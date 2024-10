ETV Bharat / state

રાજકોટમાં SOG ટીમે મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ સાથે એક શખ્સને ઝડપ્યો - Rajkot MD drug network

By ETV Bharat Gujarati Team

રાજકોટઃ રાજકોટ SOG ટીમે માદક પદાર્થ મેફેડ્રોન (એમ.ડી.) ના જથ્થાસાથે એક શખ્સને રાજકોટ શહેર એસ.ઓ.જી ટીમે જામનગર રોડ પરથી ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. તો એની સાથે બીજું કોઈ સંડોવાયેલું છે કે, નહીં તેની પણ પોલીસ તપાસ ચલાવી રહી છે.

બનાવની મળતી વિગત મુજબ રાજકોટ શહેરના પોલીસ કમિશ્નર બ્રજેશ કુમાર ઝા, અધિક પોલીસ કમિશ્નર મહેન્દ્ર બગડીયા, નાયબ પોલીસ કમિશ્નર ક્રાઈમ ડો. પાર્થરાજસિંહ ગોહીલ, મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર ક્રાઇમ ભરત બી. બસીયા તરફથી રાજકોટ શહેર વિસ્તારમાં યુવાધન નશાના રવાડે ના ચડે તથા નાર્કોટીકસ પદાર્થોનું વેચાણ અટકાવવા "SAY NO TO DRUGS" મિશન અંતર્ગત નાર્કોટીકસ પદાર્થોનું ખરીદ- વેચાણ કે સેવન કરનારા શખ્સો વિરુધ્ધ કડક કાર્યવાહી કરવા સુચના આપી હતી. જેથી એસ.ઓ.જી. પી.આઈ. એસ.એમ.જાડેજાની માર્ગદર્શન હેઠળ એસ.ઓ.જી. ટીમના પો.હેડ કોન્સ ફીરોજભાઈ હનીફભાઈ રાઠોડ, ઈન્દ્રસિંહ ગુલાબસિંહ જાડેજાને સંયુકત માહિતી મળી હતી.