ઘરમાં ઘૂસી પતિની સામે જ પરિણીતાને પરિવારજનો ઉપાડી ગયા, બંનેએ કર્યા હતા આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન
પરિણીતાના પતિએ દહેગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં ચાર આરોપીઓ સામે નામજોગ અને અન્ય ત્રણ અજાણ્યા શખ્સો વિરુદ્ધ અપહરણની ફરિયાદ નોંધાવી છે.
Published : September 16, 2025 at 8:13 PM IST
ગાંધીનગર: દહેગામના શીલજ વિસ્તારમાં આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન કરનાર યુવતીનું તેના જ પરિવારના સભ્યો દ્વારા અપહરણ કરવામાં આવ્યું હોવાનો સનસનીખેજ કિસ્સો સામે આવ્યો છે. યુવતીના પતિએ દહેગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં ચાર આરોપીઓ સામે નામજોગ અને અન્ય ત્રણ અજાણ્યા શખ્સો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે.
દહેગામની શાહી કુટીર સોસાયટીમાં રહેતા અને ખેતીકામ સાથે સંકળાયેલા 23 વર્ષીય રવિ હિતેન્દ્રકુમાર પટેલ નામના યુવાનને આજથી દોઢ વર્ષ પહેલાં આયુષી નામની યુવતી સાથે પ્રેમસંબંધ બંધાયો હતો. બંનેએ એકબીજાની રાજીખુશીથી કોર્ટ મેરેજ કર્યા હતા. લગ્ન બાદ તેઓ ચાર મહિના સુધી બહાર રહ્યા અને છેલ્લા બે મહિનાથી દહેગામમાં પોતાના પરિવાર સાથે રહેતા હતા.
મામાએ કર્યો હુમલો
14 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ, બપોરે આશરે 2.30 વાગ્યે, રવિ અને તેમનો પરિવાર ઘરે હાજર હતો ત્યારે આયુષીના મામા કાનજીભાઈ રબારી, કેવુલભાઈ રણછોડભાઈ રબારી, દક્ષ જગદીશભાઈ રબારી અને ગોવિંદ કનુભાઈ રબારી, અન્ય ત્રણ અજાણ્યા માણસો સાથે ત્યાં ધસી આવ્યા તેમાંથી ગોવિંદ કનુભાઈ રબારી બહાર જ ક્રેટા ગાડીમાં બેસી રહ્યા હતા, જ્યારે અન્ય લોકો લાકડીઓ સાથે રવિ પટેલના ઘરે આવી પહોંચ્યા હતાં.
પોલીસ કાર્યવાહી
ઘટના બાદ રવિએ તાત્કાલિક 112 નંબર પર ફોન કરીને પોલીસ બોલાવી હતી. ત્યારબાદ તેમણે દહેગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં ઉપરોક્ત તમામ આરોપીઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી. પોલીસે ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતાની કલમ 173 હેઠળ ગુનો નોંધીને તપાસ હાથ ધરી છે.
પત્નીનું બળજબરીથી અપહરણ કર્યાની ફરિયાદ
આરોપીઓએ બૂમો પાડીને આયુષીને તેમને સોંપી દેવા કહ્યું. જ્યારે આયુષીએ તેમની સાથે જવાની ના પાડી, ત્યારે તેઓ લાકડીઓ લઈને ઘરમાં ઘૂસી ગયા અને ઘરના દરવાજા પર લાકડીઓ પછાડવા લાગ્યા. આ છ લોકોએ આયુષીને ઘરમાંથી ખેંચીને બહાર કાઢી. રવિ અને તેના પરિવારના સભ્યોએ આયુષીને બચાવવાનો પ્રયાસ કરતા, આરોપીઓએ તેમને ગડદાપાટુ અને લાકડીઓથી માર માર્યો. આખરે, આયુષીને બળજબરીથી કારમાં બેસાડીને લઈ ગયા હતાં.