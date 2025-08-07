અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરના મધ્ય ઝોનમાં આવેલા જમાલપુર વોર્ડમાં આજે સવારે કચરા કલેક્શનના વાહને મોટો અકસ્માત સર્જ્યો હતો. પૂર ઝડપે રોડ પરથી પસાર થતી વાને એક બાદ એક 10થી વધુ વાહનોને અડફેટે લઈને અકસ્માત હારમાળા સર્જી હતી. આ ઘટનામાં 51 વર્ષીય આધેડનું મોત થઈ ગયું અને અન્ય લોકોને સામાન્ય ઇજા પહોંચતા સારવાર અર્થે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
ચાલકને ચક્કર આવતા સર્જ્યો અકસ્માત
આ અંગે ઈ ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશનના PI વી.કે દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, જમાલપુર વિસ્તારમાં સવારે 7:30 વાગે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની કચરો કલેક્શન કરતી એક ગાડીના ડ્રાઈવર રાહુલ પરમાર દ્વારા અકસ્માત સર્જવામાં આવ્યો હતો. તેણે પોતાના નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, મને મેડિકલ પ્રોબ્લેમ હોવાથી ચક્કર આવી ગયું હતું. જેના લીધે સ્ટીયરિંગ ઉપરથી કાબુ ગુમાવી દીધો હતો. જેના કારણે પસાર થતાં રાહદારી અને વાહનોને ટક્કર લાગી ગઈ અને વાહનોને નુકસાન થયું હતું. આ ઘટના દરમિયાન યાસીનભાઈનું મોત થયું હતું તથા ચાર વ્યક્તિઓને નાની મોટી ઇજા થઈ હતી. તેઓને સારવાર આપવામાં આવી. આરોપી રાહુલ પરમારની હાલમાં અટકાયત કરવામાં આવેલી છે અને ગુનો દાખલ કરીને આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
51 વર્ષના રાહદારીનું મોત
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટનામાં 51 વર્ષે યાસીનભાઈનું મૃત્યુ થયું હતું. આરોપી રાહુલ સુપરવાઇઝર છે. ડ્રાઇવર બીજું કામ કરતો હોવાથી ગાડી સાઈડમાં કરવા ડ્રાઇવરની જગ્યાએ બેઠો અને અકસ્માત થયો. હાલ તપાસમાં આરોપી પાસે લાયસન્સ નથી તેવી માહિતી મળી છે. સીસીટીવી ફૂટેજ મેળવવામાં આવ્યા છે અને આગળની કાર્યવાહી ચાલુ છે.
મૃતકના પરિવારને વળતર આપવાની માંગ
આ મુદ્દે વિપક્ષ નેતા સાહેબ ખાન પઠાણી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તથા કોન્ટ્રાક્ટરોના વાહનો દ્વારા થતા એક્સિડન્ટ મૃત્યુના કેસોમાં ચોક્કસ રકમનું વળતર ચૂકવવા માટે હલાવી નકર નીતિ બનાવવાની માંગ કરી છે. એની સાથે જ જમાલપુર ખાતે ડોર ટુ ડોર કચરાની ગાડી દ્વારા થયેલ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલ વ્યક્તિના પરિવારને પાંચ લાખ રૂપિયા વળતર તાકીદે ચૂકવવું તેના માટે મ્યુનિસિપલ કમિશનરને પાત્ર લખીને માંગ કરી છે.
જમાલપુર ખાડીયાના ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલાએ માંગ કરી છે કે, આવા ગંભીર અકસ્માત સર્જનાર વાહન ચાલક તથા સદર કંપની વિરુદ્ધ કાયદાકીય કરવાની કરવામાં આવે. તેમજ મૃત્યુ પામેલા અને ઇજાગ્રસ્ત થયેલા નાગરિકોને વળતર ચૂકવવામાં આવે.
