બનાસકાંઠા: રાહુલ ગાંધી દ્વારા વોટ ચોરીના આક્ષેપો સાથે સત્તાપક્ષ સામે ઉઠાવેલા સવાલોને લઈ હવે ગુજરાતમાં પણ કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ દર્શાવવામાં આવી રહ્યો છે. પાલનપુરના ગુરુનાનક ચોક ખાતે જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા વોટ ચોરી મુદ્દે ધારણા કરી આક્રમક વિરોધ કરાયો છે. જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ગુલાબસિંહ રાજપુત સહિત ધારાસભ્યો પાલનપુર ગુરુનાનક ચોકમાં રોડ ઉપર ઉતરીને 'વોટ ચોર, ગદ્દી છોડ'ના સૂત્રોચાર સાથે ભારે વિરોધ દર્શાવવામાં આવ્યો હતો. બજારના મુખ્ય માર્ગ ઉપર કરાયેલા ધરણા અને વિરોધ પ્રદર્શનને લઈને ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાતા પોલીસ દ્વારા કોંગ્રેસે કાર્યકરોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.
જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ગુલાબસિંહ રાજપૂત, ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ ખરાડી, ધારાસભ્ય અમૃતજી ઠાકોર સહિત 100થી વધુ કોંગ્રેસ કાર્યકરોની પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરીને પોલીસ મથકે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. જોકે અટકાયત સમયે પોલીસ અને કાર્યકરો વચ્ચે ઘર્ષણ જેવી પરિસ્થિતિ ઉભી થઈ હતી. કોંગ્રેસ કાર્યકરોએ બસ ઉપર ચઢીને સૂત્રોચાર કરી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. થોડા દિવસો અગાઉ પણ જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા પાલનપુરના ગુરુનાનગર ચોક ખાતે વટ ચોરી મુદ્દે મસાલે રેલી કાઢી વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે ફરી એકવાર જિલ્લા કોંગ્રેસે મોટી સંખ્યામાં ગુરુ નાનક ચોક ખાતે ધરણા કરી ભાજપ સામે સૂત્રોચાર કર્યા હતા.
કોંગ્રેસ અગ્રણીઓએ કહ્યું કે, રાહુલ ગાંધીએ ચુનાવ આયોગ સામે આક્ષેપો સાથે વોટ ચોરીનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે. ત્યારે આજે અમે શાંતિપૂર્વક ગુરુનાનક ચોક ખાતે ધરણાં કરી વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા હતા. ત્યારે પોલીસે અમારા કોંગ્રેસ અગ્રણીઓની અટકાયત કરી છે. પરંતુ ભાજપ પોલીસને આગળ કરીને કોઈ કોંગ્રેસ કાર્યકર નબળો નહીં પાડી શકે. ભાજપ સરકારે પોલીસને આગળ કરવાની જગ્યાએ વોટ ચોરી મુદ્દે જવાબ આપવો જોઈએ તેવું કોંગ્રેસ અગ્રણીઓએ મીડિયા સમક્ષ જણાવ્યું હતુ.
મહત્વનું છે કે દેશભરમાં રાહુલ ગાંધીના આક્ષેપો બાદ વોટ ચોરીનો મુદ્દો ગરમાયો છે. હવે આ મુદ્દો દરેક જિલ્લામાં ગુંજી રહ્યો છે. ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા પણ વોટ ચોરી મુદ્દે સૂત્રોચાર કરીને ભાજપ પાસે જવાબ માંગવામાં આવી રહ્યો છે. એટલું જ નહીં વોટ ચોર ગદ્દી છોડના સૂત્રોચાર કરી ભાજપને ઘેરવાનો પ્રયાસ કરાઈ રહ્યો છે.
