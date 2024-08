ETV Bharat / state

મહિલાએ ખાદીને આપ્યું નવું લુક: ખાદીના ડ્રેસ-કુર્તિ બન્યા આકર્ષણનું કેન્દ્ર, જાણો - A new look in Khadi dresses

By ETV Bharat Gujarati Team Published : 24 hours ago

150 થી લઈને 500 સુધીની કિંમતમાં ડ્રેસ કુર્તિ વહેચી રહ્યા છે ( Etv Bharat Gujarat )