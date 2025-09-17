સુરતમાં એમ્બ્યુલન્સમાંથી ગેરકાયદે દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો, ₹15.87 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત
બુટલેગરો દ્વારા પોલીસથી બચવા એમ્બ્યુલન્સ જેવા વાહનોનો ઉપયોગ કરીને દારૂની હેરાફેરીનો નવો કીમિયો અપનાવવામાં આવ્યો છે.
Published : September 17, 2025 at 6:08 PM IST
સુરત: ગુજરાત રાજ્યમાં ગેરકાયદે દારૂની હેરાફેરી રોકવા માટે પોલીસ સતત કાર્યરત છે. આ દરમિયાન, બુટલેગરો દ્વારા પોલીસથી બચવા એમ્બ્યુલન્સ જેવા વાહનોનો ઉપયોગ કરીને દારૂની હેરાફેરીનો નવો કીમિયો અપનાવવામાં આવ્યો છે. જોકે, સુરત ગ્રામ્ય જિલ્લા એલ.સી.બી.એ બાતમીના આધારે આવા કીમિયાને નિષ્ફળ બનાવી, કામરેજ નજીકથી એક એમ્બ્યુલન્સમાંથી વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. પોલીસે કુલ ₹15.87 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.
કેવી રીતે ઝડપાયો દારૂ?
સુરત ગ્રામ્ય એલ.સી.બી. અને પેરોલ ફર્લો સ્ક્વોડની ટીમોએ આંતરરાજ્ય હાઇવે પર સઘન ચેકિંગ ગોઠવ્યું હતું. આ દરમિયાન, ખાનગી બાતમીદાર દ્વારા પોલીસને માહિતી મળી કે એક સફેદ રંગની એમ્બ્યુલન્સ (રજી. નં. GJ-06-Y-0098)માં દારૂનો મોટો જથ્થો ભરીને વડોદરા તરફ જઈ રહી છે અને તે હાલ બોધાનગામ પાસેથી પસાર થઈ છે.
આ બાતમીના આધારે, પોલીસે કામરેજના ધોરણપારડી ગામની સીમમાં નાકાબંધી કરી હતી. બાતમીવાળી એમ્બ્યુલન્સ આવતાં જ તેને રોકીને તપાસ કરવામાં આવી. તપાસ દરમિયાન, એમ્બ્યુલન્સના પાછળના ભાગમાં બનાવેલા ગુપ્ત ખાનામાંથી ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો.
આરોપી અને મુદ્દામાલની વિગતો:
પોલીસે એમ્બ્યુલન્સના ચાલક સંદીપ દિનેશ શુક્લા (ઉં.વ. 36, રહે. ઓલપાડ, સુરત)ની ધરપકડ કરી છે. તેની પૂછપરછમાં દારૂનો જથ્થો ભરાવનાર મુન્ના અને સંપર્ક કરાવનાર લોબર (રહે. રાજસ્થાન)ને વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
પોલીસે જપ્ત કરેલા મુદ્દામાલમાં 2,160 નંગ વિદેશી દારૂની બોટલો અને ટીન બિયર (કિંમત ₹5,80,800), ₹10,00,000ની કિંમતની એમ્બ્યુલન્સ, ₹5,000નો મોબાઇલ ફોન અને ₹2,000 રોકડ સહિત કુલ ₹15,87,800નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.
પોલીસે આ એમ્બ્યુલન્સ કોઈ હોસ્પિટલની છે કે માત્ર દારૂની હેરાફેરી માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, તે અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
