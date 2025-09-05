ETV Bharat / state

નવસારીમાં બે બાળકી સાથે પરિણીતાના આપઘાત કેસમાં પતિની ધરપકડ, ઘટના બાદ ફરાર હતો આરોપી

નવસારીમાં ફુલ જેવી બે માસૂમ દિકરીઓ સાથે પરિણીતાએ કરેલા આપઘાત કેસમાં આખરે તેના પતિની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

નવસારીમાં બે બાળકી સાથે માતાના આપઘાત કેસમાં પતિની ધરપકડ
નવસારીમાં બે બાળકી સાથે માતાના આપઘાત કેસમાં પતિની ધરપકડ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2025 at 7:37 AM IST

Updated : September 5, 2025 at 7:55 AM IST

નવસારી: જમાલપોર વિસ્તારમાં સિલ્વર સ્ટોન બંગ્લોઝમાં રહેતી 28 વર્ષીય ખેવના નાયકે તેની બે પુત્રીઓ સાથે પૂર્ણા નદીમાં કૂદીને આપઘાત કર્યો હતો. આ ઘટનામાં પતિ હાર્દિક નાયક સામે આપઘાતની દુષ્પ્રેરણા અને દહેજ ધારા હેઠળ ગુનો નોંધાયો છે.

ગત 30મી ઓગસ્ટની સાંજે 5:30 વાગ્યે ખેવના તેની 4 વર્ષીય પુત્રી દીયા અને અઢી વર્ષની પુત્રી દ્રીજા સાથે ઘરેથી નીકળી હતી. 1લી ઓગસ્ટે વિરાવળ અને સંતોષી માતાના મંદિર પાછળથી બંને બાળકીઓની લાશ મળી આવી હતી. બીજી ઓગસ્ટે કરાડી ગામથી ખેવનાની લાશ પણ મળી આવી હતી.

નવસારીમાં બે બાળકી સાથે માતાના આપઘાત કેસમાં પતિની ધરપકડ (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, 1લી ઓગસ્ટે વિરાવળ અને સંતોષી માતાના મંદિર પાસે બાળકીઓના મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા, જ્યારે ખેવનાનું મૃતદેહ 2 ઓગસ્ટના રોજ કરાડી ગામની નજીકથી મળી આવ્યો હતો.

મૃતક ખેવનાની માતા વર્ષાબેન દેસાઈએ નોંધાવેલી ફરિયાદના આધારે પતિ હાર્દિક નાયક સામે IPC કલમ 306 (આપઘાત માટે ઉકસાવવું), 498A (પતિ અથવા સાસરીયાં તરફથી યાતના) તેમજ દહેજ પ્રતિબંધ અધિનિયમની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ઘરકંકાસ અને અન્ય બાબતોને લઈ પરિણીતાએ બે બાળકી સાથે આપઘાત કરી લીધો હતો.ઘટના બાદ મૃતક ખેવનાનો પતિ હાર્દિક નાયક ફરાર થઈ ગયો હતો. જોકે પોલીસે ભારે જહેમત બાદ આખરે આરોપી પતિની ધરપકડ કરી લીધી હતી.

પોલીસે કરી આરોપી પતિ હાર્દિક નાયકની ધરપકડ
પોલીસે કરી આરોપી પતિ હાર્દિક નાયકની ધરપકડ (Etv Bharat Gujarat)

ફરિયાદ અનુસાર, હાર્દિક નાયક વારંવાર દારૂના નશામાં રહેતો હતો અને પીયર પક્ષની જમીન વેચવા દબાણ કરતો હતો. તેમજ, બે પુત્રીઓના જન્મ બાદ પુત્રની માંગણી કરીને ખેવનાને શારીરિક અને માનસિક રીતે યાતના આપતો હતો. આ ત્રાસથી કંટાળીને ખેવનાએ અંતિમ પગલું ભરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. નોંધનીય છે, મૃતક ખેવના અને આરોપી હાર્દિકે 2022માં પ્રેમ લગ્ન કર્યા હતાં અને આ લગ્નજીવન દરમિયાન તેઓ બે દિકરીઓના માતા-પિતા બન્યા હતા.

નવસારી રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનના PI એચ.આર.બારોટના માર્ગદર્શન હેઠળ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. બીજી તરફ અનાવિલ સમાજમાં આરોપીનો બહિષ્કાર કરવાની ચર્ચા પણ તેજ બની છે.

