79મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વે કીમ પોલીસની માનવતાભરી કામગીરી: 80 વર્ષીય વૃદ્ધને પરિવાર સાથે મિલન કરાવ્યું - HUMANITARIAN WORK

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 15, 2025 at 3:13 PM IST

સુરત: 79મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વના દિવસે કીમ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ જાડેજા અને તેમની ટીમે એક એવી કામગીરી કરી, જેણે માનવતા પરનો વિશ્વાસ વધુ મજબૂત કર્યો.

સૂત્રો અનુસાર, ભરૂચથી ઘર છોડીને નીકળેલા 80 વર્ષીય વૃદ્ધ ભટકતાં ભટકતાં ઓલપાડ તાલુકાના બોલાવ ગામ સુધી પહોંચી ગયા હતા. ગામના લોકોએ અજાણ્યા વૃદ્ધને જોઈ તરત જ કીમ પોલીસને જાણ કરી. માહિતી મળતાં જ પીઆઈ જાડેજાના માર્ગદર્શન હેઠળ પોલીસ ટીમ સ્થળ પર પહોંચી અને વૃદ્ધને સન્માનપૂર્વક કીમ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લાવ્યા. તેમની સંપૂર્ણ સારસંભાળ રાખવામાં આવી.

પોલીસે તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી અને વૃદ્ધના પરિવારનો સંપર્ક સાધ્યો. ચાર દિવસથી ગુમ થયેલા સ્વજનને સુરક્ષિત હાલતમાં જોઈ પરિવારની આંખોમાં આંસુ આવી ગયાં. સ્વાતંત્ર્ય દિવસે પોલીસ સ્ટેશન ખાતે વૃદ્ધને પરિવારના હવાલે કરતાં વાતાવરણ ભાવુક બની ગયું.

પરિવારે કીમ પોલીસ, ખાસ કરીને પીઆઈ જાડેજા અને તેમની ટીમનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કર્યો. આ કામગીરીએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું કે કીમ પોલીસ માત્ર કાયદાની જ નહીં, પરંતુ માનવતાની સેવા માટે પણ હંમેશા તત્પર છે.

