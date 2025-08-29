ETV Bharat / state

કચ્છમાં ગ્રીષ્મા હત્યાકાંડ જેવી ઘાતકી હત્યા, પ્રેમિકાને મળવા બોલાવી પ્રેમીએ ગળા પર છરી ફેરવી નાખી - BHUJ MAN KILLS LOVER

22 વર્ષની સાક્ષી સંસ્કાર કોલેજમાંથી પોતાના ક્લાસીસ પૂરા કરીને ભાનુશાળી હોસ્ટેલ તરફ જઈ રહી હતી. ત્યારે મોહિતે તેને ફોન કરીને મળવા બોલાવી હતી.

પ્રેમીએ કરી પ્રેમિકાની હત્યા
પ્રેમીએ કરી પ્રેમિકાની હત્યા (ETV Bharat Gujarat)
Published : August 29, 2025 at 3:00 PM IST

કચ્છ: ગાંધીધામથી ભુજ ભણવા આવેલી યુવતી પર છરી વડે હુમલો કરીને તેના જ પ્રેમી એ તેની હત્યા કર્યાનું ચોંકાવનારો બનાવ બન્યો છે. આ હિંસક અને અફસોસ જનક ઘટના પાછળ કારણ માત્ર એટલું હતું કે સાક્ષી નામની યુવતી આગળ ભણવા ઇચ્છતી હતી અને તેનો પ્રેમી મોહિત ઈચ્છતો હતો કે તે ભુજ છોડીને પરત ગાંધીધામ જતી રહે. તેની વારંવારની કટ કટથી કંટાળીને સાક્ષીએ તેનો ફોન બ્લોક કરી નાખતા યુવક તેના મિત્ર જોડે ભુજ આવ્યો હતો અને સાક્ષી પર છરી વડે હુમલો કર્યો હતો.

યુવતી ભુજ ભણવા જતા નારાજ હતો યુવક
ગઈકાલે સાંજે બનેલી આ ઘટનાની વિગતો જોઈએ તો 22 વર્ષની સાક્ષી સંસ્કાર કોલેજમાંથી પોતાના ક્લાસીસ પૂરા કરીને ભાનુશાળી હોસ્ટેલ તરફ જઈ રહી હતી. ત્યારે મોહિતે તેને ફોન કરીને મળવા બોલાવી હતી. મોહિત સિધ્ધપુરા તેના મિત્ર જયંતિ ઠાકોર સાથે ભુજ આવ્યો હતો. મોહિત અને સાક્ષી ગાંધીધામમાં પાડોશી હોવાથી બંને વચ્ચે પ્રેમ પાંગળ્યો હતો. પરંતુ પછીથી સાક્ષી આગળ ભણવા માટે ભુજ આવી ગઈ હતી. આ વાત મોહિતને મંજૂર ન હતી અને તે વારંવાર ફોન કરીને સાક્ષીને પરત ગાંધીધામ આવી જવા જણાવતો હતો.

પ્રેમીએ કરી પ્રેમિકાની હત્યા (ETV Bharat Gujarat)

યુવતીને મળવા બોલાવી ગળા પર છરી ફેરવી દીધી
મોહિતને રાઉન્ડ અપ કરીને પૂછપરછ કરવામાં આવતા જાણવા મળ્યું હતું કે, બંને એકબીજાના પ્રેમમાં હતા. ડીવાયએસપી જાડેજાએ આ અંગે વાત કરતા જણાવ્યું કે, સાક્ષીને મળવા બોલાવીને મોહિત અને જયંત ઠાકોરે તેની સાથે વાતચીત કરી હતી. આ દરમિયાન મામલો ઉગ્ર બની જતા આરોપી ઉશ્કેરાઈને સાક્ષીના ગળાના ભાગે ચાકુના ઘા માર્યા હતા. જેના કારણે સાક્ષી ગંભીર પણે ઘાયલ થઈ ગઈ હતી. મોડી સાંજે બનેલા આ બનાવ બાદ સાક્ષીને તાત્કાલિક જીકે જનરલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી હતી. જ્યાં સઘન સારવાર છતાં તેને બચાવી શકાઈ ન હતી.

આરોપીની પોલીસે કરી ધરપકડ
ડિવાઇએસપી જાડેજાએ જણાવ્યા પ્રમાણે મોહિતના વારંવારના ફોનથી કંટાળેલી સાક્ષીએ તેની માતાને આ અંગે વાત કરી હતી અને તેની માતાએ મોહિતનો ફોન બ્લોકમાં નાખી દેવાની સલાહ આપી હતી. જોકે સાક્ષીના આ પગલાંથી મોહિત ખૂબ જ ગુસ્સે ભરાયો હતો. હાલ પોલીસે આરોપીને રાઉન્ડ અપ કરી લીધો છે અને 109 આઈપીસી કલમ પ્રમાણે તેના પર કેસ કરવામાં આવ્યો હતો. જે હવે હત્યાના બનાવવામાં પરિણામતા તેના પર વિવિધ કલમો તળે કેસ ચલાવવામાં આવશે.

