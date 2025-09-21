નકલી ઘીના કારોબારનો પર્દાફાશ: કડીમાં બિલ વગરનું શંકાસ્પદ અમૂલ અને સાગર ઘી મળ્યું, સેમ્પલ લેવાયા
કડીના નાની કડી વિસ્તારમાં આવેલી આશીર્વાદ સોસાયટીમાં બાતમીના આધારે દરોડો પાડીને અમૂલ અને સાગર જેવી પ્રખ્યાત બ્રાન્ડના શંકાસ્પદ ઘીનો મોટો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે.
Published : September 21, 2025 at 9:35 PM IST
મહેસાણા: તહેવારોની સિઝન શરૂ થતાં જ ખાણી-પીણીની ચીજવસ્તુઓમાં થતી ભેળસેળનો કાળો કારોબાર ફરી એકવાર સામે આવ્યો છે. મહેસાણા સ્પેશિયલ ઑપરેશન ગ્રુપ (SOG)એ કડીના નાની કડી વિસ્તારમાં આવેલી આશીર્વાદ સોસાયટીમાં બાતમીના આધારે દરોડો પાડીને અમૂલ અને સાગર જેવી પ્રખ્યાત બ્રાન્ડના શંકાસ્પદ ઘીનો મોટો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. આ કાર્યવાહીથી તહેવારોના સમયે નકલી ઘી વેચીને લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરતા તત્વોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.
મળતી માહિતી મુજબ, મહેસાણા SOGને ગુપ્ત રાહે માહિતી મળી હતી કે કડીના રણછોડ પટેલ નામના એક શખ્સ દ્વારા તેના રહેણાંક મકાનમાં મોટા પાયે શંકાસ્પદ ઘીનો સંગ્રહ અને વેચાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ બાતમીના આધારે SOGની ટીમે તાત્કાલિક દરોડો પાડ્યો હતો. આ દરોડા દરમિયાન પોલીસને મકાનમાંથી અમૂલ અને સાગર બ્રાન્ડના ઘીના કુલ 880 પાઉચ અને 3 મોટા ડબ્બા મળી આવ્યા હતા.
તપાસ કરતા જણાયું કે, આ જથ્થાના કોઈ બિલ કે ખરીદીના પુરાવા રણછોડ પટેલ પાસે નહોતા, જેનાથી ઘી શંકાસ્પદ હોવાની પુષ્ટિ થઈ. ઝડપાયેલા ઘીનો કુલ જથ્થો 440 લીટર અને 45 કિલો જેટલો છે, જેની બજાર કિંમત રૂ. 3,11,600 આંકવામાં આવી છે. પોલીસે આ તમામ મુદ્દામાલ સીઝ કરી લીધો છે અને રણછોડ પટેલની અટકાયત કરી વધુ પૂછપરછ હાથ ધરી છે.
આ પ્રકરણની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને SOG દ્વારા તુરંત જ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ અને ગાંધીનગરની FSL (ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી) વિભાગને જાણ કરવામાં આવી છે. ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગની ટીમ દ્વારા શંકાસ્પદ ઘીના સેમ્પલ લઈ તેને FSLમાં ચકાસણી માટે મોકલી દેવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે. આ સેમ્પલનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ આ ઘી અસલી છે કે નકલી, તે સ્પષ્ટ થશે. જો રિપોર્ટમાં ઘી ભેળસેળવાળું સાબિત થશે, તો રણછોડ પટેલ સામે કાયદેસરની કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે તહેવારોના દિવસોમાં ઘી, માવો, મસાલા અને અન્ય ખાદ્યપદાર્થોમાં ભેળસેળનું પ્રમાણ વધી જતું હોય છે. આ નકલી ચીજવસ્તુઓ લોકોના સ્વાસ્થ્ય માટે અત્યંત જોખમી હોય છે. મહેસાણા SOGની આ સફળ કામગીરીથી આવા ગેરકાયદેસર ધંધા કરતા તત્વોને એક સખત સંદેશ મળ્યો છે. પોલીસે લોકોને પણ અપીલ કરી છે કે કોઈપણ ચીજવસ્તુ ખરીદતી વખતે બિલ અવશ્ય લેવું અને અજાણ્યા કે શંકાસ્પદ વિક્રેતાઓ પાસેથી વસ્તુઓ ખરીદવાનું ટાળવું. આ મામલે આગળની કાર્યવાહી અને રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે.
