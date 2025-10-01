સુરત જિલ્લામાં 24 કલાકમાં બે મોટા અકસ્માત: ચાર લોકોના કમકમાટીભર્યા મોત, યુવાન પરિવારોમાં શોક
સુરત જિલ્લામાં 24 કલાકમાં બે મોટા અકસ્માતમાં 30થી 36 વર્ષની વય વચ્ચેના 4 લોકોના કરુણ મોત.
October 1, 2025
સુરત: સુરત જિલ્લામાં તરોજ મંગળવાર અશુભ અને અમંગળ સાબિત થયો હતો. માત્ર 24 કલાકના સમયગાળામાં જ જિલ્લામાં બે મોટા અને ગમખ્વાર અકસ્માતની ઘટના બની હતી. જેમાં કુલ ચાર વ્યક્તિઓએ જીવ ગુમાવ્યો હતો. સૌથી કરુણ વાત એ છે કે મૃત્યુ પામનાર તમામની ઉંમર 30 વર્ષથી લઈને 36 વર્ષની વચ્ચેની જ હતી, જેના કારણે યુવાન પરિવારો શોકમાં ડૂબી ગયા છે.
ઓલપાડ: કાર કાંસમાં ખાબકતા બે મિત્રોના મોત
પ્રથમ ગંભીર અકસ્માત ઓલપાડ તાલુકાના અંભેટા ગામ પાસે બન્યો હતો. GJ 01 AP 9121 નંબરની કાર લઈને જઈ રહેલા બે યુવકોએ અચાનક સ્ટેરીંગ પરનો કાબૂ ગુમાવ્યો હતો. કાર ફૂલ સ્પીડમાં સીધી રોડની બાજુમાં પાણી ભરેલા કાંસ (નહેર)માં ખાબકી હતી. કાર સાથે ડૂબી જવાથી બન્ને યુવકોનું ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યું હતું. ઘટનાની જાણ થતાં ઓલપાડ પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી ગયો હતો અને બન્ને યુવકોના મૃતદેહને બહાર કાઢી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે મૃતક યુવકો મૂળ સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી જિલ્લાના હતા અને સુરત શહેરના કતારગામ વિસ્તારમાં રહી ફાર્મ હાઉસ ભાડે આપવાનો વ્યવસાય કરતા હતા. મૃતકોની ઓળખ હિતેશભાઈ ભીમજીભાઈ બોરિચા અને અતુલભાઈ બાબુભાઈ કળસરિયા તરીકે થઈ હતી. બન્ને જુવાનજોધ દીકરાઓના અકાળે મોતને પગલે પરિવાર શોકમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે.
માંડવી: દંપતીને ઉડાવી કાર ચાલક ફરાર, બે વર્ષનો પુત્ર ઈજાગ્રસ્ત
બીજો હૃદયદ્રાવક અકસ્માત માંડવી તાલુકાના સઠવાવ ગામની સીમમાં પસાર થતા માંડવી-ઝંખવાવ રોડ ઉપર સર્જાયો હતો. પ્રવીણભાઈ ભીખાભાઈ ચૌધરી પોતાની પત્ની જયશ્રીબહેન અને બે વર્ષના પુત્ર આયશને બાઈક પર બેસાડીને સાસરી જઈ રહ્યા હતા. આ દરમિયાન ફૂલ સ્પીડમાં આવી રહેલી એક અજાણી કારે બાઈક પર સવાર પરિવારને જોરદાર ટક્કર મારી હતી. અકસ્માત એટલો ભયંકર હતો કે દંપતી રોડ પર પટકાયું હતું અને ગંભીર ઈજાઓને કારણે ઘટનાસ્થળે જ બંનેના મોત નીપજ્યા હતા.
જ્યારે તેમનો બે વર્ષનો પુત્ર આયશ માથાના ભાગે ઈજાગ્રસ્ત થતાં તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. અજાણ્યા કાર ચાલકે ફૂલ સ્પીડમાં કાર હંકારી એક હસતા-ખેલતા પરિવારનો માળો ક્ષણભરમાં વીંખી નાખ્યો હતો. ઘટનાને પગલે માંડવી પોલીસે અજાણ્યા કાર ચાલક વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
