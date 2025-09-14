નારણપુરામાં વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્ષનું લોકાર્પણ, અમિત શાહે કહ્યું- 2030ની કોમનવેલ્થ અમદાવાદમાં રમાવાની પૂરી શક્યતા
અમદાવાદના નારણપુરા વિસ્તારમાં 825 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્ષ તૈયાર થયું છે.
Published : September 14, 2025 at 6:19 PM IST|
Updated : September 14, 2025 at 6:31 PM IST
અમદાવાદ: કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહે આજે અમદાવાદમાં વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સનું લોકાર્પણ કર્યું. આ ભવ્ય કાર્યક્રમમાં લોક સંગીતની રજૂઆત સાથે મોટી સંખ્યામાં રમતવીરો, ખેલપ્રેમીઓ અને મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે અમિત શાહ, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા, ગુજરાતના ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવી સહિત અનેક અગ્રણી નેતાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અમિત શાહે પોતાના ભાષણ દરમિયાન 2030ની ઓલિમ્પિક રમતોને લઈને સ્પષ્ટ કર્યું કે તે અમદાવાદમાં યોજાવાની શક્યતાઓ પૂરે પૂરી છે.
સૌથી મોટું અને અદ્યતન સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ
લોકાર્પણ દરમિયાન કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે જણાવ્યું કે, 1978માં અમદાવાદમાં આવ્યા ત્યારથી આ 21 એકરનો પ્લોટ ખાલી પડેલો જોયો હતો. તેમણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સમક્ષ અહીં સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ બનાવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. તેમણે આ કોમ્પ્લેક્સને ભારતનું સૌથી મોટું અને વિશ્વનું સૌથી આધુનિક કોમ્પ્લેક્સ ગણાવ્યું.
#WATCH | Gujarat: Union Home Minister Amit Shah addresses the gathering during the inauguration ceremony of the Veer Savarkar Sports Complex built in Naranpura, Ahmedabad. pic.twitter.com/RRXszZotCq— ANI (@ANI) September 14, 2025
તેમણે વીર સાવરકરના બલિદાનને યાદ કરીને જણાવ્યું કે, તેઓ એકમાત્ર સ્વતંત્રતા સેનાની હતા, જેમને બે જન્મટીપની સજા થઈ હતી (120 વર્ષ). તેમણે વીર સાવરકરની સમુદ્રમાં છલાંગ લગાવીને ભાગી છૂટવાની વીરતાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો.
આ કોમ્પ્લેક્સની વિશેષતા જણાવતા તેમણે કહ્યું કે, તે 1,19,000 સ્ક્વેર મીટરમાં ફેલાયેલું છે, જેમાં રમત, રહેઠાણ અને ડાયટની અદ્યતન સુવિધાઓ છે. અહીં 900 વાહનોની પાર્કિંગ ક્ષમતા છે અને 275 કિલોવોટનો સોલાર પ્લાન્ટ પણ છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની બાજુમાં સેંકડો એકરમાં સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ પણ બની રહ્યું છે. તેમણે 2014માં ₹1643 કરોડના સ્પોર્ટ્સ બજેટને વધારીને ₹5300 કરોડ કરવા બદલ સરકારની પ્રશંસા કરી. તેમણે કહ્યું, મોદી વડાપ્રધાન બન્યા પછી 15 મેડલ મળ્યા છે. પોલીસ અને ફાયર ગેમ્સ 2029માં ભારતમાં થવાની છે. ભારતે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટેની બીડ મોકલી દીધી છે થોડા સમયમાં આ ગેમ પણ આપણા અમદાવાદમાં રમાવાની પૂરી શક્યતાઓ છે. 2036ની ઓલિમ્પિક માટે પણ ભારત પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું કે, ₹825 કરોડના ખર્ચે બનેલું આ કોમ્પ્લેક્સ અમદાવાદને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરનું શહેર બનાવશે અને ભવિષ્યમાં કોમનવેલ્થ રમતોનું આયોજન કરવાની મંજૂરી પણ મળી છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે રાજ્યના 21 જિલ્લાઓમાં રમત સંકુલો કાર્યરત છે, જે ગુજરાતના રમતવીરોને નવી ઊર્જા પૂરી પાડશે.
વચન પાલન અને ઝડપી કામગીરી
લોકાર્પણ કાર્યક્રમમાં બોલતા ગુજરાતના ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું કે, આ કોમ્પ્લેક્સનું નિર્માણ માત્ર 30 મહિનામાં પૂર્ણ થયું છે. તેમણે આ પ્રોજેક્ટને સમયસર પૂર્ણ કરવા માટે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહનો આભાર માન્યો અને જણાવ્યું કે, આ પ્રોજેક્ટ માટે તેમણે 16 વખત બેઠકો યોજી હતી. આ કોમ્પ્લેક્સમાં લોકાર્પણ પહેલાં જ બે મોટી ટુર્નામેન્ટ, કોમનવેલ્થ વેઇટ લિફ્ટિંગ અને નેશનલ ટુર્નામેન્ટ,નું સફળતાપૂર્વક આયોજન થયું છે, જે દેશમાં પ્રથમ ઘટના છે.
રમત-ગમતમાં ભારતને નંબર વન બનાવવાનું લક્ષ્ય
કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ જણાવ્યું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં દેશ વિકાસના પંથે આગળ વધી રહ્યો છે. તેમણે 2047 સુધીમાં ભારતને સ્પોર્ટ્સના ક્ષેત્રમાં વિશ્વમાં પાંચમા ક્રમે લાવવાના પ્રયાસોની વાત કરી અને સ્પોર્ટ્સ ઈકોસિસ્ટમને મજબૂત બનાવવાની સાથે મહિલા રમતવીરોને વધુ પ્રતિનિધિત્વ આપવા પર ભાર મૂક્યો.
