ETV Bharat / state

આ કેવી રક્ષાબંધન ? સુરતમાં ભાઈએ પોતાની જ બહેન સાથે કરી લાખોની છેતરપિંડી - BROTHER CHEATED HIS SISTER

રાજેશે શારદાબેનને ફોન કરીને જણાવ્યું હતું કે, તેમને પૈસાની સખત જરૂર છે અને જો પૈસા નહીં મળે તો તેમને મરી જવાનો વારો આવશે.

સુરતમાં ભાઈએ પોતાની જ બહેન સાથે લાખોની છેતરપિંડી કરી
સુરતમાં ભાઈએ પોતાની જ બહેન સાથે લાખોની છેતરપિંડી કરી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2025 at 10:12 AM IST

2 Min Read

સુરત: મોટા વરાછા વિસ્તારમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જેમાં એક વૃદ્ધાને તેમના સગા નાના ભાઈ અને ભત્રીજાએ ભાવનાત્મક રીતે બ્લેકમેલ કરીને રૂપિયા 16.95 લાખની મિલકત પડાવી લીધી હતી. રક્ષાબંધનના તહેવાર પહેલાં બનેલી આ ઘટનાએ માનવતાના સંબંધો પર સવાલ ઉભા કર્યા છે. આ બનાવમાં ઉત્રાણ પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને આરોપી પિતા-પુત્રને મુંબઈથી ઝડપી પાડ્યા છે અને તેમની પાસેથી મોટાભાગનો મુદ્દામાલ પણ જપ્ત કર્યો છે.

ભાઈએ બહેનની લાગણીનો લાભ ઉઠાવ્યો: મોટા વરાછાના સુદામા ચોક વિસ્તારમાં રહેતા 60 વર્ષીય શારદાબેન વેગડ સાથે તેમના મૂળ ધોરાજી, રાજકોટના રહેવાસી 57 વર્ષીય નાના ભાઈ રાજેશ શિરોયા દ્વારા આ છેતરપિંડી આચરવામાં આવી હતી. રાજેશે શારદાબેનને ફોન કરીને જણાવ્યું હતું કે, તેમને પૈસાની સખત જરૂર છે અને જો પૈસા નહીં મળે તો તેમને મરી જવાનો વારો આવશે. આ પ્રકારની ભાવનાત્મક ધમકી આપીને, રાજેશે માત્ર સાત દિવસના સમયગાળામાં શારદાબેન પાસેથી રોકડ અને દાગીના સહિત કુલ રૂપિયા 16.95 લાખ પડાવી લીધા હતા.

સુરતમાં ભાઈએ પોતાની જ બહેન સાથે લાખોની છેતરપિંડી કરી (Etv Bharat Gujarat)

મુંબઈથી આરોપી પિતા-પુત્રની ધરપકડ: શારદાબેન દ્વારા પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવતા, ઉત્રાણ પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને ગુપ્ત માહિતીના આધારે આરોપી રાજેશ શિરોયા અને તેના 26 વર્ષીય પુત્ર અક્ષય શિરોયાને મુંબઈથી ઝડપી પાડ્યા હતા. પોલીસે તેમની પાસેથી રૂપિયા 15.54 લાખનો મુદ્દામાલ પણ કબજે કર્યો છે. આ બંને આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરીને પોલીસે બે દિવસના રિમાન્ડ પણ મેળવ્યા છે.

અન્ય છેતરપિંડીના બનાવો પણ સામે આવ્યા: પોલીસ પૂછપરછ દરમિયાન આરોપી પિતા-પુત્રના અન્ય ગુનાહિત ઈતિહાસ પણ સામે આવ્યા છે. જાણવા મળ્યું છે કે આ બંને છૂટક મજૂરી કામ કરતા હતા, પરંતુ જ્યારે પણ તેમને પૈસાની જરૂર પડતી, ત્યારે તેઓ સગા-સંબંધીઓ અને મિત્રો પાસેથી ઉછીના પૈસા લઈને પરત આપતા ન હતા. અક્ષય શિરોયાએ આ જ રીતે રાજકોટમાં તેના એક મિત્ર પાસેથી રૂપિયા 17 લાખની છેતરપિંડી કરી હોવાનું પણ બહાર આવ્યું છે. આ ઉપરાંત, ચોકબજાર પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ તેના વિરુદ્ધ છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાયેલી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. સુરતના સરથાણામાં વેપારી સાથે 51 લાખની છેતરપિંડી, ત્રણ આરોપીઓ ઝડપાયા
  2. ખેડામાં લૂંટેરી દુલ્હનનો કિસ્સો, લગ્ન કરાવી છેતરપિંડી આચરતી ટોળકી ઝડપાઈ

સુરત: મોટા વરાછા વિસ્તારમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જેમાં એક વૃદ્ધાને તેમના સગા નાના ભાઈ અને ભત્રીજાએ ભાવનાત્મક રીતે બ્લેકમેલ કરીને રૂપિયા 16.95 લાખની મિલકત પડાવી લીધી હતી. રક્ષાબંધનના તહેવાર પહેલાં બનેલી આ ઘટનાએ માનવતાના સંબંધો પર સવાલ ઉભા કર્યા છે. આ બનાવમાં ઉત્રાણ પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને આરોપી પિતા-પુત્રને મુંબઈથી ઝડપી પાડ્યા છે અને તેમની પાસેથી મોટાભાગનો મુદ્દામાલ પણ જપ્ત કર્યો છે.

ભાઈએ બહેનની લાગણીનો લાભ ઉઠાવ્યો: મોટા વરાછાના સુદામા ચોક વિસ્તારમાં રહેતા 60 વર્ષીય શારદાબેન વેગડ સાથે તેમના મૂળ ધોરાજી, રાજકોટના રહેવાસી 57 વર્ષીય નાના ભાઈ રાજેશ શિરોયા દ્વારા આ છેતરપિંડી આચરવામાં આવી હતી. રાજેશે શારદાબેનને ફોન કરીને જણાવ્યું હતું કે, તેમને પૈસાની સખત જરૂર છે અને જો પૈસા નહીં મળે તો તેમને મરી જવાનો વારો આવશે. આ પ્રકારની ભાવનાત્મક ધમકી આપીને, રાજેશે માત્ર સાત દિવસના સમયગાળામાં શારદાબેન પાસેથી રોકડ અને દાગીના સહિત કુલ રૂપિયા 16.95 લાખ પડાવી લીધા હતા.

સુરતમાં ભાઈએ પોતાની જ બહેન સાથે લાખોની છેતરપિંડી કરી (Etv Bharat Gujarat)

મુંબઈથી આરોપી પિતા-પુત્રની ધરપકડ: શારદાબેન દ્વારા પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવતા, ઉત્રાણ પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને ગુપ્ત માહિતીના આધારે આરોપી રાજેશ શિરોયા અને તેના 26 વર્ષીય પુત્ર અક્ષય શિરોયાને મુંબઈથી ઝડપી પાડ્યા હતા. પોલીસે તેમની પાસેથી રૂપિયા 15.54 લાખનો મુદ્દામાલ પણ કબજે કર્યો છે. આ બંને આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરીને પોલીસે બે દિવસના રિમાન્ડ પણ મેળવ્યા છે.

અન્ય છેતરપિંડીના બનાવો પણ સામે આવ્યા: પોલીસ પૂછપરછ દરમિયાન આરોપી પિતા-પુત્રના અન્ય ગુનાહિત ઈતિહાસ પણ સામે આવ્યા છે. જાણવા મળ્યું છે કે આ બંને છૂટક મજૂરી કામ કરતા હતા, પરંતુ જ્યારે પણ તેમને પૈસાની જરૂર પડતી, ત્યારે તેઓ સગા-સંબંધીઓ અને મિત્રો પાસેથી ઉછીના પૈસા લઈને પરત આપતા ન હતા. અક્ષય શિરોયાએ આ જ રીતે રાજકોટમાં તેના એક મિત્ર પાસેથી રૂપિયા 17 લાખની છેતરપિંડી કરી હોવાનું પણ બહાર આવ્યું છે. આ ઉપરાંત, ચોકબજાર પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ તેના વિરુદ્ધ છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાયેલી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. સુરતના સરથાણામાં વેપારી સાથે 51 લાખની છેતરપિંડી, ત્રણ આરોપીઓ ઝડપાયા
  2. ખેડામાં લૂંટેરી દુલ્હનનો કિસ્સો, લગ્ન કરાવી છેતરપિંડી આચરતી ટોળકી ઝડપાઈ

For All Latest Updates

TAGGED:

SURAT NEWSBROTHER CHEATS SISTER OF RS 16 LAKHSURAT CRIME CASESURAT FRAUD CASEBROTHER CHEATED HIS SISTER

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.