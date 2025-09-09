ETV Bharat / state

ગુજરાતમાં ગ્રામીણ બેંકમાં ક્લાસ-1થી 3ની પોસ્ટની ભરતી માટે અરજી પ્રક્રિયા ચાલુ, પગાર 35,000થી શરૂ

IBPS એ IBPS RRB 2025 નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે, જેમાં ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ (ક્લાર્ક), ઓફિસર સ્કેલ-I, II અને III ની ભરતી કરવામાં આવશે.

ગુજરાતમાં ગ્રામીણ બેંકમાં ભરતી
ગુજરાતમાં ગ્રામીણ બેંકમાં ભરતી (ETV Bharat/IBPS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 9, 2025 at 6:35 PM IST

અમદાવાદ: IBPS એ IBPS RRB 2025 નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે, જેમાં દેશભરના જુદા જુદા રાજ્યોમાં ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ (ક્લાર્ક), ઓફિસર સ્કેલ-I, II અને III ની 13000 થી વધુ જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે. આ ભરતી ગ્રામીણ પ્રાદેશિક બેંકો (RRBs) માં કરવામાં આવે છે અને તેની પરીક્ષા દર વર્ષે બે તબક્કામાં લેવામાં આવે છે - પ્રિલિમ અને મેન્સ. આ ભરતી પ્રક્રિયા હેઠળ, ઉમેદવારોને સ્થિર સરકારી નોકરી, સારો પગાર અને પ્રમોશનની સંભાવનાઓ મળે છે. ખાસ વાત એ છે કે, આ ભરતીમાં ગુજરાતમાં પણ ખાલી પદો પર ભરતી કરવામાં આવી રહી છે.

ગુજરાતમાં કેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી?
IBPSના ભરતી નોટિફિકેશન મુજબ, IBPSની 13000 ખાલી જગ્યાઓમાંથી ગુજરાતમાં ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ માટે 300 જગ્યાઓ, ક્લાસ-1 અધિકારીની 263 જગ્યાઓ, ક્લાસ-2 જનરલ બેંકિંગ ઓફિસરની 55 જગ્યાઓ, ક્લાસ-2 IT ઓફિસરની 14 જગ્યાઓ, ક્લાસ-2 CAની 2 જગ્યાઓ, ક્લાસ-2 લૉ ઓફિસરની 7 જગ્યાઓ, ટ્રેઝરી મેનેજરની 2 જગ્યાઓ, માર્કેટિંગ ઓફિસરની 2 જગ્યાઓ, એગ્રીકલ્ચર ઓફિસરની 9 જગ્યાઓ, ક્લાસ-3 ઓફિસરની 12 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવી રહી છે.

આ ભરતી માટે પ્રિલિમ અને મેઈન્સ એમ બે પ્રકારની પરીક્ષા યોજાશે. જેમાં ગુજરાતના ઉમેદવારો માટે પ્રાથમિક પરીક્ષાનું કેન્દ્ર, અમદાવાદ, બારડોલી, આણંદ, ભાવનગર, ગાંધીનગર, જામનગર, મહેસાણા, રાજકોટ, સુરત તથા વડોદરા શહેરમાં રહેશે. આવી જ રીતે મેઈન્સ પરીક્ષાનું કેન્દ્ર અમદાવાદ, ગાંધીનગર, રાજકોટ, સુરત અને વડોદરામાં હશે. આ બાદ સફળ ઉમેદવારોનો ઈન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવશે.

સમગ્ર ભરતી પ્રક્રિયાનું નોટિફિકેશન વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

ભરતી માટે અરજી કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

ભરતી પ્રક્રિયાની મહત્વની તારીખ
ગ્રામીણ બેંકની ભરતી માટેની અરજી પ્રક્રિયા હાલમાં ચાલું છે અને ઉમેદવારો 21 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં અરજી કરી શકશે. આ ભરતીની પ્રિલિમ પરીક્ષા નવેમ્બર/ડિસેમ્બર 2025માં યોજાશે અને તેનું પરિણામ ડિસેમ્બર 2025/જાન્યુઆરી 2026માં જાહેર થશે. જ્યારે મેઈન્સ પરીક્ષા ડિસેમ્બર 2025/ ફેબ્રુઆરી 2026 વચ્ચે યોજાશે અને આ બાદ પાસ થયેલા ઉમેરોનો ઈન્ટરવ્યૂ યોજાશે.

કેવી રીતે કરશો અરજી?

  • સૌથી પહેલા www.ibps.in વેબસાઈટ પર જાઓ અને CRP for RRB ક્લિક કરો.
  • અહીં તમે જે પોસ્ટ માટે અરજી કરવા માંગો છે તેના પર APPLY ક્લિક કરો.
  • આ બાદ રજીસ્ટ્રેશન કરીને તમારી પ્રાથમિક માહિતી ભરો.
  • આ પછી સિસ્ટમ દ્વારા રજીસ્ટ્રેશન નંબર અને પાસવર્ડ જનરેટ કરવામાં આવશે જે સ્ક્રીન પર દેખાશે આ સાચવી રાખો.
  • ઉમેદવારે પોતાના ફોટો, સિગ્નેચર, અંગૂઠાની છાપ તથા અન્ય ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના રહેશે.
  • આ બાદ ઓનલાઈન ફી ભરીને ફોર્મ સબમિટ કરવાનું રહેશે.

ગ્રામિણ બેંકની ભરતી માટેની અરજી ફી

  • જનરલ/OBC/EWS ઉમેદવારો માટે રૂ.850 છે.
  • SC/ST/PwD ઉમેદવારો માટે રૂ.175 છે.

પગાર ધોરણની વિગતો

  • ક્લાર્ક/આસિસ્ટન્ટ : ₹35,000 – ₹37,000 પ્રતિ મહિના
  • ઓફિસર સ્કેલ I : ₹75,000 – ₹77,000
  • ઓફિસર સ્કેલ II : ₹65,000 – ₹67,000
  • ઓફિસર સ્કેલ III : ₹80,000 – ₹90,000

લાયકાત અને ઉંમર મર્યાદા

  • ક્લાર્ક અને ઓફિસર સ્કેલ I : કોઈપણ વિષયમાં સ્નાતક
  • ઓફિસર સ્કેલ II : વિષય પ્રમાણે સ્પેશિયલાઈઝેશન (IT, લૉ, કૃષિ વગેરે)
  • ઓફિસર સ્કેલ III : ઓછામાં ઓછા 50% માર્ક્સ સાથે ગ્રેજ્યુએટ તથા અનુભવ જરૂરી
  • ઉંમર મર્યાદા : 18 થી 40 વર્ષ (સરકારી નિયમ મુજબ છૂટછાટ)

