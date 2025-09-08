IAS સ્ટડી સેન્ટર પ્રવેશ પરીક્ષા 2025: અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 15 સપ્ટેમ્બર
નોલેજ કોન્સોર્ટિયમ ઓફ ગુજરાત (KCG) દ્વારા આયોજિત IAS સ્ટડી સેન્ટર પ્રવેશ પરીક્ષા 2025 માટે ઓનલાઈન અરજીઓની અંતિમ તારીખ 15 સપ્ટેમ્બર 2025 છે.
Published : September 8, 2025 at 3:51 PM IST
અમદાવાદ: નોલેજ કોન્સોર્ટિયમ ઓફ ગુજરાત (KCG) દ્વારા આયોજિત IAS સ્ટડી સેન્ટર પ્રવેશ પરીક્ષા 2025 માટે ઓનલાઈન અરજીઓની અંતિમ તારીખ 15 સપ્ટેમ્બર 2025 છે. ગુજરાત રાજ્યના એવા વિદ્યાર્થીઓ કે જેમણે સ્નાતક કક્ષાનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો હોય અને જેમની ઉંમર અરજીની તારીખે 20 વર્ષ પૂર્ણ થઈ હોય, તેઓ આ પરીક્ષા માટે અરજી કરવા પાત્ર છે.
મહત્વપૂર્ણ વિગતો:
અરજી માટેની પાત્રતા: ઉમેદવાર ભારતનો નાગરિક હોવો જોઈએ. તેણે ગુજરાત રાજ્યમાંથી માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતક થયેલ હોવું જોઈએ અથવા ગુજરાતનો વતની અને સ્નાતક થયેલ હોવો જોઈએ.
વય મર્યાદા: અરજીની તારીખે ઉમેદવારની ઉંમર 20 થી 32 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે ઉપલી વયમર્યાદામાં છૂટછાટ મળશે, જેમ કે SEBC માટે ત્રણ વર્ષ, SC/ST માટે પાંચ વર્ષ, અને દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે દસ વર્ષ સુધીની છૂટછાટ મળી શકે છે.
પરીક્ષા ફી: પરીક્ષા ફી ₹300 છે, જે નોન-રિફંડેબલ છે. આ ફી 15 સપ્ટેમ્બર, 2025 સુધી ઓનલાઈન મોડમાં જ ભરી શકાશે.
પરીક્ષાનું માળખું: પ્રવેશ પરીક્ષા જનરલ સ્ટડીઝનું રહેશે અને તે 200 ગુણની હશે, જેમાં 100 બહુવિકલ્પી પ્રશ્નો (Multiple Choice Questions) હશે. દરેક સાચા જવાબ માટે 2 ગુણ મળશે અને ખોટા જવાબ માટે 0.66 ગુણ કપાશે. જો ઉમેદવાર કોઈ પ્રશ્ન છોડવા માંગે તો તેણે E વિકલ્પ પસંદ કરવાનો રહેશે, જેના માટે કોઈ નકારાત્મક માર્કિંગ લાગુ પડશે નહીં.
કેન્દ્રોની પસંદગી: ઉમેદવારો 10 જુદા જુદા કેન્દ્રો પૈકી એક કે વધુ સેન્ટરો પસંદ કરી શકે છે અને પ્રાધાન્ય ક્રમ દર્શાવી શકે છે. જો ઉમેદવાર કોઈ સેન્ટર પસંદ ન કરે, તો તે કોઈપણ સેન્ટર પર જવા તૈયાર છે તેમ માનવામાં આવશે. દરેક સેન્ટર પર 100 સીટો ઉપલબ્ધ છે.
વધારાની માહિતી: પ્રવેશ પરીક્ષા સંબંધિત તમામ માહિતી જેમ કે પરીક્ષાની તારીખ, સમય, સ્થળ અને હોલ ટીકીટ ડાઉનલોડ કરવાની તારીખ https://gtuadm.samarth.edu.in/ વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ થશે. પરીક્ષા માટે હોલ ટીકીટ અને સરકારી માન્ય આઈડી પ્રૂફ સાથે રાખવું ફરજિયાત છે.
વધુ માહિતી માટે, ઉમેદવારોએ KCGની વેબસાઈટ અને તેમના રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર તથા ઈ-મેઈલ આઈડી પર આવતા અપડેટ્સ નિયમિતપણે તપાસતા રહેવું.
