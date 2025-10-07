દ્વારકામાં કેન્સરથી પીડિત પિતાએ બે બાળકોની હત્યા કરીને પોતે આપઘાત કરી લીધો
યુવાનને કેન્સરની ગંભીર બીમારી હોવાથી, પોતાના મૃત્યુ પછી તેમના સંતાનોનું શું થશે? તે ચિંતા હતી.
Published : October 7, 2025 at 2:57 PM IST
દ્વારકા: દ્વારકા જિલ્લામાં કલ્યાણપુર તાલુકાના લાંબા ગામે સામુહિક આપઘાતની ઘટના સામે આવી છે. ગામના એક યુવાનને કેન્સરની ગંભીર બીમારી હોવાથી, પોતાના મૃત્યુ પછી તેમના સંતાનોનું શું થશે? તે ચિંતામાં તેમની પાંચ વર્ષની પુત્રી અને ત્રણ વર્ષના પુત્રની હત્યા કરીને બાદમાં પોતે પણ આપઘાત કરી લીધો હતો.
5 વર્ષથી કેન્સરથી પીડિત હતો યુવક
આ કરુણ બનાવની વિગત એવી છે કે, કલ્યાણપુર તાલુકાના લાંબા ગામે રહેતા મેરામણભાઈ કરસનભાઈ ચેતરીયા નામના યુવાનને છેલ્લા આશરે પાંચેક વર્ષથી મોઢાના કેન્સરની બીમારી હતી. હાલ આ બીમારી અંતિમ સ્ટેજમાં હોવાથી અને ગમે તે સમયે તેમનું મૃત્યુ થવાનું હોવાથી તેઓ છેલ્લા કેટલાક સમયથી વ્યથિત રહેતા હતા. ઉપરાંત તેમના મૃત્યુ પછી તેમના બાળકોનું શું થશે? તેવા વિચારો તેમને આવતા હોય, આ પરિસ્થિતિમાં ગઈકાલે સોમવારે સાંજના સમયે તેમણે તેમની પાંચ વર્ષની પુત્રી અને ત્રણ વર્ષના પુત્રની હત્યા કરી નાખી હતી. આ પછી મેરામણભાઈએ પણ આપઘાત કરી લીધો હતો.
પોલીસે ઘટના સ્થળે દોડી
આ સમગ્ર ઘટના સંદર્ભે દ્વારકા સર્કલના ડી.વાય.એસ.પી. સાગર રાઠોડ ઘટના સ્થળે દોડી ગયા હતા અને સાયન્ટિફિક પુરાવાઓ એકત્ર કરવા તેમજ એફએસએલ તપાસ સહિતની કાર્યવાહી કરી હતી.
દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, કેન્સર સામે ઝઝૂમી રહેલા 40 વર્ષના વ્યક્તિએ પોતાના બાળકોને ઝેરી દવા પીવડાવી દીધી હતી અને બાદમાં પોતે પણ આપઘાત કરી લીધો હતો. કલ્યાણપુર પોલીસ સ્ટેશનના ઈન્સ્પેક્ટર ટી.સી પટેલે કહ્યું કે, આ ઘટના લાંબા વિલેજમાં સોમવારે સાંજે બની હતી.
આ પણ વાંચો: