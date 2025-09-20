બનાસકાંઠાના ધાનેરામાં યુવકને ચોર સમજી ઝાડ સાથે બાંધ્યો, પોલીસે તપાસ શરૂ કરી
પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ યુવક માનસિક રીતે અસ્થિર છે અને જૈન સંઘો સાથે ભીનમાલથી ધાનેરા આવ્યો હતો.
Published : September 20, 2025 at 1:53 PM IST
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠાના ધાનેરામાં એક યુવકને ચોર સમજી ઝાડ સાથે બાંધી દેવાની ઘટના સામે આવી છે. આ અંગે પોલીસને જાણ થતાં યુવકને છોડાવી તેની ઓળખ અને અન્ય તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
બનાસકાંઠામાં અવારનવાર તાલીબાની પ્રકારની સજા આપવાના કિસ્સાઓ સામે આવતા હોય છે. આવો જ એક કિસ્સો ધાનેરાના રાજમંદિર પ્લાઝા સામે બન્યો, જ્યાં સ્થાનિક લોકોએ એક અજાણ્યા યુવકને ચોરની શંકાએ ઝાડ સાથે બાંધી દીધો હતો. સ્થાનિકોએ પોલીસને જાણ કરતાં પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને યુવકને મુક્ત કરી તપાસ શરૂ કરી.
આ ઘટનાને લીધે આસપાસના લોકોનાં ટોળાં યુવકને જોવા એકઠાં થયાં હતાં. સ્થાનિક લોકોએ પોલીસની મદદ લેવાને બદલે જાતે જ યુવકને સજા આપવાનું નક્કી કર્યું, જેના કારણે યુવક લાચાર બની લોકો સામે મૌન રહ્યો અને વેદના સહન કરી.
આ મામલે ધાનેરા પોલીસ મથકના પી.આઈ. સાથે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, સ્થાનિક લોકોએ અજાણ્યા યુવકને ચોર સમજી ઝાડ સાથે બાંધી દીધો હતો. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ યુવક માનસિક રીતે અસ્થિર છે અને જૈન સંઘો સાથે ભીનમાલથી ધાનેરા આવ્યો હતો. યુવક મૂળ સુરત આસપાસના વિસ્તારનો હોવાનું જણાયું છે. પોલીસે આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
ગામડાઓમાં ચોરીની ઘટનાઓ બનતી હોવાથી લોકો અજાણ્યા વ્યક્તિઓને ચોર સમજીને માર મારવો કે ઝાડ સાથે બાંધી દેવાના બનાવો બનતા હોય છે. આ કિસ્સામાં પણ માનસિક રીતે અસ્થિર યુવક સાથે આવી ઘટના બની. હાલ પોલીસે યુવકને મુક્ત કરી તપાસ શરૂ કરી છે.
આ પણ વાંચો: