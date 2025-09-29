રાજપીપળામાં હરસિદ્ધિ માતાની મહાઆરતી કરાઈ, 201 રાજપૂત યુવાનોએ તલવાર આરતી કરી
રાજપીપલાના મહારાજા ગોહિલ પરિવારની કુળદેવી ગણાતી મા હરસિદ્ધિના મંદિરે 7માં નોરતે રાજપૂત સમાજના 201 રાજપૂત યુવાનો દ્વારા 12મી તલવાર મહાઆરતીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
નર્મદા: રિયાસાતી રાજવીનગરી રાજપીપલાના મહારાજા ગોહિલ પરિવારની કુળદેવી ગણાતી મા હરસિદ્ધિના મંદિરે 7 માં નોરતે રાજપૂત સમાજના 201 રાજપૂત યુવાનો દ્વારા 12મી તલવાર મહાઆરતીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. માતાજી પ્રત્યે અપાર શ્રધ્ધા અને ભક્તિભાવ હોવાથી રાજપૂત સમાજ દ્વારા ભારે ઉત્સાહ પૂર્વક આ તલવાર આરતીનું ભવ્ય આયોજન કરાયું હતું.
રિયાસતી રાજવી નગરી રાજપીપલામાં રાજવી મહારાજાઓની હરસિદ્ધિ માતા કુળદેવી ગણાય છે. તેથી રાજપુત સમાજ સહીત નગરજનોને હરસિદ્ધિ માતા પ્રત્યેક અગાધ શ્રદ્ધા હોઈ રાજપૂત સમાજ તલવાર આરતી દ્વારા માતાજીની આરાધના કરાઈ હતી.
201 રાજપૂત યુવાનોની તસવાર આરતી
આ પ્રસંગે રાજપૂત સમાજના અગ્રણીઓ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં. સમસ્ત રાજપૂત સમાજ ગુજરાતના પાંચ જિલ્લા નર્મદા, વડોદરા, સુરત, ભરૂચ, છોટાઉદેપુરના 201 રાજપૂત યુવાનોએ બે મહિનાની તાલીમ લીધા પછી પ્રેક્ટિસ બાદ તલવાર બાજીના દિલધડક કરતબો કરી માતાજીની આરાધના કરી હતી.
આરતીમાં 300 કિલોથી વધુ ફુલનો ઉપયોગ
આ તલવાર મહા આરતીમાં 300 કિલોથી વધુ ફુલોથી આ વર્ષની "રામતિલક" થીમને શણગારવામાં આવ્યું હતું. છેલ્લા 12 વર્ષથી સ્વસ્તિક, માતા, ત્રિશુલ, કળશ, સૂર્યોદય,યજ્ઞ, શંખ, મશાલ, ત્રિશુલ અને ડમરુ, પગલાં, ધનુષબાણ અને રામતિલક જેવી થીમ પર તલવાર મહાઆરતી યોજાય છે. આ વર્ષે રામ તિલકની થીમ રખાઈ હતી.
હરસિધ્ધિ માતાજીના મંદિરે સમસ્ત રાજપુત સમાજ ગુજરાતના 500થી વધુ રાજપુત યુવાનો સાંજે માતાજીની પાલખી સાથે શોભા યાત્રાકાઢી હરસિધ્ધિ માતાજીના મંદિરે પહોંચ્યા હતા. ત્યાર બાદ સાંજે 201 જેટલાં રાજપૂત યુવાનોએ તલવાર મહાઆરતી કરી હતી. પારંપરિક રાજપૂત પરિવેશમાં સજ્જ થઈને તલવાર આરતી કરી હતી. જે લોકઆકર્ષણનું કેન્દ્ર બની હતી. ચાંપતા પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે તલવાર મહાઆરતી જોવા હકડેઠઠ ભીડ ઉમટી હતી.
