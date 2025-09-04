ETV Bharat / state

સ્થાનિક કર્મચારીઓનું કહેવું છે કે અંદર 15 લોકો કામ કરતા હતા જેમાંથી 5 જેટલા લોકો ડૂબી ગયા છે.

મહીસાગર હાઈડ્રો પ્રોજેક્ટમાં 5 કામદારો ડૂબ્યા
મહીસાગર હાઈડ્રો પ્રોજેક્ટમાં 5 કામદારો ડૂબ્યા (ETV Bharat Gujarat)
September 4, 2025

મહીસાગર: મહીસાગર જિલ્લામાં તાત્રોલી પાસે આવેલા હાઇડ્રો પાવર પ્રોજેક્ટમાં આજે કરુણ ઘટના ઘટી હતી. હાઇડ્રો પ્રોજેક્ટમાં મહી નદીના પાણી ઘુસી જતા 5 લોકો ડૂબી ગયા હોવાની આશંકા છે. સ્થાનિક કર્મચારીઓનું કહેવું છે કે અંદર 15 લોકો કામ કરતા હતા જેમાંથી 5 જેટલા લોકો ડૂબી ગયા છે. હકીકતમાં કડાણા ડેમમાંથી 1 લાખ 19 હજાર ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું હતું. જેના કારણે હાઈડ્રો પ્રોજેક્ટમાં પાણી ઘુસી ગયા હતા. જે બાદ કર્મચારીઓ તથા 108ની ટીમ દ્વારા બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ હાઈડ્રો પ્રોજેક્ટ મોરબીના જયસુખ પટેલનો હોવાનું સામે આવ્યું છે.

જયસુખ પટેલના હાઇડ્રો પ્લાન્ટમાં દુર્ઘટના
સમગ્ર ઘટના અંગે હાઈડ્રો પાવરપ્લાન્ટમાં કામ કરતા માછી મનીષભાઈએ જણાવ્યું કે, ઓરેવા કંપની જયસુખ પટેલનો હાઈડ્રો પાવરપ્લાન્ટ છે. અંદર મશીન રિપેરિંગનું કામ ચાલતું હતું અંદર 15 લોકો કામ કરતા હતા. 5 લોકો ડૂબેલા અહીં. અહીં હાજર અધિકારીઓ ઘટના બની પછી ભાગી ગયા. હાઈડ્રો પાવર જયસુખ પટેલનો છે. જુલતો પુલ દુર્ઘટના ઘટી તે આ શેઠ છે. હું અહીં મશીન રીપેરિંગમાં હેલ્પર તરીકે નોકરી કરું છું. ઘટના સમયે અંદર 15 લોકો હતા, બીજા લોકો સીડી ચડીને બહાર નીકળી ગયા તેમને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા છે. બપોરે 2 વાગ્યે આ બનાવ બન્યો હતો.

મહીસાગર હાઈડ્રો પ્રોજેક્ટમાં 5 કામદારો ડૂબ્યા (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે તપાસ આદરી
મહીસાગરના SP IPS સફિન હસને જણાવ્યું કે, આજરોજ અહીં મહિસાગર જિલ્લામાં લુણાવાડા તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન છે તેના દોલતપુરા ગામ અજંતા હાઈડ્રોપાવર પ્લાન્ટ આવ્યો છે. જેની અંદર અગમ્યકારણોસર અચાનક તેના સંપમાં પાણી ભરાઈ જવાના કારણે કેટલાક અહીંના સ્થાનિક કર્મચારીઓના કહેવા મુજબ, ચારથી પાંચ લોકો પાણીની અંદર ડૂબી ગયા છે. આ પ્રકારનો મેસેજ મળતા પોલીસની ટીમ સાથે સાથે ફાયરની ટીમ અને NDRFની ટીમ પહોંચી છે. હકીકતમાં કેટલા લોકો આની અંદર ભોગ બન્યા છે સાથે સાથે શું કારણથી આ દુર્ઘટના થઈ છે તે તમામ અંગે અત્યારે કામગીરી ચાલુ છે. હાલમાં ગુમ લોકોની બોડી શોધવાનું કામ ચાલું છે. આ સિવાય આમા જેટલા લોકો કામ કરતા હતા અને બચી ગયા છે તેમને 108ની ટીમ દ્વારા હોસ્પિટલ મોકલી દેવામાં આવ્યા છે. ઘટના શું છે અને કયા કારણથી બની છે, કઈ ચૂક રહી ગઈ છે અને કેટલા લોકો આની અંદર છે તે અંગે અત્યારે તપાસ ચાલુ છે.

