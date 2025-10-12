ઈડર પોલીસે ઉમેદપુરના ખેતરમાંથી ગાંજાનો જથ્થો ઝડપ્યો, 2 આરોપીઓની ધરપકડ
Published : October 12, 2025 at 3:39 PM IST
સાબરકાંઠા : ઈડર પોલીસે Say No To Drugs” અભિયાન અંતર્ગત લીલા ગાંજાના છોડ સહિત સુકા ગાંજાનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. ઉમેદપુરા ગામની સીમના ખેતરમાંથી 187 ગાંજાના છોડનું ખુલ્લી જમીનમાં વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું. 114 કિલો 41 ગ્રામ જેટલો ગાંજાનો જથ્થો ઝડપાયો છે.
ઈડર પોલીસે ગાંજાનો જથ્થો ઝડપ્યો
સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ઈડર પોલીસે નશાની સામે મોટો પ્રહાર કરતા ઉમેદપુરા ગામની સીમમાં આવેલ ખેતરમાંથી 187 લીલા ગાંજાના છોડ સહિત સુકા ગાંજાનો જથ્થો ઝડપ્યો છે. ખુલ્લી જમીનમાં ઉગાડેલા આ ગાંજાના છોડમાંથી કુલ 114 કિલો 41 ગ્રામ જેટલો જથ્થો મળ્યો હતો. જેના બજારભાવ મુજબ રૂ. 11 લાખ 39 હજારનો મુદામાલ ગણાય છે.
“Say No To Drugs” અભિયાન અંતર્ગત આ સફળ રેડ ઈડર પોલીસ માટે મોટી સિદ્ધિ ગણાય છે. અગાઉ પણ ઈડરના ચિત્રોડા વિસ્તારમાં બાજરીના પાકની આડમાં ગાંજાનું મોટું વાવેતર મળી આવ્યું હતું, તેમજ મુડેટી પાસે ઢીંચણીયા ગામમાં એક શખ્સના ઘર આગળ પણ ગાંજાના છોડ ઝડપાયા હતા.
પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી
આ તાજેતરની કાર્યવાહીથી સ્પષ્ટ થાય છે કે સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ચરસ અને ગાંજા જેવા નશીલા પદાર્થોની ફરિયાદો સતત વધી રહી છે. પોલીસે આ કિસ્સામાં ઉમેદપુરા ગામના રહેવાસી મહેન્દ્ર જયંતિ પટેલ અને પોશીના તાલુકાના કુબા કસ્ના નાગોતર નામના બે આરોપીઓને ઝડપીને 2025 NDPS એક્ટ 1985 ની કલમ 8(સી), 20(એ) અને 20(બી) હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે.
ઈડર પોલીસ દ્વારા આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે, અને ગાંજાના આ જથ્થા પાછળ સંડોવાયેલા અન્ય શખ્સોની શોધખોળ પણ શરૂ થઈ છે. પોલીસના સતત પ્રયાસો છતાં જિલ્લામાં નશીલા પદાર્થોની હેરફેર વધતી જતી હોવાથી કડક પગલાંની જરૂરિયાત અનુભવાઈ રહી છે.
