી, જુઓ ડાંડિયા રાસનો VIDEO
સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ-કીમ રોડ પર આવેલી સિધ્ધનાથ નગર સોસાયટીનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેણે ગુજરાતીઓની નવરાત્રી પ્રત્યેની અદમ્ય ભાવનાને ઉજાગર કરી છે.
Published : September 30, 2025 at 2:29 PM IST
સુરત: સમગ્ર રાજ્યમાં જ્યારે છેલ્લા ત્રણ દિવસથી વરસાદી માહોલ જામ્યો છે અને અનેક જગ્યાએ ગરબાના આયોજન રદ કરવાની ફરજ પડી છે, ત્યારે મોજીલા સુરતીઓ અને ખાસ કરીને ઓલપાડના ખેલૈયાઓએ સાબિત કરી દીધું છે કે મા અંબેની આરાધનામાં તેમનો ઉત્સાહ ગમે તેટલા વરસાદ સામે પણ ઝૂકતો નથી.
વરસતા વરસાદમાં ખેલૈયા ગરબે ઝૂમ્યા
સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ-કીમ રોડ પર આવેલી સિધ્ધનાથ નગર સોસાયટીનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેણે ગુજરાતીઓની નવરાત્રી પ્રત્યેની અદમ્ય ભાવનાને ઉજાગર કરી છે. ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો હોવા છતાં, યુવાનોથી લઈને મહિલાઓ સુધીના ખેલૈયાઓ ગરબાના મેદાનમાં અડગ રહ્યા હતા. વરસાદમાં સંપૂર્ણપણે ભીંજાઈને પણ તેઓએ ગરબે ઘૂમવાનું અને મા જગદંબાની આરાધના કરવાનું જરાય ન ચૂક્યું.
આ વીડિયો એ વાતનો પુરાવો છે કે, ગરબા માત્ર એક ઉત્સવ નથી, પણ ગુજરાતીઓ માટે એક આસ્થા અને જીવંતતાનું પર્વ છે, જેને કોઈ વરસાદ કે વિઘ્ન રોકી શકતું નથી.
સુરતમાં હજુ વરસાદની રમઝટ
સુરત જિલ્લામાં હજી બે દિવસ સુધી ગરબાની રમઝટ જોવા મળશે. ખેલૈયાઓના ઉત્સાહને વધારવા માટે આ વખતે કિંજલ દવે સહિતના મોટા કલાકારોએ પણ સુરત જિલ્લામાં ધામા નાખ્યા છે. વરસાદી માહોલ વચ્ચે પણ નવરાત્રીના આ પર્વને લઈને ખેલૈયાઓમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. ગુજરાતની ઓળખ સમાન આ પર્વમાં ખેલૈયાઓનો આ માતૃપ્રેમ ખરેખર વંદનીય છે.
નોંધનીય છે કે, રાજ્યમાં પાછલા સપ્તાહથી વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ પડતા નવસારી, વલસાડ સહિતના જિલ્લામાં મોટું નુકસાન થયું હતું. લોકોના ઘરોના પતરા ઉડી ગયા હતા. બીજી તરફ સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં પણ વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. વરસાદના પગલે નવરાત્રીમાં ગરબા આયોજનોને મોટી અસર થવા પામી છે. મેદાનમાં પાણી ભરાવાના કારણે રાજ્યમાં અનેક મોટા ગરબાનું આયોજન શક્ય બન્યું નથી.
