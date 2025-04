ETV Bharat / state

પતિ થયો પત્ની અને સાસુથી પ્રતાડિત ! ફરિયાદ કરવા પહોંચ્યો પોલીસ સ્ટેશન - FIR AGAINST WIFE AND MOTHER IN LAW

ભાવનગરમાં એક પતિ પર તેની સાસુ અને પત્ની પર મારપીટની ફરિયાદ નોંધાવી છે ( Etv Bharat gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : Apr 1, 2025, 12:03 PM IST