અમદાવાદમાં ઘરકંકાસના કારણે પતિએ પત્ની અને સાસુને સળગાવી: પત્નીનું મોત, સાસુની હાલત ગંભીર

કુબેરનગરમાં ઘર કંકાસના કારણે એક પતિએ પોતાની પત્ની અને સાસુને જીવતા સળગાવી દેતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.
Published : September 24, 2025 at 3:57 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના કુબેરનગરમાં ઘર કંકાસના કારણે એક પતિએ પોતાની પત્ની અને સાસુને જીવતા સળગાવી દેતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. ગઇકાલે સાંજે ૭ વાગ્યાની આસપાસ કુબેરનગર ખાતે આવેલા ઉષા બ્યુટી પાર્લરમાં આ ઘટના બની હતી. બ્યુટી પાર્લરમાંથી ધુમાડા અને બૂમો સંભળાતા લોકો ભેગા થઈ ગયા હતા.
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, આરોપી પતિ અશોક બાબુભાઈ રાજપૂત છે, જેણે તેની પત્ની જયાબેન અને સાસુ શોભનાબેન પર પેટ્રોલ છાંટીને આગ લગાડી હતી. આ હુમલામાં જયાબેનનું સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ થયું છે, જ્યારે શોભનાબેનની હાલત અત્યંત ગંભીર છે અને તેઓ સિવિલ હોસ્પિટલના G-8 ICU વોર્ડમાં જીવન-મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહ્યા છે.
ઘટનાની વિગતો
આ ઘટના અંગે જયાબેનના ભાઈ નિલેશ ધર્મદાસે સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. નિલેશે જણાવ્યું કે તેની બહેન જયાબેન અને બનેવી અશોક રાજપૂતે પાંચ મહિના પહેલા પ્રેમલગ્ન કર્યા હતા. લગ્ન બાદથી બંને વચ્ચે અવારનવાર ઝઘડા થતા હતા, જેના કારણે જયાબેન અશોકનું ઘર છોડીને પોતાના માતા-પિતા સાથે રહેવા આવી ગઈ હતી. જયાબેન તેની માસી ઉષાબેન ખેરાજમલ રેધાણીના બ્યુટી પાર્લરમાં કામ કરતી હતી.
નિલેશ તેના શેઠની ગાડી ચલાવીને ગાંધીનગરથી અમદાવાદ આવી રહ્યો હતો ત્યારે તેના મામા રાજેશભાઈનો ફોન આવ્યો. તેમણે નિલેશને જણાવ્યું કે તેના બનેવી અશોકે જયા અને શોભના પર પેટ્રોલ છાંટીને આગ લગાડી દીધી છે અને બંનેને સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે. નિલેશ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચતા ત્યાં ફાયર ફાઈટરની ગાડીઓ આગ બુઝાવી રહી હતી. તેની માસી ઉષાબેને જણાવ્યું કે અશોક પેટ્રોલ લઈને આવ્યો હતો અને તેણે જયા અને તેની માતાને સળગાવીને ભાગી ગયો હતો.
પોલીસ કાર્યવાહી અને તપાસ
આ ઘટના બાદ પોલીસે તાત્કાલિક ગુનો દાખલ કરીને તપાસ હાથ ધરી છે. અને પોલીસે CCTV ફૂટેજ પણ મેળવ્યા છે, જેના આધારે આરોપીને ઝડપી પાડવા માટેના પ્રયાસો શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા. સરદારનગર પોલીસે અશોક રાજપૂત સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ ૧૦૯(૧), ૩૨૬(g), અને ૩૩૩ હેઠળ ગુનો તેની ધરપકડ કરી છે.
