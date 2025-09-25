અમદાવાદના હાટકેશ્વર બ્રિજના ડિમોલિશનને IIT ગાંધીનગરની મંજૂરી; 3.90 કરોડનું ટેન્ડર, જાણો કેવી રીતે તોડશે બ્રિજ
આ કામગીરી માટે મેસર્સ શ્રી ગણેશ કન્સ્ટ્રક્શન (SGC)ને રૂ. 3.90 કરોડનું ટેન્ડર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ની સ્ટેન્ડિંગ કમિટી દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે.
Published : September 25, 2025 at 2:46 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરના ચર્ચાસ્પદ હાટકેશ્વર બ્રિજના ડિમોલિશન માટે IIT ગાંધીનગર દ્વારા પ્રસ્તાવિત મેથડોલોજીને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ કામગીરી માટે મેસર્સ શ્રી ગણેશ કન્સ્ટ્રક્શન (SGC)ને રૂ. 3.90 કરોડનું ટેન્ડર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ની સ્ટેન્ડિંગ કમિટી દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. આ ટેન્ડરના આધારે કોન્ટ્રાક્ટરને વર્ક ઓર્ડર જારી કરવામાં આવ્યો છે. ડિમોલિશનની શરૂઆત બ્રિજના સ્પાનના બંને બાજુના ક્રેશ બેરિયર્સ તોડીને કરવામાં આવશે, જેને લઈને વાહનોની અવરજવર બંધ રહેશે.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે હાટકેશ્વર ફ્લાયઓવરના ડિમોલિશનની મેથડોલોજીની વિગતવાર સમીક્ષા IIT ગાંધીનગર દ્વારા કરવામાં આવી છે અને તેને આજે અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે. આ મેથડોલોજી કોન્ટ્રાક્ટર મેસર્સ શ્રી ગણેશ કન્સ્ટ્રક્શન (SGC) દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવી હતી, જેને AMC દ્વારા નિયુક્ત શૈક્ષણિક સંસ્થા IIT ગાંધીનગરને પ્રૂફ ચેકિંગ માટે સુપરત કરવામાં આવી હતી. IIT ગાંધીનગર દ્વારા ઝીણવટભરી ટેકનિકલ ચકાસણી બાદ આ મેથડોલોજીને મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
ડિમોલિશન મેથડોલોજી:
- ટેમ્પરરી સપોર્ટ સિસ્ટમ: ડિમોલિશનની કામગીરી દરમિયાન કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા મુખ્ય સ્પાનોમાં ક્રિબ્સ અને ટ્રેસલ્સ જેવી ટેમ્પરરી સપોર્ટ સિસ્ટમ સ્થાપિત કરવામાં આવશે.
- ક્રેશ બેરિયર્સનું ડિમોલિશન: પ્રથમ તબક્કામાં બ્રિજના સ્પાનના બંને બાજુના ક્રેશ બેરિયર્સ તોડીને દૂર કરવામાં આવશે.
- કેન્ટિલિવર પોર્શનનું ડિમોલિશન: બ્રિજના સ્પાનના બંને બાજુના કેન્ટિલિવર પોર્શનને 5.00 મી. x 2.50 મી.ના સેગમેન્ટમાં ડાયમંડ કટર મેથડથી કાપીને સલામત રીતે દૂર કરવામાં આવશે.
- પ્રિસ્ટ્રેસ કેબલ્સ અને બોક્સનું ડિમોલિશન: મુખ્ય બોક્સના ભાગના પ્રિસ્ટ્રેસ કેબલ્સને મંજૂર મેથડોલોજીના ક્રમ અનુસાર ડી-સ્ટ્રેસ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ બોક્સને 3.00 મી.ના સેગમેન્ટમાં ડાયમંડ કટર મેથડથી કાપી, હેવી-ડ્યુટી હાઇડ્રોલિક ક્રેન્સ વડે લિફ્ટ કરી ટ્રેલરમાં સલામત સ્થળે ખસેડવામાં આવશે.
આ ડિમોલિશન કામગીરી કોન્ટ્રાક્ટર અને નિયુક્ત પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્ટની દેખરેખ હેઠળ નિયંત્રિત અને સલામત રીતે હાથ ધરવામાં આવશે. જાહેર જનતાની સલામતીને ધ્યાનમાં રાખી, ડિમોલિશન દરમિયાન વાહનોની અવરજવર સંપૂર્ણ બંધ રહેશે. વૈકલ્પિક રૂટનો ઉપયોગ કરવા માટે દિશા-સૂચક બોર્ડ મૂકવામાં આવશે અને સમાચારપત્રોમાં જાહેરાતો પ્રકાશિત કરવામાં આવશે. આજુબાજુના રહેવાસીઓ અને વેપારીઓની સલામતી માટે સર્વિસ રોડ પર ભારે બેરિકેડિંગ અને ગ્રીન નેટ લગાવવામાં આવશે.
કામગીરી દરમિયાન મંજૂર મેથડોલોજી અનુસાર મશીનરીનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે, જેમાં સેફટી ઇક્વિપમેન્ટ્સ, સેફટી એન્જિનિયર અને પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્ટની દેખરેખનો સમાવેશ થશે.
બ્રિજનો ઇતિહાસ અને ડિમોલિશનનું કારણ:
હાટકેશ્વર બ્રિજ, જેને છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ બ્રિજ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, વર્ષ 2017માં જાહેર જનતા માટે ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ બ્રિજનું નિર્માણ રૂ. 42 કરોડના ખર્ચે કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તેનું બાંધકામ હલકી ગુણવત્તાવાળું અને નબળું હોવાને કારણે તે જોખમી બન્યું હતું. આ કારણે છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી બ્રિજ બંધ કરવામાં આવ્યો હતો. આ બ્રિજ ભ્રષ્ટાચારનો પુરાવો ગણાય છે, કારણ કે તેની ગુણવત્તા નબળી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનનું નિવેદન: સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું કે, “હાટકેશ્વર બ્રિજને તોડવાની મંજૂરી એક મહિના પહેલા આપવામાં આવી હતી. આ કામગીરી માટે ત્રણ મહિનાનો સમયગાળો નિયત કરવામાં આવ્યો છે. જનતાને ઓછામાં ઓછી તકલીફ થાય તે રીતે ડિમોલિશનનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.”
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, “અગાઉ ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં એજન્સીઓ ક્વોલિફાય ન થઈ હોવાથી વિલંબ થયો હતો. પરંતુ હવે પાંચ એજન્સીઓમાંથી ત્રણ ક્વોલિફાય થઈ, અને શ્રી ગણેશ કન્સ્ટ્રક્શનને રૂ. 3.90 કરોડનું ટેન્ડર આપવામાં આવ્યું છે. આગામી છ મહિનામાં આ કામગીરી પૂર્ણ થશે, જેનાથી પૂર્વ અમદાવાદની મોટી સમસ્યા ઉકેલાશે.”
આ પણ વાંચો: