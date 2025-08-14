સાબરકાંઠા : ઈડરમાં જાતિનો દાખલો ખોટો તૈયાર કરવામાં આવ્યો હોવાની ઘટના સામે આવી છે. ઘટનાને પગલે ચોંકી ઉઠેલ સાબરકાંઠા જિલ્લા પ્રશાસને મામલાની ગંભીરતા આધારે જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યાં છે.
જાતિના ખોટા પ્રમાણપત્ર : જાતિના ખોટા પ્રમાણપત્ર નિકાળ્યા હોવાને સાબરકાંઠા જિલ્લા તંત્ર દ્વારા તપાસ શરુ કરાઈ છે. ઈડરના મણિયોર ગામના યુવકે પોસ્ટ વિભાગમાં નોકરી મેળવવા માટે જાતિનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કર્યું હતુ. જે પ્રમાણપત્રના વેરિફિકેશન માટે પોસ્ટ વિભાગે ગાંધીનગરથી ઈડર મામલતદાર કચેરી ખાતે મોકલ્યુ હતું. જ્યાં આ પ્રમાણપત્ર અંગે કોઈ પણ પ્રકારની દાખલો તૈયાર કરવાના પુરાવા નહીં હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
ઈડર મામલતદાર કચેરીએ જાતિના પ્રમાણપત્ર અંગે વહિવટી શાખા દ્વારા તપાસ શરુ કરી હતી. જેમાં જાતિના દાખલામાં સહી અને સિક્કાની છાપને લઈ બોગસ હોવાનું પ્રથમ દ્રષ્ટીએ જણાતા જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીને જાણ કરી હતી. જેને લઈ હવે મામલાની ગંભીરતા આધારે હવે જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યાં છે.
કલેક્ટરે જણાવ્યું કે, તપાસમાં સરકારી કર્મચારી અને અધિકારીઓઓની સંડોવણી જણાશે તો તેમની સામે પણ કાર્યવાહી કરાશે. બોગસ સહી સિક્કા કર્યા હોવાનું સાબિત થયા બાદ પોલીસ ફરિયાદ નોંધવાની કાર્યવાહી પણ થઈ શકે છે.
