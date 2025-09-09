અમદાવાદના નારોલમાં વીજ કરંટથી પતિ-પત્નીનું દુઃખદ મૃત્યુ, AMCની બેદરકારી પર લોકોમાં રોષ
ખાડામાંથી પસાર થતાં એક દંપતીને વીજ કરંટ લાગતાં બંનેનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ નીપજ્યું હતું.
Published : September 9, 2025 at 8:53 PM IST
અમદાવાદ: નારોલ વિસ્તારના મટન ગલી રોડ પર એક ભયંકર દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી. વરસાદના કારણે રોડ પર પાણી ભરાયું હતું અને ખાડામાં વીજ વાયર પડ્યો હતો. આ ખાડામાંથી પસાર થતાં એક દંપતીને વીજ કરંટ લાગતાં બંનેનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ નીપજ્યું હતું. આ ઘટનાને લઈને સ્થાનિક લોકોમાં રોષ ફેલાયો હતો.
આ ઘટના 8 સપ્ટેમ્બર, 2025ની રાત્રે નારોલ પોલીસ સ્ટેશન નજીક આવેલા રોદ્ર ગ્રીન ફ્લેટમાં રહેતા રાજનભાઈ સિંઘલ અને તેમનાં પત્ની અંકિતાબેન સિંઘલ સાથે બની હતી. બંને એક્ટિવા પર નારોલથી મટન ગલી રોડ પરથી પસાર થઈ રહ્યાં હતાં. વરસાદને કારણે રોડ પર પાણી ભરાયેલું હતું અને મોટા ખાડાઓ હતા. આ ખાડામાં પડેલા વીજ વાયરના સંપર્કમાં આવતાં બંનેને કરંટ લાગ્યો અને તેમનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ થયું.
ઘટનાની જાણ થતાં ફાયર બ્રિગેડ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. વીજ કંપનીના અધિકારીઓએ વીજ પુરવઠો બંધ કરી, બંનેના મૃતદેહને બહાર કાઢી 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે હોસ્પિટલ ખસેડ્યા હતા. નારોલ પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી તપાસ શરૂ કરી હતી. આ ઘટના અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ની બેદરકારીના કારણે બની હોવાનો આરોપ લાગ્યો છે.
મૃતક રાજનભાઈનાં બહેન લક્ષ્મી સિંઘલે જણાવ્યું કે, “મારા મોટા પપ્પાની તબિયત ખરાબ હોવાથી તેઓ એલ.જી. હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા. મારા ભાઈ અને ભાભી તેમને ટિફિન આપવા ગયાં હતાં. પરત ફરતી વખતે આ દુર્ઘટના બની, જેમાં વીજ કરંટના કારણે બંનેનું મૃત્યુ થયું.”
આ ઘટનાને લઈને વિપક્ષે જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહીની માંગ કરી છે. કોંગ્રેસના સભ્યો જોઈન્ટ પોલીસ કમિશનર (સેક્ટર-2)ની કચેરીએ પહોંચી, આ ઘટનાની તપાસ અને જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી. આ વર્ષે AMCની બેદરકારીને કારણે ઘી કાંટા વિસ્તારમાં વીજ કરંટથી એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું હતું, ઓઢવમાં ખાડામાં પડવાથી એક વ્યક્તિનું મોત થયું હતું, અને જશો દાનગરમાં એક મહિલાએ આત્મહત્યા કરી હતી. આમ, તંત્રની બેદરકારી લોકોના જીવ લઈ રહી હોવાનો આક્ષેપ થયો છે.
સેક્ટર-2ના JCPએ જણાવ્યું કે ઘટનાની તપાસ ચાલુ છે. ઝોન-2ના DCP ભાગીરથ ગઢવીએ જણાવ્યું, “નારોલના મટન ગલી રોડ પર રાત્રે એક દંપતી એક્ટિવા લઈને જતાં હતાં ત્યારે વીજ કરંટથી તેમનું મૃત્યુ થયું. મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. ડૉક્ટરના પ્રાથમિક રિપોર્ટ, FSL અને ઇલેક્ટ્રિક વિભાગની મદદથી તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.”
પરિવારજનો બંને મૃતદેહ સાથે દક્ષિણ ઝોનની AMC ઓફિસ પહોંચ્યા હતા અને ન્યાયની માંગ સાથે આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. આ દરમિયાન AMC ઓફિસના દરવાજા બંધ કરી દેવાયા હતા, જેના કારણે પરિવારજનો અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણ થયું. માંડ માંડ અધિકારીઓએ બહાર આવી આવેદનપત્ર સ્વીકાર્યું.
કોંગ્રેસ નેતા રાજેશ સોનીએ જણાવ્યું, “આ ઘટના અંગે અમે ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનરને આવેદનપત્ર આપી ઉગ્ર રજૂઆત કરી છે. જવાબદાર અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરવા અને તેમની સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી છે. આ રોડને તાત્કાલિક રિપેર કરવો જોઈએ જેથી ભવિષ્યમાં આવી ઘટના ન બને.”
ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર ભરતભાઈ પરમારે જણાવ્યું, “આ ઘટના ગઈ રાતે બની હતી. પ્રાથમિક અનુમાન મુજબ વીજ કરંટથી મૃત્યુ થયું છે. આ ઘટના ખૂબ દુઃખદ છે. જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી અને પરિવારની વળતરની માંગ છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. રોડનું મરામત કરાયું હતું, પરંતુ વેટમિક્સ નાખવા છતાં ખાડા થઈ જાય છે. વાયર સ્ટ્રીટલાઇટનો હતો કે ટોરેન્ટ પાવરનો, તેની તપાસ ચાલી રહી છે.”
