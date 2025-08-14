અમદાવાદ: શહેરના સાયન્સ સિટી રોડ પર આવેલી એક ઓફિસમાં વેપારી અને ફિલ્મ પ્રોડ્યુસર પર હુમલો કરવાની ઘટના સામે આવી છે. હુમલો કરનારા શખ્સોએ 3 કરોડ રૂપિયાની માંગણી કરી હતી. હુમલાની સમગ્ર ઘટનાને લઈને બે શખ્સો - વિક્રમ દેસાઈ અને ફુલાભાઈ રબારી - અને તેના ત્રણ સાગરિતો સામે બોડકદેવ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે.
પોલીસ ફરિયાદ મુજબ, સાયન્સ સિટી રોડ પર સંજયકુમાર સોની નામના વેપારીની વ્રજ ફિલ્મ નામથી ઓફિસ ધરાવે છે. 11 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ સાંજે 5:30 વાગ્યા આસપાસ બે શખ્સો - વિક્રમ દેસાઈ અને ફુલાભાઈ રબારી - અને તેમના ત્રણ સાગરિતો તેમની ઓફિસમાં ઘુસી આવ્યા હતા. વિક્રમ દેસાઈએ સંજયકુમાર સોની પાસેથી ₹3 કરોડની માંગણી કરી હતી. આ રકમ સુનીલ ભંડારી નામના એક વ્યક્તિ સાથેના જૂના આર્થિક વ્યવહારને લગતી હતી, જેનો પરિચય વેપારી સંજયકુમાર સોનીએ કરાવ્યો હતો. જોકે, સંજયકુમારે સ્પષ્ટ કર્યું કે તેમનો વિક્રમ દેસાઈ સાથે અગાઉનો આંગડિયાનો હિસાબ પૂર્ણ થઈ ગયો હતો.
આ હુમલાખોરોએ જ્યારે ઓફિસમાં ₹3 કરોડની માંગણી કરી, ત્યારે સંજયભાઈના મિત્ર અને પાડોશી કેતનભાઈ પટેલે વચ્ચે પડવાનો પ્રયાસ કર્યો. આના કારણે ઉશ્કેરાયેલા વિક્રમ દેસાઈ અને ફુલાભાઈ રબારીએ તેમને ગડદાપાટુનો માર માર્યો. તેમના ત્રણ સાગરિતો પણ ઓફિસમાં ઘૂસી આવ્યા અને કેતનભાઈના માથા પર કોઈ હથિયારથી હુમલો કર્યો, જેના કારણે તેમને ગંભીર ઈજા થઈ અને લોહી વહેવા લાગ્યું.
ફુલાભાઈ રબારીએ ધમકી આપી હતી કે તેના પર એક મર્ડર કેસ સહિત ઘણા કેસ ચાલી રહ્યા છે અને કોઈ તેનું કશું બગાડી નહીં શકે. આ ઘટના દરમિયાન, કેતનભાઈના ભાગીદાર સંજયભાઈ ભરવાડ અને તેમના બે મિત્રો મદદ માટે પહોંચ્યા, ત્યારે તેમને પણ ગડદાપાટુ અને છરી વડે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. સંજયભાઈ ભરવાડને કાન અને નાકના ભાગે ઈજા પહોંચી હતી. હુમલાખોરોએ પોલીસ બોલાવવામાં આવતા ધમકી આપી હતી કે તેમની રાજકારણ અને પોલીસમાં વગ છે અને તેઓ સોનીને ખોટા કેસમાં ફસાવી દેશે.
હુમલા બાદ ઈજાગ્રસ્ત કેતનભાઈ પટેલ અને સંજયભાઈ ભરવાડને સારવાર માટે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા હતા. બોડકદેવ પોલીસે આ મામલે ગુનો નોંધી, વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
