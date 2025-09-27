સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટર વોર મામલે ઇમરાન ખેડાવાલાએ લખ્યો CM પટેલને પત્ર
હાલમાં સોશિયલ મીડિયા 'I love Muhammad' અને તેની સામે 'I love Mahadev' ના પોસ્ટર પર વિવાદ શરુ થયો છે.
Published : September 27, 2025 at 9:13 AM IST
અમદાવાદ : સોશિયલ મીડિયા એક પોસ્ટર વિવાદ શરુ થયો છે. વિવિધ રાજ્યોમાં 'I love Muhammad' અને તેની સામે 'I love Mahadev' ના પોસ્ટર લઈને તણાવ વધી રહ્યો છે. અમદાવાદ શહેરના જમાલપુર, વેજલપુર, જુહાપુરા અને વિશાલા સહિતના વિવિધ વિસ્તારોમાં પણ આઈ લવ મોહમ્મદના પોસ્ટર લગાવવામાં આવ્યા છે. આ મામલે ધારાસભ્ય ઈમરાન ખેડાવાલાની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે, સાથે જ તેમણે મુખ્યમંત્રીને પત્ર પણ લખ્યો છે.
પોસ્ટર વોર મામલે ઈમરાન ખેડાવાલાની પ્રતિક્રિયા
આ મુદ્દે ધારાસભ્ય ઈમરાન ખેડાવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ શહેરમાં અને આખા ભારત દેશની અંદર આઈ લવ મોહમ્મદના પોસ્ટર લગાવવામાં આવેલા છે. આ પોસ્ટર ઈદે મિલાદુન્નબીના તહેવાર નિમિત્તે લગાવવામાં આવ્યા અને ઝુલુસ પણ કાઢવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ હવે આ મામલે રાજનીતિ શરૂ થઈ ગઈ છે, જે બહુ જ ખોટી વાત છે. સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી પોસ્ટર બનાવી એકબીજાના ધર્મ પર કોમેન્ટ કરવામાં આવી રહી છે, તેને અમે સખ્ત શબ્દોમાં વખોડીએ છીએ.
ઈમરાન ખેડાવાલાએ જણાવ્યું કે, ગત સપ્તાહમાં ગોધરા, વડોદરા અને બહિયલ ખાતે બનેલ અપ્રિય હિંસક ઘટનાઓને અમે સખ્ત શબ્દોમાં વખોડી અને નિંદા કરીએ છીએ. રાજ્યના તમામ નાગરિકોને હાર્દિક વિનંતી કરીએ છીએ કે રાજ્યમાં શાંતિ જાળવી રાખો.
"ગુજરાતની અંદર શાંતિ, સલામતી અને સુરક્ષાની જવાબદારી આપણા બધાની છે. પરંતુ કેટલાક લોકો આને રાજકીય મુદ્દો બનાવીને રાજનીતિ કરી રહ્યા છે. આના માટે અમે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલને પત્ર લખ્યો છે." -- MLA ઈમરાન ખેડાવાલા
"સંયમ જાળવી, સંવિધાન પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખવો" : ઈમરાન ખેડાવાલા
અશાંતિ ફેલાવવાના બદઆશયથી ધાર્મિક લાગણી દુભાય તેવી આપત્તિજનક પોસ્ટ કરનારા અસામાજીક તત્વોના ષડયંત્રને નિષ્ફળ બનાવવા કાયદો અને વ્યવસ્થા પોતાના હાથમાં ન લેવી. ઉશ્કેરણીજનક પોસ્ટ બાબતે હિંસાથી અંતર રાખી પોલીસ તેમજ નિર્દોષ નાગરિકો વિરુદ્ધ તોફાની કૃત્ય ન કરવા. સાથે જ સંયમ જાળવી, સંવિધાન પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખી, ગાંધીચિંધ્યા માર્ગે શાંતિપૂર્ણ રીતે ઉશ્કેરણીજનક પોસ્ટ કરનારા સામે કાનૂની કાર્યવાહી કરવા આગળ આવવું જોઈએ.
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્રભાઈને લખ્યો પત્ર : રાજ્ય સરકાર સમક્ષ અમારી માંગણી છે કે રાજ્યમાં શાંતિ અને સલામતી જાળવી રાખવા અશાંતિ ફેલાવનારા અસામાજિક તત્વોની તટસ્થતાપૂર્વક નિષ્પક્ષ તપાસ કરી અસામાજિક હિંસક કૃત્ય કરનારા અને ખરા ગુનેગારો વિરુદ્ધકાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવે. ગોધરા, બહિયલ અને વડોદરા ખાતે ધરપકડ કરાયેલા સ્થાનિકોના પરિવારો દ્વારા એક ગંભીર ફરિયાદ ઉઠવા પામી છે કે ખરા ગુનેગારોની સાથે કેટલાક નિર્દોષ લોકોની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
