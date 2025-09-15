ETV Bharat / state

'ગુજસીટોક' કાયદાની મજાક: સુરતમાં જેલમાંથી છૂટેલા કુખ્યાત ગુનેગારનો 'ફિલ્મી સ્ટાઈલ' રોડ શો, રીલ બનાવી પોસ્ટ કરી

લાલુ જાલિમ ગેંગના રીઢા ગુનેગાર અને બે વખત પાસા હેઠળ જેલ જઈ ચૂકેલા 'ચીકનો' પાંડેને તાજેતરમાં ગુજસીટોક કાયદા હેઠળ જેલમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.

જેલમાંથી છૂટેલા કુખ્યાત ગુનેગારનો 'ફિલ્મી સ્ટાઈલ' રોડ શો
જેલમાંથી છૂટેલા કુખ્યાત ગુનેગારનો 'ફિલ્મી સ્ટાઈલ' રોડ શો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2025 at 5:44 PM IST

સુરત: કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવી રાખવા માટે કડક કાયદાઓ લાગુ કરાય છે, પણ જ્યારે ગુનેગારો ખુલ્લેઆમ તેનો ઉપહાસ કરે ત્યારે કાયદાની સાર્થકતા પર સવાલ ઉભા થાય છે. સુરતમાં આવી જ એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જેમાં કુખ્યાત ગુજસીટોક આરોપી આશિષ ઉર્ફે 'ચીકનો' પાંડે જેલમાંથી મુક્ત થતા તેનું ભવ્ય અને ફિલ્મી શૈલીમાં સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા પોલીસ અને કાયદા બંનેની પ્રતિષ્ઠાને પડકાર મળ્યો છે.

જેલમુક્તિ બાદ ફિલ્મી સ્વાગત
લાલુ જાલિમ ગેંગના રીઢા ગુનેગાર તરીકે ઓળખાતા અને બે વખત પાસા હેઠળ જેલ જઈ ચૂકેલા 'ચીકનો' પાંડેને તાજેતરમાં ગુજસીટોક કાયદા હેઠળ જેલમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. સામાન્ય રીતે આવા કાયદાથી ગુનેગારોમાં ડર પેદા થવો જોઈએ, પણ 'ચીકનો'ના કેસમાં દ્રશ્યો સાવ ઉલટા હતા. તેને લેવા માટે જેલની બહાર સમર્થકોનું મોટું ટોળું ઉમટ્યું હતું, જેણે કાયદાની કોઈ પરવા ન હોય તેમ વર્ત્યું.

જેલમાંથી છૂટેલા કુખ્યાત ગુનેગારનો 'ફિલ્મી સ્ટાઈલ' રોડ શો (ETV Bharat Gujarat)

જેલ કર્મી પણ હાથ મિલાવતો દેખાયો
આ ઘટનાનો સૌથી ગંભીર પાસું એ છે કે, જેલના મુખ્ય દરવાજા બહારના વીડિયોમાં એક જેલ કર્મચારી પણ 'ચીકનો' પાંડે સાથે હાથ મિલાવતો જોવા મળે છે. કાયદાના રક્ષક જ જ્યારે ગુનેગાર સાથે આવું વર્તન કરે ત્યારે લોકોમાં પોલીસ પ્રત્યેનો વિશ્વાસ ડગી જાય તે સ્વાભાવિક છે.

બ્લેક કારનો કાફલો અને રોડ શો
'ચીકનો' પાંડેનું સ્વાગત માત્ર ટોળા પૂરતું સીમિત નહોતું. તેને લેવા માટે એક-બે વાહન નહીં, પરંતુ સાતથી આઠ બ્લેક કારનો મોટો કાફલો આવ્યો હતો. તે પોતે બ્લેક સ્કોર્પિયો કારમાં બેઠો હતો. આ કાફલા સાથે તેણે રોડ શો યોજીને જાહેરમાં કાયદાનો ઉપહાસ કર્યો. આ ઘટના જાણે કોઈ બોલિવૂડ ફિલ્મનો સીન હોય તેવું લાગતી હતી.

'વિક્ટરી'નો સિમ્બોલ: કાયદાને ખુલ્લો પડકાર
કારમાં બેઠા બાદ 'ચીકનો'એ 'વિક્ટરી'નો સિમ્બોલ બતાવ્યો, જેનો સ્પષ્ટ અર્થ એ હતો કે તે ગુજસીટોક જેવા કડક કાયદાથી પણ ડરતો નથી. આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર 'રીલ' બનાવીને વાયરલ કરવામાં આવ્યો, જેના દ્વારા 'ચીકનો' અને તેના સાગરિતો જાહેરમાં સંદેશ આપી રહ્યા છે કે કાયદો ગમે તેટલો કડક હોય, તેમને કોઈ ફરક પડતો નથી.

પોલીસની તપાસ અને ગુનાહિત ઈતિહાસ
આ ઘટના અંગે સુરત સબ જેલના DySP ડી.પી. ભટ્ટે જણાવ્યું કે, આ ઘટના જેલના જનરલ પાર્કિંગમાં બની હતી અને તપાસ ચાલી રહી છે. જોકે, આશિષ ઉર્ફે 'ચીકનો' પાંડેનો ગુનાહિત ઈતિહાસ ઘણો લાંબો છે. તેના પર ખૂન, ખૂનની કોશિશ, અપહરણ, લૂંટ, ખંડણી, અને આર્મ્સ એક્ટ જેવા 26થી વધુ ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા છે.

'ગુજસીટોક' કાયદાનો હેતુ અસામાજિક તત્વોને કાબૂમાં લેવાનો છે, પરંતુ આ ઘટના દર્શાવે છે કે આ કાયદો ક્યાંક નિષ્ફળ જઈ રહ્યો છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે પોલીસ તંત્ર આવા અસામાજિક તત્વો સામે કડક કાર્યવાહી કરે છે કે પછી તેઓ ફરીથી કાયદાને ખુલ્લો પડકાર ફેંકતા રહેશે.

