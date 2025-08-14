ETV Bharat / state

ઇડરમાં જાતિ પ્રમાણપત્રમાં ગેરરીતિનો મામલો, કલેક્ટરે તપાસના આદેશ આપ્યા - IDAR NEWS

ઈડર મામલતદાર કચેરીએ જાતિના પ્રમાણપત્ર અંગે વહિવટી શાખા દ્વારા તપાસ શરુ કરી હતી.

ઇડરમાં જાતિ પ્રમાણપત્રમાં ગેરરીતિ,
ઇડરમાં જાતિ પ્રમાણપત્રમાં ગેરરીતિ, (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2025 at 12:09 PM IST

1 Min Read

સાબરકાંઠા : ઈડરમાં જાતિનો દાખલો ખોટો તૈયાર કરવામાં આવ્યો હોવાની ઘટના સામે આવી છે. ઘટનાને પગલે ચોંકી ઉઠેલ સાબરકાંઠા જિલ્લા પ્રશાસને મામલાની ગંભીરતા આધારે જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યાં છે.

જાતિના ખોટા પ્રમાણપત્ર : જાતિના ખોટા પ્રમાણપત્ર નિકાળ્યા હોવાને સાબરકાંઠા જિલ્લા તંત્ર દ્વારા તપાસ શરુ કરાઈ છે. ઈડરના મણિયોર ગામના યુવકે પોસ્ટ વિભાગમાં નોકરી મેળવવા માટે જાતિનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કર્યું હતુ. જે પ્રમાણપત્રના વેરિફિકેશન માટે પોસ્ટ વિભાગે ગાંધીનગરથી ઈડર મામલતદાર કચેરી ખાતે મોકલ્યુ હતું. જ્યાં આ પ્રમાણપત્ર અંગે કોઈ પણ પ્રકારની દાખલો તૈયાર કરવાના પુરાવા નહીં હોવાનું સામે આવ્યું હતું.

ઇડરમાં જાતિ પ્રમાણપત્રમાં ગેરરીતિ (Etv Bharat Gujarat)

ઈડર મામલતદાર કચેરીએ જાતિના પ્રમાણપત્ર અંગે વહિવટી શાખા દ્વારા તપાસ શરુ કરી હતી. જેમાં જાતિના દાખલામાં સહી અને સિક્કાની છાપને લઈ બોગસ હોવાનું પ્રથમ દ્રષ્ટીએ જણાતા જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીને જાણ કરી હતી. જેને લઈ હવે મામલાની ગંભીરતા આધારે હવે જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યાં છે.

કલેક્ટરે જણાવ્યું કે, તપાસમાં સરકારી કર્મચારી અને અધિકારીઓઓની સંડોવણી જણાશે તો તેમની સામે પણ કાર્યવાહી કરાશે. બોગસ સહી સિક્કા કર્યા હોવાનું સાબિત થયા બાદ પોલીસ ફરિયાદ નોંધવાની કાર્યવાહી પણ થઈ શકે છે.

આ પણ વાંચો :

  1. ઉત્તર ગુજરાતમાં આ વર્ષે પ્રથમ વરસાદે ભારે વરસાદ સર્જાયો છતાં, મરચાની ખેતી ખેડૂતો માટે આવકનો સ્ત્રોત બની
  2. ઇડરની કાનપુર પ્રાથમિક શાળામાં વિદ્યાર્થીઓનો શાળાના ગ્રાઉન્ડમાં બેસી વિરોધ, શું છે સમગ્ર મામલો?

સાબરકાંઠા : ઈડરમાં જાતિનો દાખલો ખોટો તૈયાર કરવામાં આવ્યો હોવાની ઘટના સામે આવી છે. ઘટનાને પગલે ચોંકી ઉઠેલ સાબરકાંઠા જિલ્લા પ્રશાસને મામલાની ગંભીરતા આધારે જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યાં છે.

જાતિના ખોટા પ્રમાણપત્ર : જાતિના ખોટા પ્રમાણપત્ર નિકાળ્યા હોવાને સાબરકાંઠા જિલ્લા તંત્ર દ્વારા તપાસ શરુ કરાઈ છે. ઈડરના મણિયોર ગામના યુવકે પોસ્ટ વિભાગમાં નોકરી મેળવવા માટે જાતિનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કર્યું હતુ. જે પ્રમાણપત્રના વેરિફિકેશન માટે પોસ્ટ વિભાગે ગાંધીનગરથી ઈડર મામલતદાર કચેરી ખાતે મોકલ્યુ હતું. જ્યાં આ પ્રમાણપત્ર અંગે કોઈ પણ પ્રકારની દાખલો તૈયાર કરવાના પુરાવા નહીં હોવાનું સામે આવ્યું હતું.

ઇડરમાં જાતિ પ્રમાણપત્રમાં ગેરરીતિ (Etv Bharat Gujarat)

ઈડર મામલતદાર કચેરીએ જાતિના પ્રમાણપત્ર અંગે વહિવટી શાખા દ્વારા તપાસ શરુ કરી હતી. જેમાં જાતિના દાખલામાં સહી અને સિક્કાની છાપને લઈ બોગસ હોવાનું પ્રથમ દ્રષ્ટીએ જણાતા જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીને જાણ કરી હતી. જેને લઈ હવે મામલાની ગંભીરતા આધારે હવે જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યાં છે.

કલેક્ટરે જણાવ્યું કે, તપાસમાં સરકારી કર્મચારી અને અધિકારીઓઓની સંડોવણી જણાશે તો તેમની સામે પણ કાર્યવાહી કરાશે. બોગસ સહી સિક્કા કર્યા હોવાનું સાબિત થયા બાદ પોલીસ ફરિયાદ નોંધવાની કાર્યવાહી પણ થઈ શકે છે.

આ પણ વાંચો :

  1. ઉત્તર ગુજરાતમાં આ વર્ષે પ્રથમ વરસાદે ભારે વરસાદ સર્જાયો છતાં, મરચાની ખેતી ખેડૂતો માટે આવકનો સ્ત્રોત બની
  2. ઇડરની કાનપુર પ્રાથમિક શાળામાં વિદ્યાર્થીઓનો શાળાના ગ્રાઉન્ડમાં બેસી વિરોધ, શું છે સમગ્ર મામલો?

For All Latest Updates

TAGGED:

IDARSABARKANTHA COLLECTORIDAR MAMLATDARCASTE CERTIFICATEIDAR NEWS

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.